Как мошенники использовали Волочкову, Шаляпина и Долину: Почему звезды не проверяют, кого рекламируют

Недобросовестные продавцы использовали накопленную популярность артистов в своей мошеннической схеме. Фото: Оксана ЗУЙКО, Михаил ФРОЛОВ

Очередной скандал в шоу-бизнесе обернулся тем, что звезды «сняли» с себя какую-либо ответственность. Напомним, что артистам подарили модные телефоны, они их получили, в соцсетях сообщили из какого магазина «обновка». Недобросовестные продавцы использовали накопленную популярность артистов — показали видео как звезды хвалятся подарком из их магазина. А народ у нас до сих пор доверяет рекламным видео со звездами. Покупатели вносили полную предоплату за технику известных зарубежных фирм, ожидая доставку из ОАЭ. В итоге заказы не приехали, все деньги исчезли, надурили двести человек, сумма ущерба десять миллионов рублей.

Если мошенников не найдут, то звезды из роликов не собираются возмещать ущерб. Сами звезды подстраховались заявлениями: они официально ничего не рекламировали — просто приняли подарок. А представители Ларисы Долиной и вовсе заявили — ролики с ней и подарочным телефоном сгенерированы ИИ.

Представители Ларисы Долиной заявили, что ролики с ней и подарочным телефоном сгенерированы ИИ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Балерина Анастасия Волочкова недоумевает в чем ее упрекают: «Мы артисты, нам дарят подарки. Слушайте, золотые мои, мы под эту раздачу попали, нам подарили по айфону. Не каждому из вас дарят айфон. Мы люди, которые достойны подарков. Я записала видео в благодарность. Вы меня поймите — если мне что-то хорошее сделали, почему я не могу отблагодарить?» Даже опытная помощница Волочковой Лола «клюнула» на приятные цены после видео у хозяйки и заказала компьютер у мошенников в интернет-магазине по полной предоплате: вчера написала заявление в правоохранительные органы, как и другие пострадавшие.

Переживает только совестливый Прохор Шаляпин — говорит, что попался сам на «подарок», но готов одному пострадавшему оплатить ущерб от заказа телефона. Шаляпин считает, что их с Волочковой и другими звездами подставили, использовав видео как он получает подарок: «Мое изображение использовали дальше где-то на каких-то сайтах, я был в шоке. Любого из артистов можно на этот сайт поместить. Мы часто что-то получаем в подарок. Но это не бартер, потому что мне сказали — это будет подарок… Боюсь, что эта схема закручена так, что мошенники находятся за бугром...» Шаляпин ходил с Волочковой и ее помощницей Лолой в правоохранительные органы. Лола написала заявление как пострадавшая, а Прохор и Анастасия рассказали все, что знают на этот счет как свидетели обмана.

Шаляпин считает, что их с Волочковой и другими звездами подставили Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Понятно, что сейчас все «одаренные» новенькими айфонами хотят дистанцироваться от подарков мошенников — как Долина. Заявляют — их самих «развели», то есть одарили.

В своем блоге адвокат Сергей Жорин разобрал ситуацию с юридической стороны: «Само по себе участие артиста в рекламе еще не означает ответственности за мошенничество. Однако если знаменитость размещает рекламу в собственных социальных сетях, она может выступать уже не просто рекламным лицом, а рекламораспространителем. А это совсем другой разговор. Статья 38 Федерального закона «О рекламе» предусматривает ответственность рекламораспространителей за определенные нарушения. А статья 14.3 КоАП РФ административные штрафы. При наличии соответствующих оснований возможны и гражданско-правовые требования. Но что-то мне подсказывает, что виноватыми в этой истории окажутся исключительно организаторы магазина. А «звезды» снова будут рассказывать, как их обманули и использовали вслепую. И здесь вспоминается одна любопытная деталь. По делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной четверо фигурантов, среди которых были курьер и так называемые дропперы, получили реальные сроки от 4 до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы. Причем некоторые из них тоже утверждали, что их использовали вслепую. А вот когда знаменитостей используют для продвижения сомнительной коммерческой схемы, мы слышим совсем другие объяснения: не знали, не проверяли, просто подарили телефон. Разумеется, ситуации юридически разные. Но вопрос о том, насколько тщательно следует проверять тех, кого рекламируешь миллионам подписчиков, никуда не исчезает. Но, вы уже поняли — это другое...»

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