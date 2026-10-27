Деньги кончились, долг остался: как взять кредитные каникулы и не испортить репутацию

Кредитная история - как медицинская карта, только финансового здоровья. И если там появились хронические просрочки, вылечить репутацию будет сложно. Фото: SB Arts Media/Shutterstock/Fotodom

Кредитная история - как медицинская карта, только финансового здоровья. И если там появились хронические просрочки, вылечить репутацию будет сложно. Но есть законный способ взять паузу в платежах - кредитные каникулы. Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», объяснила KP.RU, кому их дадут, как оформить и что в итоге запишут в вашу финансовую биографию.

ЧТО БАНКИ ЧИТАЮТ В ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Кредитная история - это досье, все сведения о том, как вы брали и возвращали кредиты. По сути, это показатель финансового благополучия заемщика. Эксперт напомнила, что именно фиксируется в этом досье:

- В кредитной истории отражаются все значимые финансовые события: не только о кредитовании, займах и об исполнении долговых обязательств, но и о наложенных ограничениях (например, самозапрет на оформление онлайн-кредитов), о банкротстве, о принудительном взыскании просроченных долгов, - пояснила Мария Соловиченко.

Самозапрет на кредитование - это когда человек сам запрещает себе брать кредиты, чтобы не набрать долгов. Банкротство - официальное признание того, что платить по долгам невозможно. Все это тоже попадает в досье. А с апреля этого года туда добавляют сведения о рассрочках (это когда покупают в долг без процентов, но обязуются выплатить сумму частями) на сумму выше 50 тысяч руб.

Хороший кредитный рейтинг или оценка того, насколько вы надежны как заемщик, помогает получить новые кредиты и подтвердить свою добросовестность в некоторых сделках. Но здесь важно не расслабляться.

На формирование положительной финансовой репутации уходят годы, тогда как испортить ее можно за считанные месяцы. Фото: BINK0NTAN/Shutterstock/Fotodom

- На формирование положительной финансовой репутации уходят годы, тогда как испортить ее можно за считанные месяцы, - предупредила эксперт.

Хуже всего на историю влияют долгие просрочки (особенно больше 90 дней) и принудительное взыскание (когда долг взыскивают через суд и приставов). Это не единственные, но самые серьезные причины испортить свою кредитную биографию.

ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ, А КРЕДИТ ОСТАЛСЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Если денег стало меньше и платить по кредиту все тяжелее, лучше не тянуть и подумать о кредитных каникулах. Это перерыв в платежах по кредиту. Мария Соловиченко рассказала, что это за механизм и чем он помогает заемщику.

- Это льготный период кредитования, во время которого можно приостановить платежи или уменьшить их размер, - пояснила она. - Кредитные каникулы дают шанс для решения возникших финансовых проблем без негативных последствий (начисления неустойки, общения с коллекторами или приставами, принудительного взыскания).

Каникулы избавляют от штрафов за просрочку и давления со стороны тех, кто занимается выбиванием долгов. А запись о том, что вы воспользовались такой отсрочкой, хоть и появится в кредитной истории, репутацию не подпортит - банки воспринимают это как нейтральный факт.

Если денег стало меньше и платить по кредиту все тяжелее, лучше не тянуть и подумать о кредитных каникулах. Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/Fotodom

КОМУ ПРЕДОСТАВЯТ КАНИКУЛЫ

- Кредитные каникулы предусмотрены законодательством по всем видам кредитования, но условия их предоставления отличаются, - отметила собеседница.

Получить передышку по потребительскому кредиту (автокредит, кредит наличными, кредитная карта и т.п.) можно:

1. В сложной жизненной ситуации:

- доход за 2 месяца до обращения упал на 30% и более по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев;

- заемщик живет в зоне чрезвычайной ситуации или пострадал от нее.

2. Изначальная сумма кредита не превышала определенный лимит:

для автокредитов - 1,6 млн руб.,

для потребительских кредитов и займов - 450 тыс. руб.,

для кредитных карт - 150 тыс. руб.

3. Если заемщик не был признан банкротом, не проходил процедуру банкротства, не имел судебных взысканий и действующих кредитных каникул по другому закону (для участников СВО).

Максимальный срок кредитных каникул - 6 месяцев.

