В Альпах сгорела бывшая резиденция Гитлера «Орлиное гнездо»: подозреваемый в поджоге задержан

В Баварских Альпах серьёзно повреждён Кельштайнхаус — бывшая представительская резиденция Адольфа Гитлера, известная как «Орлиное гнездо» Фото: REUTERS.

В Баварских Альпах серьёзно повреждён Кельштайнхаус — бывшая представительская резиденция Адольфа Гитлера, известная как «Орлиное гнездо». Об этом сообщила газета Bild.

Сигнал тревоги поступил около 21:50 по местному времени: в комплексе на горе Кельштайн сработал датчик дыма. К прибытию пожарных здание было охвачено огнём. Тушение осложнялось тем, что Кельштайнхаус расположен на высоте около 1834 метров в труднодоступной местности. В операции участвовали около 200 спасателей, которым приходилось работать в тяжёлых дыхательных аппаратах.

Тушение осложнялось тем, что Кельштайнхаус расположен на высоте около 1834 метров в труднодоступной местности Фото: REUTERS.

Пострадавших нет — внутри здания в момент возгорания никого не было. Однако, по предварительным данным, огонь нанёс комплексу значительный ущерб; в ряде сообщений говорится, что здание пострадало практически полностью. Окончательные оценки ущерба ещё предстоит сделать экспертам.

Пожарные прибыли к месту происшествия Фото: REUTERS.

Полиция рассматривает версию умышленного поджога. По сообщениям властей, был задержан мотоциклист, который двигался по дороге к месту пожара навстречу пожарным расчётам. Прокуратура Траунштайна позже заявила, что задержанный, вероятно, страдает психическим заболеванием.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТО «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО»

Кельштайнхаус был построен в 1937–1938 годах как представительская резиденция и чайный домик для Адольфа Гитлера. Здание стало подарком нацистской партии к 50-летию фюрера. Несмотря на громкое название, Гитлер бывал здесь редко — по разным данным, около 14 раз, в том числе из-за боязни высоты. Комплекс использовался скорее для приёма гостей и демонстрации власти, чем для повседневной жизни.

Кельштайнхаус был построен в 1937–1938 годах как представительская резиденция и чайный домик для Адольфа Гитлера. Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Внутри «Орлиного гнезда». Фото: imago stock&people/Global Look Press

После Второй мировой войны здание уцелело. С 1952 года оно использовалось как ресторан и выставочный центр, рассказывающий о нацистском прошлом. Власти Баварии когда-то рассматривали возможность сноса, но в итоге решили сохранить объект как историческое место и предостережение. Собственником комплекса является федеральная земля Бавария.

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