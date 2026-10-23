Зеленского никто из его собственной команды сдерживать уже не в состоянии. Для этого требуются усилия лидеров других стран Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова начал торговаться и уже приступил к срыву последних, еще не озвученных договоренностей, которые были достигнуты американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером в ходе последних поездок в рамках своей челночной дипломатии.

«Просроченный», мало того, что вновь опроверг сам себя, якобы смирившегося с потерей Донбасса, снова заявил, что никто никого выводить из Донбасса не будет, имея в виду части ВСУ, так еще и опять заявил, что Украина должна быть в НАТО. Причем с типичной для него хитрозадостью рассказал, что членство Украины в Североатлантическом альянсе якобы в интересах самой России.

- Я считаю, что даже России необходимо, чтобы Украина вступила в НАТО, потому что это обеспечит им большую безопасность, чем статус Украины вне НАТО, - объявил «просрочка» и, чтобы его не обвинили в срыве договоренностей, тут же добавил. - Это мое личное мнение.

Не работает, Зеля. Такая отмазка тут не пляшет. Все, что публично говорит человек во главе государства, вне зависимости от степени его легитимности, не является просто «личным мнением». Что же касается безопасности для России, то у нас есть иной вариант. Лучшая и наибольшая безопасность для нашей страны обеспечило бы просто прекращение существования Украины как государства. Впрочем, похоже, к этому все и идет. И все чаще встает вопрос, когда к этой точке зрения в своей «реал политик» придут Польша, Венгрия, Румыния и, возможно, Словакия.

Но у «просрочки» сейчас появилась его очередная «идея фикс». Вернее, возродилась старая. Он мечтает, чтобы его пригласили на саммит G20, который в декабре пройдет в Майами, чтобы там встретиться с Путиным, «припереть к стенке» российского президента и вынудить его заключить «справедливый для Украины мир». Тем более что, по расчетам Зеленского, Трамп к тому времени потеряет после промежуточных выборов в Конгресс обе палаты Конгресса (и Сенат, и Палату представителей) и его положение, дескать, пошатнется.

- Безусловно, если президент Трамп пригласит в такой формат Украину, Украина будет там представлена на высочайшем уровне. Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем, - многозначительно заключил Зеленский, а поскольку дело происходило в Финляндии, где он проводил переговоры, то «просроченный» тут же отметил потенциальную роль «партнеров». - Все возможно, когда рядом есть партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. И я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках саммита «Большой двадцатки».

Премьер-министр Норвегии и президент Финляндии в Осло по итогам последних переговоров с Уиткоффом буквально удерживают взбешенного Зеленского от общения с прессой Фото: REUTERS.

Вот только совершенно зря «метал бисер». Финляндии на саммите во Флориде явно не будет. А если Зеленский думал таким образом польстить хозяевам, с которыми вел переговоры, то лучше бы ему было выучить хотя бы пару манер, чтобы от него не шарахались эти самые его партнеры. Примечательно, что буквально вчера в Сети вновь вспомнили, как Зеленский в апреле встречал короля Швеции. И в очередной раз не просто наплевал на этикет — протянул для рукопожатия руку, которую король деликатно то ли не заметил, то ли проигнорировал (королевским особам по протоколу можно пожимать руку только в том случае, если они сами протягивают ее первыми для рукопожатия). А Зеленский после этого разочарованно сплюнул в сторону короля. Правда, не попал. Но, отметим, специально и не старался.

- Так-то в апреле, скажете вы. — Полгода прошло, мог и научиться чему-нибудь.

Мог, но не научился. И снова вчера в Сети появилась запись, как премьер-министр Норвегии и президент Финляндии в Осло по итогам последних переговоров с Уиткоффом буквально удерживают взбешенного Зеленского от общения с прессой.

- Нужно быть благодарным, - полушепотом в ухо старается донести каплю разума в голову «просрочки» президент Финляндии Стубб. - Это последний шанс. Иначе у тебя будут неприятности.

Очень красноречивый момент. И этот эпизод говорит не только о том, что в Европе реально оценивают положение Украины и ее «просроченного» главаря, а все разговоры о «тупике» и необходимости поддержки Украины до и для победы над Россией — это пропаганда для широкого зрителя. Но еще и о том, что Зеленского никто из его собственной команды сдерживать уже не в состоянии. Для этого требуются усилия лидеров других стран.

В этот раз это сделать им удалось. Но даже немного жаль. Было бы интересно послушать, что мог сгоряча ляпнуть «просрочка» Зеленский про США, Трампа и остальных партнеров. А потом с видом побитой собаки снова стал бы снова попрошайничать и проситься, чтобы его взяли на саммит G20 в Майами.

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