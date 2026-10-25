Это просто глупо: Владимир Путин разнес политику ЕС и назвал истинные причины кризиса в Европе

Владимир Путин прокомментировал беспорядки в Европе Фото: kremlin.ru.

С чего вдруг политики в Европе начали искать в погромах на улицах своих городов российский след? Об этом Владимира Путина спросил журналист Кремлевского пула Павел Зарубин. И президент ответил.

ДОЖИЛИ: ЕВРОПА ОБВИНИЛА АМЕРИКУ

- Ничего неожиданного здесь нет, - сказал Путин. - Россию всегда обвиняли во всех смертных грехах.

Но сейчас, что меня удивило: первая реакция была совсем не антироссийская. Она была антиамериканская! Начались вбросы, что происходящие в Европе, — результат поддержки сегодняшней администрации США правых партий. Я не ожидал, что европейские лидеры так будут нападать на своего основного союзника и защитника.

Впрочем, заметил Путин, Европа быстро опомнилась и перешла к привычному - обвинениям России.

- Ну, уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в городах Европы, - это явный перебор, очевидный для рядовых граждан ЕС. Это говорит о слабости и неспособности руководителей стран Европы взять на себя ответственность за то, что происходит, - заметил Путин - И это плохо для них. Почему? Они не ищут причины, а просто на кого-то сваливают: то на США, то на Россию.

Президент назвал истоки нарастающего кризиса в Европе. Фото: REUTERS.

НЕМЕЦКИЙ ЛОКОМОТИВ БУКСУЕТ

Президент назвал истоки нарастающего кризиса в Европе.

- Причина в чём? В их собственных ошибках. В экономике и финансах — избыточный госдолг, свыше 100%. А, скажем, в Италии - почти 140%. Кстати, для сравнения: у России внешний долг всего 2,6%, а общегосударственный долг — 17,5%.

Второй причиной Путин назвал дефициты бюджетов стран ЕС.

- Большие дефициты! 3, 4, 5%. Во Франции, по-моему, 5,1%. В Бельгии 5,2%. Это очень много!

И третья причина кризиса - сокращение производства.

- Оно просто драматическое - от 1,5% до 5,2% - в Германии. А это ведущая экономика, локомотив еврозоны.

И тут президент сопоставил данные по нашей стране.

- В России с 2021 года промышленность выросла — плюс 10%. А обрабатывающая — плюс 21%. Это всё-таки разница: минус 5,2% или плюс 10%.

Причем попала Европа в такое плачевное положение, по словам Путина, в том числе, из-за сокращения поставок энергоресурсов из России.

- Мы же ничего не запрещали. Никому не отказывали! Это они отказались, - подчеркнул президент. - Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России — всё запретить - это глупо, просто глупо.

Коснулся глава государства и ухода из России западных компаний.

- Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании — чуть не плакали, — рассказал Путин, напомнив, что часть из них продолжает работать на российском рынке. - И мы стараемся создать для них благоприятные условия.

Президент ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина Фото: kremlin.ru.

НАСЧЕТ МИГРАНТОВ НЕЛЬЗЯ ХИХИКАТЬ

И отдельно Путин прошелся по миграционному кризису в Европе. По его словам, власти стран ЕС уже не справляются с социальной и культурной адаптацией мигрантов.

- Это ж кризис! Объём, который накопился, выходцев из других стран, он уже не поддаётся ассимиляции — государства Европы не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает, - заявил Путин, попутно обозначив еще одну проблему. - Но как внедрять европейские традиции в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции? До среды мигрантов и их детей уж точно ничего не доходит. Многие живут в Европе десятилетиями, а на языке страны пребывания не говорят.

Россия же, как подчеркнул Путин, ведет себя иначе, столетиями объединяя народы с разными традициями.

- У нас представители всех культур, разных конфессий: и христиане, и мусульмане, и иудеи, и буддисты… У них нет другой Родины. Россия складывалась исторически как многонациональное и многоконфессиональное государство. Это колоссальная разница.

Однако, президент предостерёг от поверхностного отношения к проблемам миграции и в самой России.

- И мы тоже должны больше внимания уделять межнациональной политике. Здесь нельзя просто показывать пальцем, хихикать на этот счёт, — заявил Путин.

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