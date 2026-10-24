«Бабу-Ягу» выпустили на HBO: реальный хоррор по мотивам русских сказок с Тринити из «Матрицы»

Фото: kino-teatr.ru

Кажется, на западе появился запрос не только на русских актеров и slavic vibe — Юра Борисов и Юрий Колокольников не дадут соврать — но и на русские сказки тоже. Иначе как можно объяснить выход сериала с недвусмысленным названием YAGA. И нет, речь в нем не про токсичный слабоалкогольный напиток нулевых, которым травилось огромное количество молодежи (и не только), речь про реальные похождения Бабы Яги.

Конечно, все мы помним блестящие советские киносказки («Василиса Прекрасная», «Огонь, вода и медные трубы», «Морозко», «Золотые рога»), где злую бабку в ступе воплощали лучшие артисты страны — Георгий Милляр, Алексей Леньков, а еще легендарный Евгений Лебедев (правда, в театре и на эстраде). Но это у нас? А им-то в Голливуде это зачем?!

Как оказалось, тоже надо! Тоже интересно. Поэтому 23 октября на HBO вышел канадский проект «Баба-яга» с легендой Голливуда в главной роли — Кэрри-Энн Мосс, хорошо знакомая зрителю по образу Тринити из «Матрицы». Мрачный детективный триллер показывает работу частного детектива Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — мощной колдуньей из славянской мифологии. На постере даже есть избушка на курьих ножках!

Действие развивается в вымышленном прибрежном городке Уитток, где исчезает Генри Парк (Хадсон Уильямс), наследник крупного рыболовного бизнеса. Его поисками и занялся частный детектив Рапп (Ноа Рид), который сразу же начинает бесить местную сыщицу Карсон (Кларк Бако).

Фото: kino-teatr.ru

Усложняет ситуацию как раз поведение героини Мосс — она играет уж очень зловещего педагога университета по имени Кэтрин. Женщина очень любит молодых мужчин, и вокруг нее происходят странные вещи. Может, это и есть Яга?! Потому что прямого упоминания нашей родной старушки в сюжете создатели пока что не давали. Возможно, сценаристы использовали персонажа русского фольклора как образ — символ страха перед взрослой женщиной, причиняющей проблемы всем.

Фото: kino-teatr.ru

— Постепенно обычное расследование превращается в опасную игру, где герою приходится противостоять старинной славянской магии, — интригует релиз.

Первые зрители — и критики тоже — с восторгом встретили проект, который уже сравнивают и с «Твин Пиксом», и с «Фарго», и с «Настоящим детективом». Создавали проект, который презентовали в Торонто, канадцы — Кэт Сэндлер перенесла на экран собственную пьесу 2019 года и сама же руководит сценарной работой. Режиссерам стали Дэвид Фрейзи и Рэйчел Тэлалей, снимали проект на острове Ванкувер.

Фото: kino-teatr.ru

Сериал «Баба-яга» состоит из восьми получасовых эпизодов: две серии вышли 23 октября, остальные будут выходить по пятницам, а финал назначен на 27 ноября. В трейлере звучит песня Донована «Сезон ведьмы» в исполнении Аланис Мориссетт.

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