Фото: REUTERS.
Между ПС-330 «Залютино» в Харькове и ПС-330 в Каменце-Подольском — около 700 километров: от прифронтового города до днестровского берега у румынской и молдавской границ. Восток и запад, а напряжение одно. 330 киловольт — магистральные сети, по которым ток расходится между областями. Сегодня по ним и пришлись удары наших беспилотников.
За ночь — 140 ударных дронов, половина из них реактивные, плюс четыре ракеты.
В 03:35 мэр Игорь Терехов сообщил о «Герани» в Холодногорском районе. Ни пострадавших, ни подробностей. Подробности даёт карта: Залютино — местность как раз в этом районе, там и стоит подстанция установленной мощностью 600 мегавольт-ампер.
ГСЧС отметила пожар в Холодногорском. А в половине восьмого утра мэрия уже перекраивала маршруты общественного транспорта — «в связи с проблемами с электроснабжением».
Для «Залютино» прилёт не первый. В феврале её разбили вместе с ТЭЦ-5. Сейчас, по словам главы ОВА Олега Синегубова, на одном из повреждённых энергообъектов области одновременно работают 300 ремонтников.
В посёлке Ольшаны, в 15 километрах от города, ГСЧС тушила «производственное здание». По данным Минобороны, там хранились дроны большой и средней дальности и комплектующие к ним. Запчасти для бортов, которые потом летят на наши города.
В Каменце-Подольском громыхнуло около 20:50, ещё вечером, — написал мэр Михаил Поситко. Глава ОВА Сергей Тюрин уточнил: повреждён «объект энергетики», введены аварийные отключения. Минобороны называет объект прямо — ПС-330, питавшая логистику. Западный подвоз идёт как раз через эти края.
Тревога — в 22:25. Воздушные силы предупредили о большой группе на Черноморск. Местные мониторинговые каналы сбивались на скороговорку: «Их куча. Все заходят одновременно… В районе Черноморска около двадцати штук». Официальных данных о последствиях к утру не прозвучало. Минобороны насчитало три причальных терминала и четыре склада с военными грузами и грузами двойного назначения. В субботу там же поразили цех безэкипажных катеров.
Сухогруз поразили на переходе: вёз военное имущество в Одессу. Название и флаг не раскрыты.
Графики «Укрэнерго» объявило на понедельник ещё в воскресенье — до ночных прилётов. Населению — отключения по одной-две очереди, промышленности — ограничения мощности весь день.
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