Избавьте карманы от мелочи: как и где сдать накопившиеся медяки в рамках «Монетной недели»

«Монетная неделя» проводится с 2023 года по инициативе Центрального банка РФ каждую весну и осень. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С понедельника 26 октября по всей стране стартовала «Монетная неделя». Если у вас где-то лежит банка с килограммами ненужной мелочи или монетки без дела утяжеляют карманы старых курток, эта акция для вас. Скопившуюся рублевую мелочь можно обменять на бумажные банкноты — без комиссии и без «сейчас нету времени». Или еще вариант - пополнить свой банковский счет на сумму сданных «медяков».

«Монетная неделя» проводится с 2023 года по инициативе Центрального банка РФ каждую весну и осень. Общий смысл — избавить граждан от гор металла, который лежит без дела, в то время как государству пока еще приходится чеканить новые монетки.

Нынешняя «Монетная неделя» продлится до 7 ноября.

КУДА ИДТИ С МЕЛОЧЬЮ?

Список приемных пунктов можно посмотреть на официальном сайте акции.

Как правило, это банковские отделения и крупные магазины. В городах таких пунктов — довольно много. В Москве у себя неподалеку от дома я насчитала порядка десятка.

Общий смысл монетной недели - избавить граждан от гор металла, который лежит без дела Фото: Евгения ГУСЕВА.

КАКИЕ МОНЕТЫ ПРИМУТ?

По общему правилу акции, принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Но в конкретных пунктах приема могут быть свои дополнительные ограничения. Например, зачастую не принимают копейки — только монеты номиналом от 1 рубля.

По тем пунктам, которые ваш корреспондент обнаружила рядом со своим домом, ситуация такая: если нужно сдать именно копейки — лучше смотреть пункт в банке (не в магазине).

Фото: Александр РОГОЗА.

КАКИЕ ЕЩЕ УСЛОВИЯ?

В рамках акции монеты принимаются без комиссии — это главное и очень важное условие. Сдать монеты в банк можно и вне «Монетной недели», но в этом случае зачастую берется комиссия. Она зависит от суммы и банка — как правило, от 1-1,5% (иногда утверждается, что это «за пересчет монет»).

В рамках же «Монетной недели» - на какую сумму вы медяков сдали, ту вам и зачислят на счет или выдадут бумажными купюрами. Лучше взять с собой паспорт — в банке он точно будет нужен.

Остальное, в том числе и время приема монет, зависит от конкретного пункта — внимательно смотрите условия по конкретному адресу на сайте «Монетной недели». Как правило, у банков условия шире — можно и зачислить на счет, и даже обменять на более ходовые монеты другого номинала. В пунктах приема в магазинах в рамках акции сданную мелочь только меняют на банкноты.

В некоторых пунктах есть ограничения по минимальной сумме обмена. Например, от 100 рублей. Еще одно требование, которое встречается не у всех, но у многих участников акции — мелочь должна быть рассортирована по номиналам: рублевые монетки отдельно, пятирублевые отдельно и так далее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько мелочи уже сдали

2026 год, весенняя «Монетная неделя»:

более 55 млн монет

252 млн рублей

2025 год, весенняя и осенняя «Монетные недели»:

107 млн монет

487 млн рублей

2024 год, весенняя и осенняя «Монетные недели»:

76 млн монет

320 млн рублей

2023 год, осенняя «Монетная неделя» (самая первая):

20 млн монет

84 млн рублей

(По данным ЦБ)

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