Деньги кончились, долг остался: как взять кредитные каникулы и не испортить репутацию

Кредитная история - как медицинская карта, только финансового здоровья. И если там появились хронические просрочки, вылечить репутацию будет сложно. Но есть законный способ взять паузу в платежах - кредитные каникулы. Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», объяснила KP.RU, кому их дадут, как оформить и что в итоге запишут в вашу финансовую биографию.
Кредитная история - это досье, все сведения о том, как вы брали и возвращали кредиты. По сути, это показатель финансового благополучия заемщика. Эксперт напомнила, что именно фиксируется в этом досье:
- В кредитной истории отражаются все значимые финансовые события: не только о кредитовании, займах и об исполнении долговых обязательств, но и о наложенных ограничениях (например, самозапрет на оформление онлайн-кредитов), о банкротстве, о принудительном взыскании просроченных долгов, - пояснила Мария Соловиченко.
Самозапрет на кредитование - это когда человек сам запрещает себе брать кредиты, чтобы не набрать долгов. Банкротство - официальное признание того, что платить по долгам невозможно. Все это тоже попадает в досье. А с апреля этого года туда добавляют сведения о рассрочках (это когда покупают в долг без процентов, но обязуются выплатить сумму частями) на сумму выше 50 тысяч руб.
Хороший кредитный рейтинг или оценка того, насколько вы надежны как заемщик, помогает получить новые кредиты и подтвердить свою добросовестность в некоторых сделках. Но здесь важно не расслабляться.
- На формирование положительной финансовой репутации уходят годы, тогда как испортить ее можно за считанные месяцы, - предупредила эксперт.
Хуже всего на историю влияют долгие просрочки (особенно больше 90 дней) и принудительное взыскание (когда долг взыскивают через суд и приставов). Это не единственные, но самые серьезные причины испортить свою кредитную биографию.
Если денег стало меньше и платить по кредиту все тяжелее, лучше не тянуть и подумать о кредитных каникулах. Это перерыв в платежах по кредиту. Мария Соловиченко рассказала, что это за механизм и чем он помогает заемщику.
- Это льготный период кредитования, во время которого можно приостановить платежи или уменьшить их размер, - пояснила она. - Кредитные каникулы дают шанс для решения возникших финансовых проблем без негативных последствий (начисления неустойки, общения с коллекторами или приставами, принудительного взыскания).
Каникулы избавляют от штрафов за просрочку и давления со стороны тех, кто занимается выбиванием долгов. А запись о том, что вы воспользовались такой отсрочкой, хоть и появится в кредитной истории, репутацию не подпортит - банки воспринимают это как нейтральный факт.
- Кредитные каникулы предусмотрены законодательством по всем видам кредитования, но условия их предоставления отличаются, - отметила собеседница.
Получить передышку по потребительскому кредиту (автокредит, кредит наличными, кредитная карта и т.п.) можно:
1. В сложной жизненной ситуации:
- доход за 2 месяца до обращения упал на 30% и более по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев;
- заемщик живет в зоне чрезвычайной ситуации или пострадал от нее.
2. Изначальная сумма кредита не превышала определенный лимит:
для автокредитов - 1,6 млн руб.,
для потребительских кредитов и займов - 450 тыс. руб.,
для кредитных карт - 150 тыс. руб.
3. Если заемщик не был признан банкротом, не проходил процедуру банкротства, не имел судебных взысканий и действующих кредитных каникул по другому закону (для участников СВО).
Максимальный срок кредитных каникул - 6 месяцев.
По ипотеке причин для каникул больше. Как объяснила Мария Соловиченко, перечень оснований здесь шире, чем по потребительским кредитам. Это:
- потеря работы (человек встал на учет как безработный) или увольнение пенсионера;
- инвалидность I или II группы;
- болезнь дольше двух месяцев;
- падение дохода больше чем на 30% (но только если платеж по ипотеке больше половины среднемесячного дохода);
- в семье стало больше иждивенцев, а доход упал больше чем на 20% (если платеж выше 40% дохода);
- жизнь в зоне ЧС;
- рождение или усыновление второго и последующего ребенка.
