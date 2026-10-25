Audi вложит $4,2 млрд в США: Трамп связал решение автогиганта с пошлинами

Трамп высказался о заводе Ауди в США. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкая компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, планирует инвестировать 4,2 млрд долларов в строительство автомобильного завода в американском штате Джорджия. О намерениях автопроизводителя сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, строительство предприятия в районе города Мейкон должно начаться в следующем месяце. Ожидается, что завод сможет выпускать до 200 тысяч автомобилей ежегодно. Трамп назвал проект крупнейшим вложением в автомобильную промышленность США за последнее время. Во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Джорджии, посвященного предстоящим 3 ноября промежуточным выборам в Конгресс, глава Audi Гернот Дёллнер также подтвердил планы компании организовать производство в Мейконе.

Трамп считает, что решение немецкого автопроизводителя связано с торговой политикой Вашингтона и введенными пошлинами. По его мнению, без тарифных ограничений Audi не стала бы переносить производственные мощности в Соединенные Штаты. Американский президент и ранее заявлял, что таможенные барьеры побуждают автоконцерны перемещать выпуск машин из других стран, в том числе Германии и Японии, на территорию США.

Организация производства непосредственно на американском рынке позволяет автокомпаниям снизить влияние пошлин на свою продукцию или избежать их в отношении автомобилей местной сборки.

Тем временем автомобильная промышленность Германии сталкивается с серьезными трудностями. Среди основных причин кризиса — увеличение производственных расходов, в том числе из-за дорогих энергоносителей, а также обострение конкуренции на мировом автомобильном рынке.

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