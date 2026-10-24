Skoda Kodiaq отмечает юбилей: премиальная версия и гибрид

Шкода Кодиак получил особую версию. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

К десятилетию с момента дебюта Skoda Kodiaq производитель подготовил сразу два обновления для кроссовера, сообщает пресс-служба. Модель второго поколения получила люксовое исполнение Laurin & Klement, а подзаряжаемый гибрид обзавелся более мощной силовой установкой. За прошедшие десять лет компания реализовала 1,2 млн таких автомобилей, которые представлены на рынках 70 стран. Об этом сообщает Motor.

Комплектация Laurin & Klement уже присутствовала в линейке Kodiaq первого поколения, а теперь вновь стала доступна для актуальной генерации модели. От стандартных исполнений ее отличают серебристые рейлинги на крыше, а также бамперы и пороги, окрашенные в цвет кузова. Вместо черных пластиковых накладок здесь используются элементы в тон автомобиля. Дополнительными признаками версии служат специальные шильдики L&K на передних крыльях.

В базовое оснащение входят матричная оптика и эксклюзивные легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов. В качестве опций доступны панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Внутри салона предусмотрены кожаная обивка, черные глянцевые вставки и декоративные детали из алюминия.

Передние сиденья получили функцию массажа спины. Среди других элементов оснащения — трехзонный климат-контроль, акустическая система Canton, камеры кругового обзора и мониторинг слепых зон. Благодаря этому Laurin & Klement стала самой богато оборудованной модификацией юбилейного Kodiaq.

Изменения затронули и подключаемый гибрид. Совокупная отдача его силовой установки увеличилась с прежних 204 до 272 л.с. Турбированный бензиновый двигатель TSI объемом 1,5 литра теперь развивает 177 л.с. вместо 150 л.с., а мощность электромотора составляет 117 л.с. Кроме того, инженеры обновили программное обеспечение электронного блока управления.

Тяговая батарея осталась прежней: ее номинальная емкость равна 25,7 кВт·ч, при этом водителю доступно 19,7 кВт·ч. На одной электрической зарядке кроссовер может преодолеть более 100 км. Для восполнения энергии предусмотрена поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт.

Пока гибридный Skoda Kodiaq предлагается исключительно с передним приводом. Вместе с тем производитель готовит для модели модификацию с полным приводом.

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