Вопрос дня: А много ли у нас друзей в Европе? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист России:

- Конечно, друзья остались. Театральные фестивали никуда не исчезли. Другое дело, что нас сложнее стало приглашать на зарубежные мероприятия. А вот к нам наши зарубежные друзья приезжают. Человеческие контакты не исчезли, потому что актеры - божьи дети, посланники мира и любви.

Наталья Бурлинова, эксперт в области международных общественных связей:

- Друзей в Европе у нас много, но сейчас, увы, их лучше не светить. Сегодня люди, которые выступают за связи с Россией, на территории Евросоюза сильно рискуют. Еврократы и подвластная им пресса - нам не друзья, а вот с бизнесменами, людьми искусства, простыми гражданами можно и нужно строить горизонтальные связи.

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики:

- На форумах, которые мы проводим, по-прежнему выступают европейские эксперты по вопросам здравоохранения. Да, с кем-то контакты прервались, но многие коллеги продолжают участвовать в совместных дискуссиях по проблемным вопросам. Предложения опубликоваться в западных журналах тоже приходят. Здравоохранение, на мой взгляд, находится вне политики.

Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, глава комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии:

- В гастрономической и кулинарной сфере Россия остается полноправным членом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (Worldchefs). Национальная ассоциация кулинаров России — ее полноправный участник, и сейчас организацию возглавляет европеец. По линии «белых кителей» сотрудничество идет абсолютно нормально. Здесь разум возобладал. Европейские шеф-повара с большим удовольствием участвовали бы в проектах в России, такие желания у них есть. Все возможности для дальнейшего взаимодействия и совместной работы сохраняются. Подавляющее большинство людей в этой индустрии руководствуется принципом: стол - самое цивилизованное место на планете.

Владимир Джаралла, политический обозреватель:

- Среди обычных европейцев друзей у России много. Но в Европе у власти люди, зависящие от собственной пропаганды, где главная ставка - на очернение России.

Грегор Шпитцен, немецкий политолог:

- Называть себя другом России сегодня небезопасно. Поэтому смелее всего симпатии россиянам выражают независимые финансово люди с высоким социальным статусом. Например, бизнесмены, которые помнят золотой век экономических связей ФРГ и РФ. Иногда встают за Россию против «мейнстрима» политические династии - потомки де Голля, Бисмарка. Остальные боятся обвинений в прессе, это надо понимать.

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