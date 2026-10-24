Наступление мира поставит перед Зеленским и его командой задачи, решения которых они себе не могут представить даже в самых комплиментарных по отношению к себе мечтаниях Фото: REUTERS.

Участившиеся разговоры о мире на Украине и перспективы заключения мирного соглашения на самом деле для украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского и его команды стяжателей, которых он собрал на Банковой гораздо страшнее продолжения конфликта. Потому что наступление мира поставит перед ними задачи, решения которых они себе не могут представить даже в самых комплиментарных по отношению к себе мечтаниях.

БЕНИНА «СКАЗКА»

Малую часть проблем, которые встанут перед властью, озвучил находящийся под судебным преследованием опальный украинский олигарх, приведший Зеленского во власть Игорь «Беня» Коломойский*. Беня* сидит в СИЗО, ему на все и всех наплевать, поэтому он даже на камеру (оператора) говорит достаточно откровенно, да еще и на русском языке, наплевав до кучи на всех шпрехенфюреров Незалежной. Мальчику-журналисту, который попытался взять у него интервью в зале суда после очередного заседания, Коломойский* предложил подумать над тем, чего они хотят от мира/перемирия, и как Украина будет жить после окончания боевых действий. Вкратце — картина в его представлении вырисовалась совсем не радостная. Или даже совсем нерадостная - кто понимает разницу.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский*. Фото: EPA

Ранее Коломойский* наглым тоном интересовался, будет ли Европа будет "продолжать бабки давать", когда мир начнется. Он признавал, что у Украины проблемы с энергетикой и металлургией. Сальдо внешней торговли - минус 50-60 миллиардов.Также он призывал хорошенько подумать о мире и том, что будет в случае его заключения.

Да, достаточно откровенно, весьма прямо, но все же недостаточно, поскольку масштаб проблем, которые встанут перед центральной властью Украины, гораздо, гораздо больше. Во-первых курса доллара к гривне как такового, в стране просто не существует. Никакого. При таком отрицательном сальдо торгового баланса, отсутствии средств поступления валюты, кроме как в результате подачек из-за кордона курс валюты может устремляться просто в какую-то бесконечность.

БАНДИТСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Но это самая малая проблема. Потому что остальные гораздо круче. Отмена военного положения и переход к миру потребуют сокращения в разы численности украинской армии. Сейчас в ВСУ служат и работают порядка миллиона человек. Денег содержать их в армии нет, планов, куда направить, у Киева также не имеется. Уволенные из армии боевики, не привыкшие получать нищенскую зарплату (а других на разоренной Украине нет и не будет) за ежедневную и нудную работу, с большой вероятностью, организуются в банды и устроят настоящий террор мирного населения. В лучшем случае — только на Украине, в худшем — выплеснутся за ее предела в страны Евросоюза. В которых полиция больше привыкла разгонять мирных граждан, чем противостоять бандам организованной преступности.

Отмена военного положения и переход к миру потребуют сокращения в разы численности украинской армии Фото: REUTERS.

Сделать это им будет, тем более, проще, поскольку переход к мирному времени обяжет Зеленского открыть границы. Миллионы украинцев, среди которых затеряются «новые европейские бандиты», рванут за пределы своей «ридной незалежной Украйны», чтобы обеспечить себе и своим семьям с детьми достойную жизнь. Зеленский надеется на возвращение более 9 миллионов украинских беженцев (непонятно, откуда он взял эту цифру, если в Европе, по самым оптимистичным для него подсчетам, около 6 миллионов, а украинцы, перебравшиеся в Россию, даже в самом страшном своем сне не намерены возвращаться на Украину), но в результате получит не «возвращенцев», а новый отток. Население Украины с нынешних 15-18 миллионов человек снизится еще до 10-12 миллионов.

ЗА ГРОШИ ОТОМСТЯТ. И ЗА ЖИЗНИ ТОЖЕ

Отдельная проблема — украинские спецслужбы и военкоматы. За минувшие годы СБУ, полиция и сотрудники системы ТЦК проявили себя в качестве не просто исполнителей репрессий, запланированных в верхних эшелонах власти и спускаемых в низы оттуда, а самыми рьяными ненавистниками по отношению к своему населению. Ненависть и насилие, которые их переполняют, мягко говоря, неадекватны и неприменимы в обычной жизни.

Они, во-первых, будут всячески противиться заключению мирных соглашений, а в том случае, если они будут заключены, способны организовать и вооруженное противодействие, вплоть до проведения диверсий по примеру их идейных предшественников из ОУН-УПА** в ходе Второй Мировой и после ее окончания. Кстати, здесь они могут образовать единую команды с отбитыми напрочь современными ультрабандеровцами-националистами, которые составляют костяки нацбатов ВСУ.

Ненависть и насилие, которые переполняют СБУ, полицию и сотрудников системы ТЦК, мягко говоря, неадекватны и неприменимы в обычной жизни Фото: Кадр видео.

И снова — это не говоря о том, что тем же ТЦКшникам, в целях спасения своей жизни и здоровья надо будет или прятаться по схронам, или валить за границу. Даже если с ними захочет расправиться и отомстить хотя бы один из ста мобилизованных солдат, отловленных ими, в украинские военкоматы придется набирать полностью новый штат. Захотят отомстить за свои унижения и преследования и выпущенные из подвалов СБУ репрессированные украинцы. Кстати, наверняка захотят вернуть свои деньги, выплаченные ТЦКшникам, и те, кто был за плату «освобожден» от мобилизации. Украинец, расставшийся не по своей воле с грошами — это самый страшный мститель.

ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ

Одно из условий, на которых настаивает Москва — прекращение языковой дискриминации и прекращение гонений на каноническую православную церковь Украины — УПЦ. И здесь тоже клубок проблем, которые властям придется как-то разрешать, а как — они не имеют ни малейшего понятия. Главное противоречие, которое моментально вылезет наружу — между мовными инспекторами с доносчиками и теми, на кого доносили.

Про экономику мы сейчас говорить не будем, там разбираться и разбираться, но ничего хорошего даже самый комплиментарный анализ для Украины здесь не покажет. В какой-то степени противоречия могло бы нивелировать бурное экономическое развитие страны. Так сказать, сыграть эффект «низкого старта». Но даже для самого «низкого старта» требуется какая-то основа, базис экономики, который в Незалежной на данный момент разрушен настолько, что практически отсутствует.

Украина моментально окажется на грани своей внутренней гражданской войны, еще более жестокой нежели та, что завершится. Фото: Drop of Light/Shutterstock/Fotodom

Украина моментально окажется на грани своей внутренней гражданской войны, еще более жестокой нежели та, что завершится. И здесь потребуется правительство сверхвысокой компетентности, чтобы попытаться провести страну по грани и не дать ей свалиться в новые очаги междоусобиц и кровавых разборок.

А на Украине такого нет. Там во власти наличествует сборище некомпетентных ворюг, которые если что и освоили профессионально, то откаты и воровство. Характерный пример, на встрече посла КНР с главой МИД Незалежной Андрием Сибигой служба протокола МИД Украины поставила флаг КНР вверх ногами. Понятно, что это компетенция не самого министра, но ведь он и сам ничего вопиющего не заметил.

И все эти противоречия в социальной и общественной жизни Украины должен будет разрешить мелкий некомпетентный вороватый ублюдок, наркотически зависимый истерик и патологический лгун Зеленский. Знаете, он сам наверняка не верит в то, что сможет даже подступиться к решению этих проблем, а не то что разрешить их. Сейчас от него требуется только врать, попрошайничать и посылать на убой. С чем он справляется. Но после конфликта он должен будет руководить страной — непосильная для него и его команды задача. Зеленский попал в «заколдованный круг», выйти из которого ему не под силу. И никакие колдуны, ведьмы и мольфары, которые заполонили Украину, тут не помогут.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** - организация признана террористической и запрещена в России

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