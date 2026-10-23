Эвакуация целой агломерации - это признание, что Славянск и Краматорск Киевом решено оставить. Фото: REUTERS.

Глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил: обязательная эвакуация семей с детьми отныне распространяется на все населённые пункты Краматорской и Славянской общин. Отказ родителей уехать полиция снимает на видео, сына или дочь увозят без них, а на возвращение дают 6 месяцев - и только тем, кто докажет, что у семьи есть безопасный дом, причём не на территории под контролем России. Заработал и второй закон: деньги переселенцам от Украины теперь полагаются не за то, что человек потерял дом, а после «оценки потребностей» - если чиновник сочтёт нужду достаточной. Семью выгоняют из дома, выплату не гарантируют, а ребёнка возвращают только тем, кто предъявит безопасное жильё на земле, подконтрольной Киеву. Без денег жильё не снять, без жилья ребёнка не вернуть. Условие замкнуто так, чтобы его нельзя было выполнить.

Порядок, по которому отдают такие приказы, Киев писал сам: эвакуация становится обязательной, когда фронт подходит к населённому пункту на 10 км. Этим приказом Киев подтвердил: фронт теперь ближе 10 км от любой улицы обоих городов — и Славянска, и Краматорска.

Эвакуация целой агломерации - это признание, что оба города решено оставить.

Начинают со Славянска - города, где в 2014-м началась русская весна на Донбассе. В нём 1128 детей, и каждого закон велит вывезти - с родителями или без них. Семья, которая останется дома и дождётся русских, своего ребёнка назад не получит.

Чтобы всё это стало законно, в статью 150 Семейного кодекса Украины вписали новую обязанность родителей - «гарантировать ребёнку безопасные условия проживания». Приказом Филашкина эта строка распространена на весь Краматорск и весь Славянск: кто не уехал - уже нарушил закон. Безопасность, которую не обеспечила Украина, объявили долгом матери, а вину за фронт переложили на неё же. Так теперь объявляют сдачу: повесткой из опеки родителям.

РАСПИСАНИЕ УХОДА

Эвакуация разрасталась ступенями. До 9 июня обязательной она была для отдельных улиц Славянска, Краматорска и Беленького и для сёл Привольное и Малотарановка. 9 июня под приказ попали 3 микрорайона Славянска - Словкурорт, Черевковка и Химик, где жили 366 детей. 5 августа - самые опасные районы Краматорской общины: 525 детей из 424 семей. 22 октября - обе общины без остатка, до последнего села.

Между этими датами двигался фронт. В конце августа начальник Генштаба России Валерий Герасимов докладывал о боях в 3 км от Краматорска и в 4 км от Славянска. Зеленский в те же дни признавал: «У Путина неизменная первоочередная цель на фронте — Константиновка - Славянск». На подконтрольной Киеву части Донецкой области к августу оставалось 115 тысяч человек, из них 6176 детей. Краматорск и Славянск - последние большие города, где эти люди ещё живут.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дальше закон предусматривает ещё одну ступень: общая обязательная эвакуация, когда въезд в населённый пункт возможен только по спецпропускам. Город, в который нельзя вернуться без пропуска, - уже не город, а зона, которую готовят к разрушению и сдаче.

РЕБЕНОК ЕДЕТ ОДИН

Закон № 4779-IX Зеленский подписал 2 марта 2026 года. Обязательную эвакуацию семей с детьми на Украине объявляли и раньше - первым был Артёмовск в марте 2023-го, - но тогда ребёнка нельзя было увезти без родителей. Теперь можно. Решение принимает областная военная администрация по представлению военного командования, Координационный штаб при правительстве Украины утверждает его за 2 дня. После этого руководство общины вместе с полицией и спасателями обходит дома, объявляет семьям о приказе и предлагает бесплатный выезд. Кто соглашается - уезжает с ребёнком. Кто отказывается - попадает в объектив полицейской камеры, и дальше ребёнка увозят в полную неизвестность одного.

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях предупреждает: «Ответственным родителям нужно уезжать уже сейчас». Накануне решения он обещал семьям ещё 2 месяца, чтобы уехать с детьми самим. Угроза встроена в процедуру - камера, опека, иск, - и каждая мать в Славянске и Краматорске знает, чем кончается отказ. Тех, кто остался, Украина заранее записала в безответственных - и приготовила для них суд.

По украинским законам, эвакуация становится обязательной, когда фронт подходит к населённому пункту на 10 км. Фото: REUTERS.

СДАЧА ПОСЛЕДНИХ ГОРОДОВ РАДИ МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Для чего Украина столь внезапно и резко начала спешить с эвакуацией Славянска и Краматорска?

Версии всего две.

Первая - силы ВСУ на исходе и в Киеве осознали — долго удерживать эти два города-символа русской весны, две последние крупные крепости-«фортеции» Донбасса, они не смогут.

Либо поняли, что уличные бои непосредственно в этих городах предстоят совсем скоро, уже этой зимой. И расчищают здания под огневые точки обороны.

Но есть и вторая версия. Принято решение, о котором власти Украины пока боятся говорить вслух. Последние города Донбасса, еще подконтрольные Киеву, все-таки решено оставить, чтобы заключить мирное соглашение с Россией при посредничестве США.

Как известно, Москва требует от Киева вывести ВСУ со всей административной территории бывшей Донецкой области, а ныне — ДНР. В таком случае, эвакуация из Славянска и Краматорска приобретает вполне понятную логику — Киеву очень не хотелось бы, что бы оставшееся в этих городах люди встречали российскую армию как освободителей.

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