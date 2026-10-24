Без сварки и с мощностью 1200 сил: Bugatti вернула к жизни редчайший Veyron

Компания Bugatti завершила реставрацию эксклюзивного гиперкара Veyron Grand Sport Vitesse с кузовом из полированного алюминия. Фото: Bugatti

Компания Bugatti завершила реставрацию эксклюзивного гиперкара Veyron Grand Sport Vitesse с кузовом из полированного алюминия.

Как сообщила пресс-служба марки, автомобиль с шасси № 8.100 вернулся на завод в Мольсхайме спустя более десяти лет после создания. Машина прошла комплекс работ в рамках программы La Maison Pur Sang, включавший проверку подлинности, восстановление и перенастройку. После завершения всех процедур гиперкар передали новому владельцу, проживающему на Лазурном Берегу.

Проект стартовал в 2014 году по инициативе коллекционера Bugatti. В его гараже к тому моменту уже находились уникальный Veyron Bleu Centenaire и все шесть экземпляров Grand Sport Vitesse из коллекционной серии Legends. Для нового автомобиля заказчик выбрал в качестве образца модель Veyron 16.4 Pur Sang, выпущенную ограниченным тиражом в пять машин. Однако он выдвинул особое требование: кузовные детали должны были изготавливаться из цельных алюминиевых заготовок без использования сварки.

Фото: Bugatti

Немецкий дилер Mechatronik утверждает, что коллекционер даже допускал отказ от дальнейших заказов, если производитель не согласится реализовать задуманный проект. Для изготовления кузова в Мольсхайм доставили алюминиевые блоки весом до 20 тонн. Над дизайном работали штатные специалисты Bugatti Ахим Аншайдт и Лоран Шевалле. Процесс создания гиперкара подробно фиксировался на всех этапах.

Итоговая стоимость автомобиля оказалась более чем в два раза выше цены стандартного Grand Sport Vitesse, который и без того относился к числу крайне дорогих машин. Полированный алюминий снаружи контрастирует с интерьером, оформленным кожей оттенка Carmine Red, открытыми карбоновыми элементами и алюминиевыми деталями. Во время недавнего восстановления специалисты удалили более поздние изменения, внесенные в рамках персонализации, чтобы вернуть автомобилю первоначальный облик.

Под капотом Veyron установлен восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Агрегат развивает 1200 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды.

В 2013 году версия Grand Sport Vitesse установила рекорд скорости для серийных автомобилей с открытым кузовом. На испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессине гиперкар достиг отметки 408,84 км/ч.

Фото: Bugatti

За период с 2005 по 2015 год Bugatti произвела 450 экземпляров Veyron, в том числе 92 автомобиля модификации Grand Sport Vitesse. Программу La Maison Pur Sang представили в 2020 году на парижской выставке Rétromobile. Сегодня она действует исключительно в Мольсхайме и специализируется на подтверждении оригинальности автомобилей, реставрации и технической настройке моделей разных поколений.

Имя покупателя восстановленного гиперкара официально не называется. Ранее некоторые зарубежные СМИ предполагали, что автомобиль мог приобрести двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, однако подтверждения этой информации нет.

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