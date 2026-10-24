Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 25 октября:

1. Зеленский внезапно заговорил по-русски;

2. На Украине может появиться сеть доносчиков на тех, кто не говорит на мове;

3. Украинцы стали главными просителями убежищ в России;

4. Киевские власти до сих пор ищут источники для финансирования боевиков;

5. На Украине снова продлят военное положение;

6. Корецкий отменил 100% бронь от мобилизации для энергетиков и ОПК;

7. ЕС отчаянно пытается получить место за столом мирных переговоров;

8. Столтенберг призвал Киев к эскалации конфликта;

9. Молдавия и Украина хотят подписать соглашение о военном сотрудничестве;

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 ОКТЯБРЯ

По сводкам Минобороны РФ, за минувшие сутки на разных направлениях, где российские войска продолжают наступательное движение и занимают более хорошие тактические позиции ВСУ потеряли свыше 1200 человек личного состава, понесли значительные потери в артиллерии, боевых бронированных машинах и специальном автотранспорте.

Кроме того, Вооруженными Силами Российской Федерации было продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров. А на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Редкий день, когда российские военнослужащие не освободили ни одного населенного пункта. Впрочем, предыдущие дни заполнили эту графу с лихвой. По ряду данных, за минувшую неделю под контроль России перешли 13 населенных пунктов бывшей Украины.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

ПОМЕРИЛИСЬ, КТО КРУЧЕ — ПОТЕРЯЛИ 400 БОЙЦОВ

Как сообщают с мест, ВСУ на днях потеряли около 400 элитных бойцов при попытке форсировать реку Жеребец и продвинуться вглубь Луганской области. Наступление боевиков сорвалось во многом из-за разногласий главкома Драпатого и командующего группой войск Билецкого*.

По словам российских военных, основные потери пришлись на 8-й полк Сил Специальных Операций. Столкновения произошли севернее Красного Лимана. Главком ВСУ Михаил Драпатый и возглавляющий группировку войск «Центр» Андрей Билецкий* не смогли согласовать ротацию спецназовцев для подкрепления. В итоге около 400 украинских военных ликвидировали.

На фоне этих сообщений о новых «успехах» ВСУ, украинские власти начали в Краматорске принудительную эвакуацию и минирование подступов к городу, а в Славянске остановили общественный транспорт.

Отрицательное наступление ВСУ идет своим чередом.

ГНИДА ПРОГОВОРИЛСЯ НА РУССКОМ

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, именуемый также «гнидой» (определение президента Белоруссии) нечаянно проговорился во время интервью, которое он давал на английском языке.

- А, это тоже самое? — не понял английское слово, употребленное американским журналистом, «просрочка» и переспросил ... по-русски.

Он столько времени пытался обмануть весь мир, что «забыл русский» настолько, что требует переводчика для перевода с русского на «державну мову», но даже не в самый критический момент утратил контроль над собой и вместо того, чтобы выдавить формулировку вопроса на мове, задал его на родном для себя русском языке.

- А, это то же самое? — спросил он на русском. А по-украински эта фраза звучит не так уж и сложно: «А це те ж саме?». Но лексикона «просрочки» даже на такой простой вопрос не хватило.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

НА УКРАИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ СЕТЬ ДОНОСЧИКОВ

Бывший шпрехенфюрер Украины Тарас Креминь выступил с предложением обязать украинских депутатов подтверждать знание мовы специальными сертификатами, а для школьников он считает необходимым распространить требование говорить исключительно на государственном языке на перемены, занятия в кружках и любые внеклассные занятия.

Для отслеживания соблюдения норм экс-чиновник предлагает создать сеть штатных региональных инспекторов, оплату работу которых производить за счет средств бюджета, а нарушителей наказывать по двухэтапной схеме: сначала выносить официальное предупреждение, а затем выписывать денежный штраф.

- У нас недостаточно развито представительство языковой политики во всех регионах, и поэтому нет возможности фиксировать нарушения. Это несет огромную угрозу даже для тех, кто не занимается детьми, но выехал из страны, — заявил Креминь.

