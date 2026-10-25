Маск пожелал Зеленскому и ЕС гореть в аду: почему так осмелел американский бизнесмен

Заявления Илона Маска о нарушении украинскими военными условий пользования его спутниковой системой Starlink и брошенное им европейцам обвинение в поджигательстве войны — сегодня это две мировые сенсации. Фото: REUTERS.

Недавние заявления основателя компании SpaceX Илона Маска о нарушении украинскими военными условий пользования его спутниковой системой Starlink и брошенное им европейцам обвинение в поджигательстве войны — сегодня это две мировые сенсации.

«Использование Starlink, а он остается и сегодня сугубо гражданским, коммерческим сервисом, для убийства людей ударами с дронов — такое использование никогда не было разрешено, и не надо его разрешать в будущем, — написал Маск в соцсетях. — Украинские военные нарушили условия пользования этой системой и использовали её для наступательных, а не оборонительных ударов, убивающих людей. Эта лазейка была закрыта на минувшей неделе».

В конце своего поста Маск напомнил читателям, что Starlink — важнейшая часть системы обороны ВСУ, а без использования этой системы украинский фронт немедленно разрушится.

«Маск делает далеко идущие заявления», — комментирует ситуацию германская Berliner Zeitung. Газета продолжает: система Starlink действительно жизненно необходима для обороны Украины, а значит — у Трампа, наконец, нашелся ключик к тому, чтобы оказывать давление на Зеленского, подталкивая его к миру.

Зато польский министр Радослав Сикорский вот уже который день буквально воюет в соцсетях с Илоном Маском, иронично называя американца big man (Большой Человек) и обещая, что за ним (Маском) «зорко следят». (Под соглядатаями, очевидно, имелись в виду поддерживающие Зеленского политики ЕС и оппозиционно настроенные к Трампу лидеры Демократической партии США.)

Польский министр Радослав Сикорский вот уже который день буквально воюет в соцсетях с Илоном Маском Фото: REUTERS.

«Желаю Маску всего наилучшего. Он великий изобретатель, надеюсь, что улетит на Марс», — приводит слова польского министра телеканал TVP Info.

Похоже, Маск давно уже понял все подобные намеки Сикорского, поскольку в окончании своего скандального поста миллиардер поставил следующую фразу:

«Я не испытываю иных чувств, кроме презрения для разглагольствующих с добродетельным видом поджигателей войны, которые толкают мир к бесконечной бойне, не предлагая реалистических решений для конфликта. Чтоб вы все в аду горели!»

Цитата Маска о поджигателях войны явно нацелена на Зеленского и его европейских спонсоров. Фото: REUTERS.

Российский американист, бывший сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян в беседе с KP.RU отметил, что последняя цитата Маска явно нацелена на Зеленского и его европейских спонсоров.

«Поскольку они сами сожгли все мосты, которые могли бы связать ЕС с Маском, американский миллиардер не боится сказать о чиновниках в ЕС все, что он о них думает», — сделал вывод Мирзаян. При этом он добавил, что Маск так осмелел еще и потому, что заметил — в последнее время режим Зеленского утратил на Западе статус священной коровы и все чаще подвергается критике. Это хороший знак.

Москва сейчас давит и на Евросоюз, и на Украину, стремясь вынудить Зеленского пойти на уступки, заключил Геворг Мирзаян.

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