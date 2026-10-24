Без сварки и с мощностью 1200 сил: Bugatti вернула к жизни редчайший Veyron

Компания Bugatti завершила реставрацию эксклюзивного гиперкара Veyron Grand Sport Vitesse с кузовом из полированного алюминия.
Как сообщила пресс-служба марки, автомобиль с шасси № 8.100 вернулся на завод в Мольсхайме спустя более десяти лет после создания. Машина прошла комплекс работ в рамках программы La Maison Pur Sang, включавший проверку подлинности, восстановление и перенастройку. После завершения всех процедур гиперкар передали новому владельцу, проживающему на Лазурном Берегу.
Проект стартовал в 2014 году по инициативе коллекционера Bugatti. В его гараже к тому моменту уже находились уникальный Veyron Bleu Centenaire и все шесть экземпляров Grand Sport Vitesse из коллекционной серии Legends. Для нового автомобиля заказчик выбрал в качестве образца модель Veyron 16.4 Pur Sang, выпущенную ограниченным тиражом в пять машин. Однако он выдвинул особое требование: кузовные детали должны были изготавливаться из цельных алюминиевых заготовок без использования сварки.
Немецкий дилер Mechatronik утверждает, что коллекционер даже допускал отказ от дальнейших заказов, если производитель не согласится реализовать задуманный проект. Для изготовления кузова в Мольсхайм доставили алюминиевые блоки весом до 20 тонн. Над дизайном работали штатные специалисты Bugatti Ахим Аншайдт и Лоран Шевалле. Процесс создания гиперкара подробно фиксировался на всех этапах.
Итоговая стоимость автомобиля оказалась более чем в два раза выше цены стандартного Grand Sport Vitesse, который и без того относился к числу крайне дорогих машин. Полированный алюминий снаружи контрастирует с интерьером, оформленным кожей оттенка Carmine Red, открытыми карбоновыми элементами и алюминиевыми деталями. Во время недавнего восстановления специалисты удалили более поздние изменения, внесенные в рамках персонализации, чтобы вернуть автомобилю первоначальный облик.
Под капотом Veyron установлен восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Агрегат развивает 1200 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды.
В 2013 году версия Grand Sport Vitesse установила рекорд скорости для серийных автомобилей с открытым кузовом. На испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессине гиперкар достиг отметки 408,84 км/ч.
За период с 2005 по 2015 год Bugatti произвела 450 экземпляров Veyron, в том числе 92 автомобиля модификации Grand Sport Vitesse. Программу La Maison Pur Sang представили в 2020 году на парижской выставке Rétromobile. Сегодня она действует исключительно в Мольсхайме и специализируется на подтверждении оригинальности автомобилей, реставрации и технической настройке моделей разных поколений.
Имя покупателя восстановленного гиперкара официально не называется. Ранее некоторые зарубежные СМИ предполагали, что автомобиль мог приобрести двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, однако подтверждения этой информации нет.
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