Комплименты от Собчак, признание в любви Пересильд и расстроенные фанаты: как Ваня Дмитриенко отметил день рождения

Ваня Дмитриенко отметил день рождения с Аней Пересильд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Популярный певец Ваня Дмитриенко накануне отметил 21-летие. Артиста поздравила его возлюбленная Аня Пересильд, а журналистка Ксения Собчак поделилась впечатлениями от вечеринки в честь именинника. Однако поклонники оказались разочарованы: вместо привычного эмоционального обращения к аудитории музыкант опубликовал короткий пост с одной фотографией.

Аня Пересильд посвятила бойфренду трогательное послание в соцсетях. Актриса поделилась совместными снимками с отдыха и призналась Ване в любви. «Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя», — написала Пересильд.

Сам именинник тоже обратился к подписчикам, но его поздравительный пост оказался очень уж лаконичным. Дмитриенко опубликовал случайно выбранную фотографию и поблагодарил аудиторию за внимание и поддержку. «21. Спасибо всем за поздравления! У меня немного фоток, поэтому выбор пал на эту абсолютно рандомно, смысла в ней нет особого. Просто очень хотелось поблагодарить вас за вашу любовь. Я очень счастливый человек, спасибо!» — написал артист.

Ваня Дмитриенко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Впрочем, такой формат пришелся по душе далеко не всем. Поклонники массово жалуются в соцсетях на короткое обращение кумира. Многие признаются, что ждали публикацию весь день и рассчитывали на более трогательные слова. В комментариях фанаты не скрывают обиды: «Весь фандом очень расстроился из-за короткого поста Вани, ведь мы ждали этот пост весь день»; «Так ждала этот день… А Ваня выдает это… Правда, всему фд сразу обидно стало»; «Реально полдня ждали, когда в сеть выйдет, а в итоге рандомная фотка и пара строк. Очень надеюсь, что все-таки напишет попозже пост».

Судя по реакции аудитории, поклонникам хотелось не просто увидеть благодарность за поздравления, а получить от исполнителя более развернутое обращение. Сам же Ваня в этот день устроил праздник в кругу близких. Среди гостей оказались певица Клава Кока и журналистка Ксения Собчак. Последняя поделилась впечатлениями от вечера и заодно публично поддержала роман именинника с Аней Пересильд. «Очень теплый сегодня получился день рождения у Вани Дмитриенко. Вань, если это "контракт" с Аней Пересильд, то продляй однозначно, в вас обоих столько молодости, свежести и счастья», — иронично написала Собчак.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Журналистка также опубликовала видео, на котором певец обратился к своей возлюбленной. Дмитриенко рассказал о необычных совпадениях между словами, которые он адресовал Ане, и названиями собственных песен. «Я говорю: "Мой идеальный силуэт", и через время мы с тобой выпускаем песню "Силуэт". Потом я пишу: "Бери меня всего, мое отражение", и у меня выходит песня "Отражение". И какие удивительные эти совпадения, что я… Ну, это можно либо сравнить с тем, что у меня маленький словарный запас, я не знаю, какими другими словами назвать песню, но я вижу в этом тебя, реально. То есть это ведь получается, что как-то ведет все это через время, через песню. Мне просто это очень-очень понравилось», — признался Ваня.

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