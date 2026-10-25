Пришельцы летают на «черных треугольниках»: американские спецслужбы в седьмой раз открыли секретные НЛО-файлы

Не исключено, что черный «летающий треугольник» запустили пришельцы. Фото: war.gov

Ави Лёб (Abraham Loeb) успел взглянуть на НЛО-файлы, седьмую порцию которых на днях рассекретило американское Министерство войны (Department of War). Они были открыты в рамках президентской инициативы по ознакомлению общественности с необъяснимым из числа того, что появляется над Землей (Trump administration’s Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters initiative — PURSUE). Легендарный гарвардский астрофизик ныне возглавляет Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council), созданный недавно при Пентагоне, ЦРУ и ФБР как раз с тем, чтобы попытаться объяснить необъясненное.

Изюминкой ныне рассекреченных документов Лёб назвал свежий отчет ФБР, составленный в 2026 году. Отчитались три федеральных агента, которые два дня вели наблюдения с территории секретного объекта с условным названием «Наблюдательный пункт 6», расположенного в горах где-то на западе США.

Интересно, за кем или за чем американцы там наблюдали. Ждали кого-то или что-то? Это осталось в секрете.

Треугольники бесшумно летали над горами в США. Откуда и зачем заявились, загадка. Съемка из оборудованного в каньоне наблюдательного пункта. Фото: war.gov

Из показаний агентов, снабженных фотографиями, следует, что вечером над горами появились «черные треугольники» — сначала один, а на следующий день - другой. Появились неожиданно будто бы из ниоткуда. Возможно, что стремительно приблизились к наблюдательному пункту.

Объекты представляли собой равнобедренные треугольники с 5-метровым основанием, высотой около 3 метров и толщиной чуть более полуметра.

Треугольники были похожи на дроны, но каких-либо выделявшихся конструктивных элементов не имели — выглядели гладкими и однородными.

На снимках, сделанных с помощью тепловизора (их в отчете нет), участков на поверхности объектов, которые бы отличались по температуре, выявлено не было. Нагретых точек — тоже. У таинственных «дронов» словно бы не было никаких двигателей.

Треугольный объект, сфотографированный в 90-е годы прошлого века над Бельгией. Фото: war.gov

Треугольники двигались бесшумно, зависали на одном месте, поднимались и опускались вертикально, не меняя ориентации, совершали рывки с огромной скоростью. Объектам потребовалось всего несколько секунд для того, чтобы исчезнуть из поля зрения.

У Лёба нет однозначного мнения по поводу треугольников. Их происхождение, судя по его словам, вполне может быть инопланетным.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, были ли треугольные объекты изготовлены в рамках секретного проекта враждебной страны или внеземного проекта с использованием внеземных технологий», — сообщил ученый в своем блоге, подчеркнув: что имеющиеся «наблюдения не позволяют установить природу UAP — в отчет не включены точные данные измерений скорости или необработанные записи датчиков».

Главный в США по тарелочкам — по общественной научной части — обнадеживает:

«По мере получения более качественных данных мы сможем определить природу этих загадочных объектов. Собирая более точные улики, мы либо поможем Пентагону и разведывательному сообществу выполнить их миссию по защите США от противников, либо откроем технологию нечеловеческого происхождения.

Треугольник, сфотографированный американскими астронавтами, 40 лет назад. Давно разные треугольные штуковины летают… Фото: war.gov

КСТАТИ

Небо в треугольниках

Министерство войны США поминало «летающие треугольники» совсем недавно — в пятой серии рассекреченных НЛО-секретов. Речь, правда шла о куда более крупных загадочных объектах — о махинах с размахом «крыльев» более 100 метров.

Уфологи и осведомленная общественность не исключают, что нынешние черные треугольники сродни тем НЛО, которые массово летали над Европой в 1989–1990 годах, пугая местных жителей. Чаще всего они появлялись над Бельгией, от чего получили название «бельгийские треугольники».

В 1986 году экипаж шаттла «Колумбия» во время экспедиции STS61C сфотографировал треугольный НЛО через иллюминатор. В NASA правда, сообщили, что это был космический мусор.

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