Кредитные каникулы предусмотрены законодательством по всем видам кредитования, но условия их предоставления отличаются. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

ИПОТЕКА: БОЛЬШЕ ПРИЧИН, ДЛИННЕЕ СРОК КАНИКУЛ

По ипотеке причин для каникул больше. Как объяснила Мария Соловиченко, перечень оснований здесь шире, чем по потребительским кредитам. Это:

- потеря работы (человек встал на учет как безработный) или увольнение пенсионера;

- инвалидность I или II группы;

- болезнь дольше двух месяцев;

- падение дохода больше чем на 30% (но только если платеж по ипотеке больше половины среднемесячного дохода);

- в семье стало больше иждивенцев, а доход упал больше чем на 20% (если платеж выше 40% дохода);

- жизнь в зоне ЧС;

- рождение или усыновление второго и последующего ребенка.

Максимальный срок ипотечных каникул - 6 месяцев. Исключение - если в семье родился или был усыновлен второй или следующий ребенок: тогда каникулы могут дать до 18 месяцев, но не дольше того срока, пока ребенку исполнится 1,5 года, и не дольше 18 месяцев с даты усыновления.

Также должны быть соблюдены условия:

- сумма кредита на момент его выдачи была не больше 15 млн руб.;

- ипотечное жилье - единственное, где можно жить;

- раньше каникулы по этому кредиту не брали (кроме каникул из-за чрезвычайной ситуации, «ковидных» и для участников СВО);

- долг еще не взыскивают принудительно.

Максимальный срок ипотечных каникул - 6 месяцев. Исключение - если в семье родился или был усыновлен второй или следующий ребенок Фото: ИВАНОВА Диана.

ЧТО БУДЕТ С ПРОЦЕНТАМИ И ЗАЛОГОМ

Во время кредитных каникул банк или МФО (микрофинансовая организация) не имеют права:

- начислять неустойку (штрафы и пени за просрочку);

- забирать залог (имущество, которое оставили в обеспечение кредита);

- требовать досрочно вернуть долг - в том числе с поручителя (человека, который отвечает за кредит вместе с заемщиком).

Что происходит с процентами, которые накопились за время каникул:

- долг по процентам фиксируется;

- выплачивается уже после окончания каникул;

- срок кредита продлевается на срок каникул;

- ежемесячный платеж остается таким же, как был до каникул (кроме кредитных карт).

И ЧТО БУДЕТ С КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ

Официально оформленные кредитные каникулы не портят кредитную историю и не считаются просрочкой.

Информация о предоставленной отсрочке передается в бюро кредитных историй (БКИ), но фиксируется там как реструктуризация долга, а не как нарушение обязательств. Банк указывает, что по договору действует льготный период: когда он начался, сколько длится и в каком формате (полностью приостановили платежи или платили только проценты). При этом пропущенные в этот период платежи не фиксируются как просрочки.

Официально оформленные кредитные каникулы не портят кредитную историю и не считаются просрочкой. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

Эксперт перечислила шаги, которые нужно пройти заемщику.

1. Проверить, подходят ли обстоятельства для вашего вида кредита.

2. Подготовить документы (их список можно заранее узнать в банке). Трудную жизненную ситуацию нужно подтвердить документами.

3. Подать заявление о предоставлении каникул своему кредитору (банку или МФО). В нем указать причину, дату начала и сколько они продлятся, а также выбрать - полностью остановить платежи или просто уменьшить их.

4. Дождаться решения. Кредитор рассматривает заявление не дольше 5 рабочих дней (в случает отказа должна быть указана причина). Если через 10 рабочих дней ответа нет, и дополнительные документы не запрашивались, каникулы считаются установленными с даты подачи заявления.

5. После одобрения кредитор пришлет новый график платежей с новыми сроками и суммами.

Важно: пока кредитор не одобрил заявление, нельзя прекращать платить по кредиту. Иначе при отказе появится просрочка со штрафами (зависит от условий договора), и она попадет в кредитную историю. Если просрочка уже есть (но дело еще не дошло до суда), каникулы оформить можно, но сведения о просрочке останутся в кредитной истории, а долг нужно будет погасить после окончания каникул.

Пока кредитор не одобрил заявление, нельзя прекращать платить по кредиту. Фото: EverGrump/Shutterstock/Fotodom

В КАНИКУЛАХ ОТКАЗАЛИ? ПРОСИТЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

Если под кредитные каникулы «по закону» вы не подходите, можно обсудить с банком реструктуризацию долга. Это изменение условий кредита, в том числе отсрочка платежей, на условиях, которые предложит кредитор. Финэксперт советует в такой ситуации не тянуть с решением вопроса.

- В сложной жизненной ситуации важно объективно оценить свои финансовые возможности и не затягивать урегулирование долговых обязательств, чтобы не наращивать долги и получить время на стабилизацию своего финансового положения, - подчеркнула Мария Соловиченко.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе - налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории - от семей с детьми до пенсионеров - и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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