Антибандеровский баннер на шествии в Варшаве. Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone / Global Look Press

Грозные на словах поляки в очередной раз продемонстрировали традиционную для них импотенцию в области реальных действий. Решение Львовского облсовета назвать 2027-й на Украине годом УПА* и украинского пособника нацистов Романа Шухевича вызвало в Польше такой шквал критики, что, казалось, волна негодования, подобно цунами, прокатится от Варшавы до Киева, ну, хотя бы до Львова и смоет/похоронит под собой всю бандеровскую нечисть. Надувание щек главой МИД Польши алкоголиком Радославом Сикорским, грозные заявления бывших премьеров и даже действующего, а что в итоге?

В итоге пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич заявляет, что украинские спецслужбы должны расследовать обстоятельства этого решения Львовского облсовета. И, что удивительно, так это причина, которая должна побудить СБУ к проведению такого расследования. Не поверите!

- Мы возмущены этим, - заявил Лешкевич. - Украинские службы должны изучить процесс принятия решения Львовским облсоветом, поскольку это попахивает российской провокацией.

То есть там просто квинтэссенция бандеровщины, той самой, что вырезала польское население на Волыни деревнями и селами. А пресс-секретарь президента ищет в этом «русский след». Надо отметить, что это не личное мнение какого-то третьеразрядного чиновника — человек на данном посту озвучивает не свои собственные «хотелки», а точку зрения своего официального начальника. Остается лишь удивляться, как с такой импотентной позицией поляки еще не обвинили Красную Армию в том, что это «русские коммунисты» и устроили эту самую «Волынскую резню».

Зато совершенно неудивительно, что украинцы на поляков, как говорили в моей юности, «положили с прибором», и обращают внимание на крики и возмущение, доносящиеся из Варшавы, не больше, чем на щебет птичек за окном. И еще одно доказательство тому — признание польских СМИ в том, что расследование гибели двух своих граждан в результате падения украинской ракеты в населенном пункте Пшеводув 15 ноября 2022 года польским правоохранительным органам пришлось приостановить. И сделали это по той причине, что украинская прокуратура за прошедшие 4 года не ответила ни на один из многочисленных запросов польских следователей, то есть, полностью отказалась от сотрудничества с польской стороной в этом расследовании и фактически заблокировала его.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Напомним, ночью 15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув Люблинского воеводства, расположенном неподалеку от украинской границы, упала и взорвалась ракета, в результате чего погибли два местных жителя — 60-летний работник склада и 59-летний тракторист. Сразу после происшествия, еще пыль, что называется, не успела осесть, Зеленский возложил ответственность за удар на Россию, настаивая на российском происхождении ракеты. Однако занимавший тогда пост президента Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета принадлежала украинским силам противовоздушной обороны, а Минобороны России сообщило, что это был пуск ракеты украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

- Расследование не ведется уже почти три года по причине отсутствия сотрудничества с украинской стороной, - сообщил польской радиостанции RMF24 источник из польской правоохранительной системы и использовал образное выражение, чтобы рассказать о судьбе отосланных в Киев обращений. - Они попадают в черную дыру.

Закрыть расследование поляки не могут, оно не продвигается, потому что украинцы поляков игнорируют. Что остается делать Варшаве в такой ситуации? На язык просится — обвинить во всем Россию, но не получится: уже выяснено и доказано, что ракета была украинской. Но — постойте, можно же сказать, что украинскую ракету по Польше запустили «русские агенты». Они ведь везде.

Только потом поляки пусть не удивляются и не возмущаются, когда украинцы в следующий раз помочатся им на лицо. Сами допросились.

* - организация признана в России террористической и запрещена.

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