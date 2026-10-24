1197 сил и разворот на месте: полиция Дубая получила необычный внедорожник

Патрулировать улицы будет китайский плавающий внедорожник. Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Дубая пополнила парк туристических патрульных автомобилей премиальным китайским внедорожником Yangwang U8, выпускаемым брендом BYD. Как сообщает издание Motor1, новинку продемонстрировали на международной выставке WETEX 2026, прошедшей в Дубае. Автомобиль присоединится к Luxury Tourist Patrol Fleet — подразделению, в котором используются дорогостоящие модели известных марок.

Силовая установка Yangwang U8 включает четыре электромотора, каждый из которых отвечает за отдельное колесо. Их общая отдача составляет 880 кВт, что эквивалентно 1197 л. с. При массе более трех тонн внедорожник способен набирать скорость до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

В состав гибридной системы также входят тяговая батарея емкостью около 49 кВт·ч и двухлитровый бензиновый турбодвигатель. Последний не связан напрямую с колесами и используется для выработки электроэнергии. Такая схема делает Yangwang U8 последовательным гибридом.

Полиция Дубая пополнила парк туристических патрульных автомобилей премиальным китайским внедорожником Yangwang U8. Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одной из особенностей модели стала возможность разворачиваться на 360 градусов практически на одном месте. Этот маневр получил название «танковый разворот» и реализован благодаря независимому управлению четырьмя электромоторами.

Еще одна необычная функция внедорожника — аварийный режим плавания. При попадании в глубокую воду автомобиль способен удерживаться на поверхности до 30 минут и передвигаться со скоростью не более 3 км/ч.

По информации полиции Дубая, Yangwang U8 задействуют для обеспечения порядка в районах, популярных у туристов. Помимо китайской новинки, в элитный патрульный автопарк входят Lamborghini Temerario, Ferrari 812 Superfast, доработанный ателье Mansory, а также Lamborghini Urus Performante.

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