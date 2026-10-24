На день рождения папы Надежда Михалкова пришла с мужем: Команда театра устроила капустник для Никиты Сергеевича

Режиссер Никита Михалков с дочерью Надеждой. Фото: Анна Салынская/ТАСС

На этой неделе легендарному режиссеру, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнился 81 год. О творческих достижениях Никиты Сергеевича знают все. У Михалкова по традиции дел достаточно: вот только некоторые проекты именинника — Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. А также: его студия «ТриТэ» ведет работу над несколькими масштабными кинопроектами, в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» к премьере готовятся несколько спектаклей, весь репертуар идет при полных залах. Сам Никита Сергеевич Михалков выйдет на сцену театра 4 ноября в спектакле «12» 16+.

В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова артисты, режиссеры, команда подготовили театральный капустник в честь дня рождения художественного руководителя. Было интересно — команда театра с душой подошла к постановке. Артисты делятся фото и видео с этого театрального вечера. Так на одном из видео в том числе есть кадр — за столом представление смотрит именинник Никита Сергеевич, а рядом с ним сидит его младшая дочь Надежда Михалкова со своим супругом. Судя по эмоциям — представление всем нравится. Напомним, что актриса и режиссер Надежда Михалкова в этом году вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, у них родилась дочь Екатерина.

Команда театра организовала театральный капустник в честь дня рождения Никиты Сергеевича. На этом кадре — Михалков смотрит представление, рядом дочь Надежда с мужем. Фото: Социальные сети.

Надежда Михалкова на капустнике была не случайно — она с этого театрального сезона присоединилась к команде театра. Раньше Надежда как режиссер снимала фильмы. А через месяц у нее дебют как у театрального режиссера.

26 ноября в «Мастерской «12» премьера спектакля «Васса Железнова» 18+ режиссера Надежды Михалковой. Сейчас начались продажи билетов: по данным на 24 октября есть в продаже билеты в бельэтаж по 4 тыс. руб., по 6 тыс. руб. и по 10 тыс. руб. В партере в зависимости от близости к сцене — от 16 тыс. руб. до 26 тыс. руб. «Вассу Железнову» ставят по первой редакции пьесы Максима Горького, написанной в 1910 году. В главной роли — Ирина Розанова.

Надежда Никитична со старта карьеры актрисы, а потом режиссера привыкла, что каждую ее работу смотрят пристально. К премьеру, к выходу сериала «Номинация» 18+, где Надежда Михалкова была режиссером и сценаристом она так высказалась на этот счет: «Я когда-то придумала фразу: самое последнее, что я могла сделать с моей фамилией и в этой стране — начать снимать кино. Понятно, что будут смотреть пристальнее. Поэтому я опираюсь на вещи, не связанные с наградами, не хочу что-то кому-то доказывать. Для меня важно понимать, что если я трачу свою жизнь на какую-то идею, значит, она должна стоить этого потраченного времени...».

Надежда Михалкова всегда здраво рассуждала о сплетнях от дилетантов и обсуждения ее работ, которые «диванные критики» даже не смотрели: «...На камни, которые в меня летят, я смотрю отстраненно. Несмотря на то, что мне не так много лет, поверьте мне — я много повидала критики и пренебрежения. Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически — не устаешь удивляться просто фантастическим высказываниям или интерпретациям, или реакциям различных людей, от которых такого точно не ждешь. Но все перемелется...» Уже через месяц ждем первую театральную работу Надежды Михалковой.

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