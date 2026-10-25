Бут: Мерц - временный квартирант, которого скоро выгонят свои избиратели

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Оксана ЗУЙКО.

В пятницу, 23 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Мы уже опубликовали на нашем сайте несколько примечательных отрывков.

Предлагаем вашему вниманию еще один существенный фрагмент…

А.Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

…- Виктор, я бы хотел вернуться к брифингу Дмитрия Пескова, который состоялся на минувшей неделе. Там прозвучал вопрос от Рейтер. У них вышел материал, где источники говорят о том, что в ходе переговоров с администрацией Трампа о мирном урегулировании на Украине и экономическом сотрудничестве российские власти воздерживаются от перевода активов американских компаний под временное управление (вы помните такой Указ Президента России). И прочих действий в отношении американских компаний, которые могли бы негативно сказаться на ходе переговоров. В то же время были предприняты действия по отношению к европейским компаниям, их активы были переданы во временное управление. В частности, Кремль мотивировал это тем, что это компании из недружеских стран, которые напрямую участвуют в конфликте на Украине против России. У Пескова спросили: значит ли происходящее, что американские компании получают преференции со стороны российских властей, является ли это следствием просьбы США либо же это жест доброй воли со стороны России? Как вы считаете?

В.Бут:

- Я думаю, говорить о преференциях преждевременно, это не преференции.

Во-первых, у нас политика и нашего президента, и правительства такая: те западные компании, которые остались и здесь добросовестно работали, они и не сворачивали свое производство, так и продолжают работать.

А американские очень немногие отсюда ушли - в отличие от европейских. И особенно от немецких, которые почти все поголовно, так сказать, свернули свои коврики, взяли свои игрушки…

А.Гамов:

- И на фига они нам?

В.Бут:

- О чем и речь. Поэтому здесь мы ничего не теряем, политика наша не меняется.

Для американцев это такой приятный сюрприз, мы можем теперь это, как говорят в Америке, еще раз им продать.

А.Гамов:

- Как говорят?

В.Бут:

- Ну, продать что-то. То есть убедить вас… Понимаете, если я вам что-то продал, значит, я вам что-то объяснил, в чем-то убедил…

А.Гамов:

- Как это по-английски звучит?

В.Бут:

- Sell you an idea, то есть продать вам идею.

Так как Трамп работает в этой парадигме продаж и сделок, поэтому такой язык, наверное, вошел, к сожалению, в политический обиход… Ну, по крайней мере, он отражает реалии, которые существуют. Считаю, что тот иностранный бизнес, который здесь был (в России. - А.Г.), если он соблюдает все свои обязательства, платит налоги, не прекращает деятельность, выдает достойные зарплаты всем сотрудникам, продолжает развивать свой бизнес… Нам нужны такие предприятия. Почему бы нет? И это хороший знак.

А.Гамов:

- И нам не нужны предприятия тех государств, которые предпринимают все усилия, для того чтобы продолжать эскалацию.

В.Бут:

- Да. Смотрите, Александр, ведь очень скоро наступит такой момент, момент истины. Потому что, для того чтобы вести войну против России, нужно иметь довольно большие ресурсы. У Европы этих ресурсов нет.

Но самое главное, наверное, если вы обратили внимание, был такой тонкий момент… Что теперь Трамп работает над тем, как вытащить даже Европу из русофобского тупика, куда они себя сами загнали. Почему?

А.Гамов:

- А они - европейцы - хотят? Посмотрите на Мерца, что он лепит, послушайте!

В.Бут:

- Мы исходим из того, что Мерц там, в общем-то, временный квартирант, которого вот-вот выгонят свои собственные избиратели…

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

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