Почему ключевую ставку решили заморозить, и что это значит: ответ дали в ЦБ

ЦБ продлит паузу в снижении ключевой ставки. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На этот раз обошлось без сюрпризов. Как приятных, так и неприятных. Большинство экспертов верили, что ЦБ продлит паузу в снижении ключевой ставки. Так и случилось. На пресс-конференции сразу после объявления решения глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, почему совет директоров ЦБ принял это решение.

ПЛЮС НА МИНУС

- Инфляция остается повышенной и пока в своей устойчивой части не снижается. В сентябре мы отмечали, что пространство для снижения ставки зависит от параметров трехлетнего бюджета и эффектов от временного выбытия мощностей на инфляцию и инфляционные ожидания. В итоге бюджет оказался немного консервативнее предпосылок нашего июльского прогноза. При прочих равных это позволяло бы продолжить снижение ставки в соответствии с нашим прошлым сценарием. Но в части второго фактора мы видим, что эффекты могут оказаться более продолжительными, - заявила Эльвира Набиуллина.

Другими словами, если перефразировать, то нас могло ждать и повышение ставки, и ее снижение. Но факторы сложились в пользу того, что ЦБ решил сделать паузу. Тем не менее цель осталась той же – 4% инфляции в 2027 году. А чтобы ее достичь, нужно держать ставку на более высоком уровне (см. графику). Да, она будет и дальше снижаться, уверены в ЦБ, но гораздо более медленными темпами.

Инфляция в России пока остается на высоком уровне. Фото: Ultraskrip/Shutterstock/Fotodom

Как менялся прогноз по ставке в 2027 году

В феврале 8 – 9%

В апреле 8 – 10%

В июле – 10,5 – 12,5%

В октябре 12,5 – 13,5%

По данным среднесрочного прогноза ЦБ в разные периоды 2026 года.

ВТОРИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В Центробанке не торопятся снижать ставку еще по одной причине. Слишком велика неопределенность. К примеру, сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. Под этой фразой скрываются атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы, склады маркетплейсов и дата-центры. Все это влияет на работу крупных компаний. Приводит к снижению производства. А это, в свою очередь, приводит к более высокому росту цен. И как он отразится на других отраслях экономики, предсказать пока сложно. Все будет зависеть от темпов восстановления этих мощностей.

- Эффект от их выбытия будет пролонгированным. Сама скорость восстановления – это фактор неопределенности. В том числе вторичные эффекты, как они будут отражаться на ценах, - заявила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки. Но его стало значительно меньше.

Ставки по вкладам пока останутся без изменений. Фото: TH2I Shutter Rich/Shutterstock/Fotodom

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Традиционный вопрос почти на каждой пресс-конференции – высокая ключевая ставка мешает бизнесу инвестировать деньги в модернизацию. И это прямой путь в стагнацию экономики. В ЦБ немного по-другому смотрят на вещи. В частности, на то, как компании могут реагировать на высокую ключевую ставку.

- Повышение производительности труда – это драйвер роста экономики. Но я бы не связывала это только с капиталоемкими инвестициями. Правильная организация производственных процессов может дать существенную прибавку в производительности труда, - объяснила глава Центробанка.

По ее словам, общие цифры инвестиций пока не показывают просадки. К примеру, объем вложений бизнеса в этом году оценивается в 43 трлн рублей. Это столько же, сколько было в прошлом году. При этом у большинства компаний есть чистая прибыль. Доля таких компаний лишь чуть-чуть меньше, чем была в 2017 – 2019 годах. А сложности с отдачей долга испытывают единицы.

- Сложности с обслуживанием долга испытывают лишь отдельные компании. 0,1% от всего объема облигаций. Экономика – это инерционная система. Исключительно под воздействием ДКП она не может одним махом перейти в какую-то экономическую депрессию, - пояснила Набиуллина.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 18 декабря.

Что это значит для нас?

Для вкладчиков хорошие новости. Ставки по накопительным продуктам в банках останутся без изменений и резко падать не будут. К примеру, сейчас средние ставки по вкладам составляют около 13% годовых.

Для действующих заемщиков это значит, что ждать дальнейшего снижения в ближайшие месяцы не стоит. Если есть возможность рефинансировать кредит и скинуть хотя бы пару процентных пунктов, лучше сделать это прямо сейчас. Ждать, что ставки еще немного упадут, до конца года точно не стоит.

Для потенциальных заемщиков это значит, что рыночные ставки по кредитам останутся высокими. Поэтому занимать деньги, если вдруг они очень нужны, сейчас нужно осторожно. Взвешивать свои возможные выгоды и риски. И обязательно иметь финансовую подушку безопасности.

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