Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 24 октября:

1. Новости с передовой: 13 населенных пунктов освобождены за неделю

2. Киев тормозит расследование падения ракеты в Польше

3. Более полумиллиона украинцев остались без света

4. США не видят Киев в НАТО

5. Зэк-миллиардер назвал реальный курс гривны к доллару

6. Священника УПЦ мобилизовали в Киеве

7. Зеленский ждет приглашения на G20

8. В обмене 270 на 270 впервые домой вернулись крымчане и жители Донбасса

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

«Север» вывел из строя 1505 боевиков. Подбиты 7 бронемашин и 124 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области. Нанесли врагу такой урон: свыше 1560 бойцов, 19 бронемашин, 130 автомобилей и 7 станций РЭБ.

Воины «Юга» взяли под контроль Алексеево-Дружковку в ДНР. Противник потерял 1275 человек. Поражены 16 бронемашин и 221 автомобиль, 10 орудий и три станции РЭБ.

«Центр» очистил от врага Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований - более 2405 военнослужащих и 44 бронемашины. А также 16 орудий и 15 станций РЭБ.

Штурмовки «Востока» подняли наши флаги над Омельниками, Тимошевкой, Червоным Яром и Мировой в Запорожской области и Великомихайловкой в Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 1 380 солдат и офицеров. Утилизированы 22 бронемашины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» освободил Малокатериновку и Юльевку в Запорожской области. Уничтожены 215 националистов и 4 бронемашины. Сожжены 127 автомобилей и 8 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 5 управляемых авиабомб и три снаряда HIMARS. Поразили 7 ракет «Фламинго» и 5593 дронов.

Моряки-черноморцы потопили пять украинских безэкипажных катеров.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киеву плевать на падение ракеты в Польше

RFM24 сообщает: Варшава приостановила расследование инцидента с падением украинской ракеты в Пшеводуве в 2022-м. Причина - Киев проигнорировал запросы польских следователей. Радиостанция информирует, что незалежная не ответила ни на один из запросов польской прокуратуры. Итог: следствие по делу о гибели двух польских граждан заморожено. Не у всех еще «хероев» белых орлов отозвали?

Украина проигнорировала все запросы польских следователей по делу о падении ракеты в Пшеводуве. Фото: REUTERS.

Более полумиллиона украинцев во тьме

Минэнерго незалежной в печали: более полумиллиона сограждан лишились электроснабжения из-за повреждений энергоинфраструктуры. Без света сидит часть жителей Волынской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областей. Всю пятницу применялись графики почасовых отключений и ограничения мощности для промпредприятий. Так это на дворе еще не задули холодные ветры ноября...

США не видят Киев в НАТО

The Economist сообщает: США подготовили новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Там и создание демилитаризованной зоны в Донбассе, и отказ Киева от вступления в НАТО. Насчет первого накануне высказался верховный, насчет второго — можно лишь приветствовать. Издание полагает, что в рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Ну и возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление «Северного потока». Посмотреть бы на живительный источник, где издание черпало эти фантазии...

Зэк-миллиардер назвал реальный курс гривны к доллару

Украинский миллиардер Игорь Коломойский* который сделал из криворожского комика шестого президента незалежной, сейчас мнет нары в СИЗО и делает вбросы. Он заявил, что реальный курс нацвалюты - 150 гривен за доллар. При том, что официальный курс - 45 гривен. По словам опального олигарха, у самостийной дело дрянь с сальдо внешней торговли. Он оценил экспортный потенциал в 15–20 млрд долларов при импорте в 70 млрд долларов. То есть отрицательное сальдо - не менее 50 млрд долларов. При том в бюджет на 2027 год правительство заложило курс 47,1 гривны за доллар. На каком облаке живут эти люди?

Священника УПЦ мобилизовали в Киеве

Украинский СМИ вскользь сообщили об истории, которая в незалежной не вызывает уже ни удивления, ни возмущения. Сотрудники территориального центра комплектования в Киеве мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви Максима Костюченко. Он - клирик храма Святого апостола и евангелиста Марка. Его похитили накануне вечером. Показательно, что в начале октября в Хмельницкой области настоятеля Свято-Михайловского храма канонической УПЦ Сергея Синюка так же нагло упаковали местные военкомы. А в сентябре боевики ТЦК забрили в ВСУ священнослужителя Виктора Денисова — прямо в день рождения. Сообщений о том, что также активно в армию гребут священников раскольнической ПЦУ что-то не видно. Анафеме что-ли военкомов на мове предают?

Зеленский ждет приглашения на G20

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Неуютно чувствует себя осенью Владимир Зеленский. Украинский комик выразил недоумение, что его великую державу, которая возникла раньше, чем Россия (это он как известный знаток истории утверждает), до сих не позвали на саммит G20 в Майами. Он заявил: «Будем надеяться, что получение приглашения возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем». Тянет во Флориду в декабре...

Прошел обмен пленными 270 на 270

Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «270 на 270». По данным уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, в ходе обмена в Россию возвращаются несколько десятков военных из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из Крыма. Омбудсмен сообщила: «Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР. Еще шестеро бойцов – из Крыма». По словам Лантратовой, киевский режим прежде отказывался включать в обменные списки бойцов из этих регионов. В числе освобожденных есть раненые, которым предстоит интенсивное лечение и реабилитация. Ну вот так «воины света» соблюдают конвенции…

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов