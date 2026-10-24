Ввоз премиальных авто в Россию увеличился: какие бренды лидируют

В РФ растет ввоз премиальных авто. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

За первые девять месяцев 2026 года российский рынок пополнился 34 959 новыми автомобилями премиальных международных брендов, ввезенными из-за рубежа. По сравнению с январем—сентябрем прошлого года объем импорта увеличился на 38,5%. Такую статистику агентство «Автостат» предоставило Autonews.ru.

Лидером по количеству поставленных машин осталась BMW. За отчетный период в Россию импортировали 10 321 автомобиль немецкой марки, что на 8,1% превышает прошлогодний результат. Второе место досталось Audi: объем ввоза достиг 9714 экземпляров, продемонстрировав впечатляющий рост на 356,5%.

Третью строчку рейтинга занял Mercedes-Benz. За девять месяцев в страну поступило 7319 автомобилей этого производителя — на 30,7% больше, чем за тот же период 2025 года.

Среди конкретных моделей особенно выделились кроссоверы Audi. Импорт Q5 увеличился на 655,9%, составив 4452 машины. Поставки Audi Q3 выросли еще существеннее в процентном выражении — на 931,5%, до 2455 экземпляров.

В число трех самых востребованных импортируемых моделей также вошел BMW X3. За январь—сентябрь было ввезено 3057 таких автомобилей, что на 19,8% больше прошлогоднего показателя.

Среди других популярных премиальных машин оказались внедорожник Mercedes-Benz G-Class, поставки которого составили 1506 единиц, и кроссовер Mercedes-Benz GLE. Последний показал рост на 117,6% — до 1362 автомобилей. Кроме того, в Россию доставили 1034 экземпляра BMW 5 Series и 959 автомобилей Audi A5. Импорт последней модели увеличился сразу на 888,7%.

Положительная динамика наблюдалась и у некоторых брендов, представленных меньшим количеством машин. Ввоз автомобилей Infiniti вырос на 69,3%, а Mini — на 20,5%. В то же время поставки Porsche и Jeep немного снизились.

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