Максимальный срок ипотечных каникул - 6 месяцев. Исключение - если в семье родился или был усыновлен второй или следующий ребенок: тогда каникулы могут дать до 18 месяцев, но не дольше того срока, пока ребенку исполнится 1,5 года, и не дольше 18 месяцев с даты усыновления.
Также должны быть соблюдены условия:
- сумма кредита на момент его выдачи была не больше 15 млн руб.;
- ипотечное жилье - единственное, где можно жить;
- раньше каникулы по этому кредиту не брали (кроме каникул из-за чрезвычайной ситуации, «ковидных» и для участников СВО);
- долг еще не взыскивают принудительно.
Фото: ИВАНОВА Диана.
Во время кредитных каникул банк или МФО (микрофинансовая организация) не имеют права:
- начислять неустойку (штрафы и пени за просрочку);
- забирать залог (имущество, которое оставили в обеспечение кредита);
- требовать досрочно вернуть долг - в том числе с поручителя (человека, который отвечает за кредит вместе с заемщиком).
Что происходит с процентами, которые накопились за время каникул:
- долг по процентам фиксируется;
- выплачивается уже после окончания каникул;
- срок кредита продлевается на срок каникул;
- ежемесячный платеж остается таким же, как был до каникул (кроме кредитных карт).
Официально оформленные кредитные каникулы не портят кредитную историю и не считаются просрочкой.
Информация о предоставленной отсрочке передается в бюро кредитных историй (БКИ), но фиксируется там как реструктуризация долга, а не как нарушение обязательств. Банк указывает, что по договору действует льготный период: когда он начался, сколько длится и в каком формате (полностью приостановили платежи или платили только проценты). При этом пропущенные в этот период платежи не фиксируются как просрочки.
Эксперт перечислила шаги, которые нужно пройти заемщику.
1. Проверить, подходят ли обстоятельства для вашего вида кредита.
2. Подготовить документы (их список можно заранее узнать в банке). Трудную жизненную ситуацию нужно подтвердить документами.
3. Подать заявление о предоставлении каникул своему кредитору (банку или МФО). В нем указать причину, дату начала и сколько они продлятся, а также выбрать - полностью остановить платежи или просто уменьшить их.
4. Дождаться решения. Кредитор рассматривает заявление не дольше 5 рабочих дней (в случает отказа должна быть указана причина). Если через 10 рабочих дней ответа нет, и дополнительные документы не запрашивались, каникулы считаются установленными с даты подачи заявления.
5. После одобрения кредитор пришлет новый график платежей с новыми сроками и суммами.
Важно: пока кредитор не одобрил заявление, нельзя прекращать платить по кредиту. Иначе при отказе появится просрочка со штрафами (зависит от условий договора), и она попадет в кредитную историю. Если просрочка уже есть (но дело еще не дошло до суда), каникулы оформить можно, но сведения о просрочке останутся в кредитной истории, а долг нужно будет погасить после окончания каникул.
Если под кредитные каникулы «по закону» вы не подходите, можно обсудить с банком реструктуризацию долга. Это изменение условий кредита, в том числе отсрочка платежей, на условиях, которые предложит кредитор. Финэксперт советует в такой ситуации не тянуть с решением вопроса.
- В сложной жизненной ситуации важно объективно оценить свои финансовые возможности и не затягивать урегулирование долговых обязательств, чтобы не наращивать долги и получить время на стабилизацию своего финансового положения, - подчеркнула Мария Соловиченко.
Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избавьте карманы от мелочи: как и где сдать накопившиеся медяки в рамках «Монетной недели»
Почему ключевую ставку решили заморозить, и что это значит: ответ дали в ЦБ
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Недвижимость от города: какие возможности столичные аукционы открывают бизнесу и жителям