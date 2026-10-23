Шаляпин, Долина и Волочкова стали жертвами мошенников: «Мы такие же доверчивые люди»

Шаляпина, Долину и Волочкову вовлекли в мошенническую схему по продаже айфонов. Фото: Евгения Гусева / Лариса Кудрявцева / Борис Кудрявов

Российские знаменитости Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова и Лариса Долина оказались втянуты в историю с обманом покупателей техники Apple. Интернет-магазин предлагал смартфоны и другие гаджеты по предоплате и с большими скидками, а для привлечения клиентов использовал ролики с известными артистами. В итоге около 200 человек перечислили деньги, но не получили ни заказанных устройств, ни возврата средств.

При этом звезды, чьи лица появились в публикациях магазина, сами заявили, что не участвовали в обмане покупателей. Представитель Ларисы Долиной опроверг причастность певицы к рекламе: по его словам, видео с артисткой было создано с помощью нейросети. А вот Шаляпин подтвердил, что ему действительно подарили телефон и сняли процесс на камеру. Теперь певец решил публично объяснить, как оказался втянут в эту неприятную историю.

По словам Прохора, представители компании предложили ему новый айфон в подарок, попросив взамен записать видео вручения. Артист утверждает, что сразу предупредил: рекламировать магазин он не будет, поскольку уже получал штраф за рекламу в запрещенной соцсети. Организаторы заверили его, что никаких призывов к покупке не потребуется. Шаляпин также рассказал, что лично приехал в офис, где увидел сотрудников и выставленные телефоны. Он поинтересовался, насколько серьезно устроена работа компании и можно ли проверить документы. Его заверили, что платежи поступают на российский счет, а покупателям при необходимости возвращают деньги. Предупреждения о возможном мошенничестве, появившиеся после публикации ролика, артист сначала принял за происки конкурентов.

«Через три дня выходит этот ролик, где мне дарят телефон, нам начинают уже писать, что это мошенники, вот они не возвращают деньги. На что я думаю: странно, как это все может быть. Телефон только вышел, там же указано, что месяц надо ждать. Наверное, действительно, это конкуренты», — объяснил певец.

Теперь артист признает, что сам и его коллеги тоже проявили доверчивость, согласившись на предложение незнакомой компании. «К сожалению, мы такие же доверчивые люди, как и большинство, и тоже доверяем и верим, даем возможность себя обмануть», — написал Шаляпин в подписи к видео.

Позже, как утверждает Прохор, выяснилось, что покупателей оказалось много, а магазин исчез вместе с деньгами. При этом видеоролики с артистами публиковались на площадках компании, создавая у потенциальных клиентов впечатление, что звезды доверяют продавцу. «А мы стоим на весь интернет, я, Лариса Александровна, которая, естественно, тоже ни при чем. Ей тоже всучили этот телефон, просто сняли и попросили сказать название компании. Ну вот вы тоже к нам. Вот какая может быть претензия? Мы вот что можем сделать?» — возмутился Прохор.

Певец подчеркнул, что не проверял документы магазина и не считает себя человеком, который должен контролировать деятельность продавцов. Теперь он надеется, что правоохранительные органы установят, кто стоит за обманом, а пострадавшие смогут вернуть свои средства. «Мне, Насте Волочковой и Ларисе Долиной подарили телефоны, взамен попросили снять процесс "дарения" на видео и на этом все. Нам даже извиняться не за что, так как нас просто одурачили и подставили как публичных людей», — написал Шаляпин под опубликованным обращением.

Артист призвал пострадавших обращаться в Следственный комитет. По его словам, он, Волочкова и Долина не знали людей, стоявших за магазином, и не могли предполагать, что снятые ролики используют для привлечения покупателей. При этом видео Ларисы Долиной и вовсе сделано через ИИ. Дарили ли ей телефон, как и Шаляпину, или решили сэкономить и просто создать ее обращение через нейросети, до конца неясно. Вероятно, теперь с этим предстоит разбираться уже правоохранительным органам.

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