Завести не просто по всей стране штат доносчиков в каждом регионе, но еще и поставить это дело на регулярную платную основу - это предел мечтаний для всех доносчиков.

УКРАИНЦЫ БЕГУТ ЗА ПОМОЩЬЮ В ... РОССИЮ

Как следует из статистических данных МВД, которые опубликовали РИА Новости, в этом году чаще других иностранцев убежища в России просили именно украинцы. За шесть месяцев поступили 2562 таких обращения, из которых 1386 — с Украины, 427 — из Сирии, 97 — из Афганистана. Также убежища просили граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана.

За весь 2025-й с такой просьбой обратились 8820 человек, из них 4111 — за первые полгода. Больше всего заявлений в прошлом году поступило также от украинцев — 1140 и сирийцев — 184. Вообще, начиная с 2022 года убежища в России попросили более 93 тысяч граждан Украины. Напомним, речь здесь идет не о тех украинцев, которые стали гражданами Российской Федерации и получили российские паспорта. Их количество исчисляется миллионами человек.

Поразительная статистика на фоне регулярных заявлений «просрочки» Зеленского про «агрессию России», которая якобы стремится убивать украинцев. А они, заразы такие, ищут защиты у «ахрессора».

Фото: REUTERS.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗЕ?

Депутат Верховной рады и член бюджетного комитета Николай Задорожный рассказал, что украинские власти до сих пор не смогли найти источники финансирования боевиков ВСУ.

- Поправки о повышении выплат военнослужащим на 10-100% были отклонены, поскольку из-за различных систем начисления бойцы на передовой могли бы даже потерять часть своих доходов, — цитируют Задорожного украинские СМИ. А сам депутат предложил запросить эти деньги у западных хозяев/партнеров/союзников Украины. В противном случае, по его словам, Киеву придется найти средства «за счет сокращения расходов Минобороны».

Напомним, что после пересмотра параметров, прошедшего летом, общий оборонный бюджет Украины увеличился на 1,5 трлн гривен и составил 4,37 трлн.

ВСУшники в этой ситуации могут спросить: «Где деньги, Зе?»

НА УКРАИНЕ СНОВА ПРОДЛЯТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В ближайший понедельник на Украине снова продлят военное положение. Оно также, как и мобилизация, будет продлено на 90 дней – с 31 октября 2026 года до 29 января 2027 года.

Зеленский еще не внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней, но обязательно сделает это в ближайшее время. Для этого Рада уже созвана на внеочередное заседание в понедельник 26-го октября.

А что прикажете делать депутатам — их все в происходящем устраивает. Если закончится украинский конфликт, наступит конец и финансированию. Да и новые выборы в парламент вряд ли оставят их в парламенте с гарантированной зарплатой. Опять придется вспоминать, как надо фотографировать свадьбы и стричь песиков.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, ШАГ ВПЕРЕД!

Премьер-министр правительства Украины Сергей Корецкий снова подтвердил, что правила бронирования от мобилизации будут изменены в ближайшее время. Согласно новым правилам, предприятия оборонной сферы и энергетики не смогут бронировать 100% сотрудников своего штатного расписания. Но есть одно исключение.

- В дальнейшем бизнес сможет бронировать 100% сотрудников, если будет добровольно направлять часть работников на военную службу, — заявил Корецкий.

Сколько именно сотрудников необходимо будет направлять в армию, и как будет осуществляться отбор/набор добровольцев, пока неизвестно. Известно лишь, что новые правила планируют утвердить до 1 декабря.

Не такой уж и хитрый ход - что пнем о сову, что совой о пень. 100% брони не для всех, а для оставшихся после мобилизации.

Фото: REUTERS.

ЕС ХОЧЕТ ЗАСКОЧИТЬ В «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН» ПЕРЕГОВОРОВ

По данным Euronews, ЕС отчаянно пытается получить место за столом мирных переговоров по Украине. Тревогу Брюсселя вызывает изменение позиции Вашингтона, который, по мнению европейцев, все больше склоняется в сторону России. Теперь Брюссель больше всего боится, что Вашингтон и Москва договорятся без него, а европейцев просто поставят перед свершившимся фактом.

