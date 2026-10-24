Система Starlink обеспечивает связь с беспилотниками в режиме реального времени, передавая изображения и информацию, полученные с дронов. Фото: Pierre Crom/Getty Images

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский наконец-то донылся-допросился, чтобы ему включили Starlink по-старому. А то ведь утро он начинал с благодарности Трампу за то, что тот включил Starlink, а после обеда начинал снова жаловаться, что скорость Starlink так и не была восстановлена.

Теперь включение засвидетельствовал самый авторитетный для мировой прессы и самого «просрочки» источник — новый министр обороны Украины Евгений Хмара. Человек, крайне редко появляющийся на публике, что, по всей видимости вызвано его длительной службой в СБУ, где он дослужился до генерала.

- Минобороны фиксирует восстановление скорости Starlink/Starshield, - заявил Хмара, отметив, что при стабильной связи фиксируется скорость более 400 км/ч, и не упустил возможности подлизнуть «просроченному». - Это очередной пример того, как прямой диалог и решительная позиция Президента Украины на самом высоком уровне приносят результаты. Минобороны продолжает мониторинг и фиксацию работы Starlink/Starshield.

ВСУ пользуются технологиями Starlink. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Между тем, как рассказали сами украинские специалисты, проблемы Украины со Starlink могли быть «вызваны ее собственными действиями, а не инициативами Илона Маска и Дональда Трампа, как утверждает Владимир Зеленский».

И причины этого заключаются в том, что украинцы решили сэкономить, причем, на чужих деньгах, поскольку связь Starlink оплачивала Киеву Польша.

На территории Украины, как утверждают эти эксперты, «всегда работал только гражданский Starlink: базовый тариф ($100), коммерческий в движении ($400) и приоритетный ($2000–4000). Авиатарифы стоят до $100 тыс. и больше, так как потребляют больше ресурсов спутников и им необходимо постоянно переключаться». Но авиатариф на Украине просто недоступен.

Что сделали хитрые и щирые свидомиты? Они, как говорят специалисты, взломали терминалы Starlink и заставили их считать себя неподвижными независимо от скорости, для чего корпуса новых аппаратов массово вскрывали, чтобы впаять GPS-модификацию. Это, конечно, являлось не просто нарушением условий использования, но и самым натуральным обманом компании Илона Маска, но когда и кого на Украине это останавливало?

Фото: REUTERS.

А после обновления программного обеспечения компанией Starlink, работа взломанной системы была нарушена и Starlink перестал, якобы, работать на высоких скоростях.

Примечательно, что и Зеленский, и Хмара периодически говорят не только о гражданской системе, но и о ее военной разновидности Starshield, хотя, по уверениям американцев, услуги Starshield никогда Киеву не предоставлялись. Кто здесь более лжив, Киев или Вашингтон, оставим на их совести. Как и то обстоятельство, насколько верна приведенная выше версия — пусть эксперты разбираются. Но для нас не подлежит сомнению, что если на современной Украине появляется возможность что-то украсть, то это будет украдено обязательно. И в том случае, если можно кого обмануть, то и непременно обманут. Не зря же украинский «просрочка» Зеленский вчера подробно расписывал американскому телеканалу, какой он честный и принципиальный.

Только нельзя не заметить в этом случае по поводу Илона Маска, который буквально вчера расписал, насколько элита Украины и США заинтересованы в продолжении конфликта, выступив с этими обличениями, что и он сам в этой ситуации не филантроп и бессребреник, а точно такой же представитель обогащающейся на гибели украинцев той самой элиты.

Как говорится, чья бы представительница крупного рогатого скота мычала …

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