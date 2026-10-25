Семь мест дешевле китайских конкурентов: Mitsubishi Xpander добрался до РФ

В России появились в продаже новые 7-местные Mitsubishi Xpander и Xpander Cross. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке расширился выбор доступных семиместных автомобилей: в продажу начали предлагать компактвэн Mitsubishi Xpander и его модификацию с внедорожным дизайном Xpander Cross. Обе модели доставляют из ОАЭ. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость заказа начинается примерно с 2,4 млн рублей.

Впрочем, указанные суммы следует рассматривать как ориентировочные. Например, во Владивостоке новый Mitsubishi Xpander 2024 года выпуска предлагают привезти под ключ за 2,42 млн рублей. Итоговая стоимость зависит от курса валют, выбранной комплектации, транспортных расходов, утилизационного сбора и других условий поставки.

В других городах цены несколько выше. Заказать компактвэн в Новосибирске можно за 2,565 млн рублей, в Александрове Владимирской области — за 2,583 млн рублей, а в Благовещенске — за 2,6 млн рублей.

Версия Xpander Cross отличается более выразительным внешним оформлением и увеличенным дорожным просветом. В Новосибирске ее предлагают заказать за 2,73 млн рублей. Клиренс этой модификации составляет 225 мм против 205 мм у стандартного Xpander. Кроме того, автомобиль получил рейлинги, пластиковую защиту нижней части кузова, расширенные колесные арки, боковые молдинги и шины с более высоким профилем.

В Перми доставка нового Mitsubishi Xpander Cross обойдется в 2,82 млн рублей, а в Краснодаре — в 2,85 млн рублей. При этом крупный дилер в Нижнем Новгороде предлагает такой автомобиль из наличия за 3,699 млн рублей. На его стоимость влияет в том числе коммерческий утилизационный сбор. Для сравнения, обычный Xpander в Сочи продают за 3,5 млн рублей.

Даже с учетом разницы в комплектациях Mitsubishi Xpander выглядит доступнее некоторых китайских семиместных моделей. Так, начальная цена Geely Okavango составляет 3 864 990 рублей. За трехрядный Jetour X90 Plus 2026 года выпуска без учета скидок придется заплатить 4 199 000 рублей.

Поставляемые в Россию Xpander и Xpander Cross в исполнении Highline оснащаются широким набором оборудования. В него входят кожаный многофункциональный руль, светодиодная оптика, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора с парковочными датчиками, разъемы USB-C, климат-контроль и датчик дождя. Также предусмотрены обогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники спереди и сзади и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Обе модели комплектуются одинаковым силовым агрегатом — атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 л. с. Он работает в паре с классической четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Xpander востребован в странах Азии, в том числе среди водителей такси. Кроме того, модель ранее возглавила рейтинг надежности автомобилей на рынке Индонезии, подготовленный местным подразделением агентства J. D. Power. По количеству выявленных проблем на 100 автомобилей Xpander опередил Suzuki Ertiga и Toyota Avanza.

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