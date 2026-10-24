Резкие старты и грязное масло убивают вариатор: как не попасть на дорогой ремонт

Факторы, разрушающие вариатор. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Долговечность бесступенчатой трансмиссии определяется не только показаниями одометра, но и условиями эксплуатации, а также регулярностью технического обслуживания. Об этом сообщает издание «За рулем».

Одними из главных причин преждевременного износа вариатора считаются агрессивное вождение, пробуксовки и попытки раскачать автомобиль при движении по бездорожью. При таких нагрузках ремень или цепь могут проскальзывать на шкивах. В результате образуется металлическая стружка, которая попадает в гидравлическую систему и нарушает ее работу.

Отдельного внимания заслуживает обслуживание трансмиссии. Несмотря на распространенное мнение о том, что вариатор не нуждается в замене масла, а некоторые автопроизводители действительно заявляют о заливке жидкости на весь срок эксплуатации, специалисты рекомендуют обновлять ее через каждые 60–80 тыс. км. Если автомобиль регулярно используется в тяжелых условиях, интервал сокращают до 40–50 тыс. км.

Загрязненное масло может привести к неисправности редукционного клапана. Из-за этого снижается давление в системе, что провоцирует проскальзывание ремня и ускоряет износ деталей. Не менее опасен перегрев трансмиссии. Его могут вызывать продолжительное движение на высокой скорости, частые поездки в пробках и резкие остановки.

При покупке автомобиля с вариатором проверку рекомендуется начинать с запуска двигателя на холодную. Затем следует оценить состояние трансмиссионной жидкости. Светло-зеленый или желтый цвет считается нормальным, тогда как темно-коричневый оттенок, помутнение, запах гари и серебристые частицы могут указывать на проблемы. В частности, металлический блеск способен свидетельствовать о наличии стружки внутри механизма.

Во время пробной поездки необходимо проверить, насколько плавно автомобиль трогается с места, сохраняются ли стабильные обороты двигателя при равномерном движении и корректно ли включаются режимы трансмиссии.

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