Для этого ЕС сейчас проводит отбор кандидата от Евросоюза для переговоров с Россией. Из всех рассматривавшихся кандидатов наибольшие шансы, пишет Berliner Zeitung. у президента Финляндии Александра Стубба. У него есть важное преимущество перед многими европейскими лидерами — хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В пользу Стубба, как считают эксперты издания, играют и близость Финляндии к России, опыт соседства с ней и доступ к украинскому руководству: всего несколько дней тому назад он участвовал в переговорах в Осло с Зеленским и Уиткоффом. При этом, его задача на этих переговорах заключается не в том, чтобы искать компромисс между Россией и Украиной, а в том, чтобы Европа не осталась за бортом возможного мирного урегулирования.

Впрочем, кандидатура Стубба не так уж и хороша. В первую очередь, из-за того, что при нем Финляндия погрузилась в масштабнейший кризис: первое место среди всех стран в ЕС по безработице в Финляндии после отказа от всего русского, разоренные приграничные территории, изъятая у русских недвижимость за неуплату по счетам. И многое, многое другое. А самое главное — его кандидатура должна быть одобрена Москвой, если Россия, вообще, согласится на какого-то переговорщика от Европы.

Зачем нам скрипач, дорогой? Скрипач не нужен.

ЭКС-ГЛАВА НАТО ПРИЗВАЛ УКРАИНУ БИТЬСЯ ДО КОНЦА

Йенс Столтенберг, уйдя в отставку с поста генсека НАТО, не стал ни миролюбивее, ни умнее.

- Мы не можем позволить России добиться успеха, - заявил экс-глава НАТО Столтенберг и призвал Киев продолжать воевать с Россией до конца, то есть, до последнего украинца. Естественно, для того, чтобы Европа оставалась в безопасности и продолжала жить в комфортных условиях.

- Наша поддержка Украины — это не проявление любви. Это инвестиция в нашу собственную безопасность и в будущее демократической и свободной Европы, - обосновал норвежец необходимость продолжения боевых действий и пафосно заключил свое заявление стереотипным пассажем про свободу. - Борьба за свободу должна продолжаться.

Почему-то про непосредственное участие европейцев в «битве за свободу» норвежец не обмолвился ни единым словом.

КИШИНЕВ И КИЕВ НАЛАДЯТ ОБМЕН ВОЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Украина приобретает еще одного мощнейшего союзника - Молдавия и Украина в ближайшее время подпишут новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве для получения доступа к оборонным разработкам друг друга. Об этом заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире радиостанции Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

- В самое ближайшее время мы подпишем с Киевом новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ дополнит действующие договоренности между Кишиневом и Киевом, что позволит нам получить доступ к информационным технологиям военного назначения и решениям, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Речь идет также о налаживании сборки дронов на территории Молдовы, - сказал Носатый.

Две великие дроновые державы будут делиться друг с другом технологиями по совместной отверточной сборке. Но запал такой, как будто вместе в космос собрались.

ГЛАВА МИД ПОЛЬШИ ПОСЛАЛ МАСКА В КОСМОС

Глава МИД Польши алкоголик Радослав Сикорский настолько разозлился на американского мультимиллиардера Илона Маска за торможение работы Starlink для ВСУ, что послал его ... на Марс.

- Смешивание бизнеса с политикой обычно заканчивается плохо, особенно когда речь идет об Илоне Маске, - с непередаваемой наглостью заявил польский алкоголик, который в прошлый свой срок на посту главы польской дипломатии констатировал, что поляки «сосут у американцев, как последние фраера». - Я желаю Маску всего наилучшего — он великий изобретатель, и я надеюсь, что однажды он полетит на Марс.

- Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применили его для наступательных ударов дронов с целью убийства людей, - объяснил Маск то, что произошло со Starlink на Украине. - Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе.

А мог бы и послать Сикорского. И совсем не на Марс.

*— физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.

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