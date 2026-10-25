Певец Аль Бано и футболист Месут Озил заступились за Россию. Фото: IMAGO/Seskimphoto/Maria Laura Antonelli / Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минувшая неделя отметилась смелыми выступлениями из-за рубежа – два известных на весь мир человека выступили за прекращение изоляции России западными державами.

Сначала немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил призвал ФИФА снять санкции с российского футбола. Озил, игравший в составе сборной Германии на победном для нее чемпионате 2014 года, посетил матч между ветеранами питерского «Зенита» и стамбульского «Истанбул Башаешехир» в Турции.

Приятно впечатленный уровнем игры ветеранов, Озил поприветствовал «российских друзей» и выступил с заявлением.

«Я хочу обратиться отсюда к ФИФА с призывом: уберите свои двойные стандарты и относитесь ко всем командам беспристрастно… Например, ФИФА не вводила запрета для израильских команд, но ввела его для российских». Напомним, что и сборная России, и наши клубы отстранены от любых турниров, организуемых ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Не менее эмоционально, несмотря на свой 83-летний возраст, выступил и итальянский певец Аль Бано (полное имя – Альбано Антонио Карризи). Обращаясь к премьер-министру Италии Джордже Мелони, он сказал: ««Дорогая Джорджа, я так тебя люблю. Но я любил бы тебя ещё больше, если бы мы открыли двери России».

В интервью журналисту Антонио Алицци в свое время потрясенный началом СВО Аль Бано призвал всех к миру, лучшей дорогой к которому он видит «открытие дверей для России», а не наложение на нее все новых санкций.

«Дорогая Джорджа, ты ведь знаешь, что Россия – страна, которая нас любит… У этой страны есть природный газ и еще много чего, что поможет нам держать Италию в стабильном порядке. Зачем вводить санкции против России? Подарим России цветы и сделаем так, чтобы закончилась эта проклятая война», - сказал Аль Бано.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова призвала госпожу премьера Мелони прислушаться к голосу певца вместо того, чтобы подозревать россиян в организации протестов в Милане. Увы, некоторые итальянские газеты – часто те самые, что увидели в протестах «гибридную войну» России против ЕС – тотчас заподозрили перевалившего за 80-летний рубеж Аль Бано в том, что он стал «нетрадиционным оружием» в руках Москвы.

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