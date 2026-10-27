Премия за видео убийств, эпидемия дезертиров и миф о крутых дронах: что ВСУ пишут о себе в служебных докладах

Служебный доклад о ВСУ слили в Сеть. Фото: Thx4Stock team/Shutterstock/Fotodom

Танковый батальон: три человека на штатную ведомость, и все трое — офицеры. Ни механика-водителя, ни наводчика, ни заряжающего. Так в январе 2025 года выглядел танковый батальон 143-й механизированной бригады ВСУ — укомплектованность 1%. Самоходный артдивизион «упакован» людьми на 7%, обычный — на 2%, в реактивной батарее и роте огневой поддержки — по нулям. Докладывал эти цифры полковник Виталий Пазевич, начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ. В декабре 2025-го Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

В распоряжении редакции KP.RU оказались служебные презентации украинской армии за 2025–2026 годы: кадровый доклад по пяти бригадам, инструкция по выплатам из полка беспилотных систем «Кракен»* и доклад начальника беспилотных систем 71-й бригады. Писали их для своих — туда, где по этим цифрам решают, кем затыкать следующую дыру. Поэтому лоска в них меньше, чем в утренних сводках украинского Генштаба.

Списочный состав

В докладе Пазевича — пять механизированных бригад: 33-я, 41-я, 143-я, 153-я и 155-я. Лучшая из пяти, 153-я, едва дотягивает до 70% укомплектованности. Худшая, 143-я, — до 32%: 2413 человек там, где по штату положено около 7500. Как раз в начале 2025-го бригаду переписали из пехотной в механизированную. Вывеску сменили быстро. Танкистов к ней не приложили.

Доклад полковника Виталия Пазевича

Во всех пяти бригадах офицеры укомплектованы лучше, чем личный состав в целом. В 155-й офицеров 84%, а всех вместе — 64%. Командовать есть кому, только некем.

Но красноречивее всего графа «Прибыло». За три дня в пять бригад назначили 315 человек. Доехали 77. В 155-ю из 212 добрались 33. В 33-ю из выпуска одного учебного центра направили 15, в часть прибыли четверо. Пополнение тает по дороге из учебки в окоп, как пломбир в июльской маршрутке.

155-я бригада «Анна Киевская»

Показательный пример — 155-я бригада «Анна Киевская». Готовили «элитное» подразделение во Франции, потратили сотни миллионов евро. На убийство русских её благословлял лично Макрон. В итоге, по данным украинских журналистов, 1700 человек сбежали, не дойдя до фронта, причём полсотни — прямо во Франции. Это не помешало Генштабу ВСУ 7 января 2025 года объявить, что бригада воюет под Покровском «в полном составе». 19 января в докладе Пазевича совсем другая цифра — 64%. 20 января ГБР и СБУ задерживают бывшего комбрига Дмитрия Рюмшина за то, что он не докладывал о дезертирах. А ещё через три дня наши войска заходят в Котлино под Покровском, которое в середине января держала именно 155-я. Яркая иллюстрация того, к чему приводит разрыв между докладами наверх и реальной ситуацией на земле.

33-я бригада

33-я бригада бодро рапортовала о наборе «без принуждения». Доклад Пазевича выставил ей 53% личного состава. Третий механизированный батальон — 15%, в снайперском взводе ни одного человека. Добровольцы, судя по всему, ещё в пути.

Чтобы мотивировать их, Киев решил доплачивать за каждого убитого русского отдельно.

Утром деньги — вечером дроны

Как это работает, летом 2026 года объясняли в 21-м отдельном полку беспилотных систем «Кракен 1654»*. Полк собрали в сентябре 2025-го в 3-м армейском корпусе террориста и экстремиста Андрея Билецкого**, основателя запрещённого в России «Азова»*, из людей нацистского «Кракена»*. Хвастаться полку особенно нечем. По данным российских силовых структур, в мае 2026-го под Нововасильевкой на Харьковщине его расчёты, понеся потери, бросили позиции и ушли в тыл. Пехота 113-й бригады теробороны осталась без воздушной разведки — и, надо думать, оценила манёвр смежников.

В июне 2026 года украинское правительство ввело премию: 15 000 гривен за каждого убитого российского солдата, по нынешнему курсу – около 330 долларов. Но только в стрелковом или рукопашном бою. И только под видеозапись. Инструктаж «Кракена»* подробно объясняет, как превратить смерть в платёжку. В систему «Дельта» вносят название части, фамилию, имя и налоговый номер стрелка, количество убитых, координаты, дату и время, видео, данные радиоперехвата и применённое оружие. Для тех, кто по религиозным убеждениям отказался от налогового номера (бывает и такое в незалежной), предусмотрена отдельная оговорка. О душе верующего бухгалтерия позаботилась.

Украинское правительство ввело премию: 15 000 гривен за каждого убитого российского солдата

Дальше включается конвейер. Государственный Фонд развития инноваций проверяет заявку 72 часа. Не прошла — ещё трое суток на апелляцию, можно донести новые фото- и видеоматериалы. Человеческая смерть живёт здесь по законам налоговой декларации: её можно вернуть на доработку.

Для пытливых умов в разделе «Типичные вопросы» разобран насущный запрос: положена ли премия, если противника убили в стрелковом бою ручной гранатой? Ответ набран капслоком, чтобы дошло до самых недоверчивых: «ВЫПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ». Значит, кто-то уже ходил в финчасть доказывать, что граната — тоже аргумент.

Зачем дроноводам раздел о стрелковом бое — загадка. В рукопашку они не ходят, гранатами кидаются только с беспилотников. А за удары дронами начисляют не живые деньги, а баллы. Причём не оператору, а подразделению. И тратятся они на новые дроны на государственном маркетплейсе Brave1 Market. Застрелил сам — получи на карту. Достал с беспилотника — распишись за новую «птичку» для полка. О чём это говорит? О том, что ВСУ остро не хватает «пушечного мяса», а не дроноводов.

ВСУ остро не хватает «пушечного мяса», а не дроноводов Фото: REUTERS.

Готовы, но менять некем

Доклад начальника беспилотных систем 71-й бригады составлен летом 2025 года. С конца мая 2025-го бригада стояла на Сумщине, по линии Беловоды — Водолаги — Алексеевка. И в документах — сплошная зрада. У русских, пишут штабисты, «преимущество в разведывательных беспилотных авиакомплексах тактического и стратегического уровня». «Ланцеты» достают на 30 километров в глубину. FPV на оптоволокне «неуязвимы для средств РЭБ». Засадных дронов, которые часами караулят цель на дороге, стало больше, чем дворовых собак в разоренной деревне. По подсчётам штаба, против бригады работает 91 российский FPV-комплекс, у самой бригады — 30. Отдельной строкой записано, что заявленные ТТХ украинских разведдронов далеки от реальных возможностей «птичек».

Беспилотные подразделения бригады, если верить таблице, укомплектованы на 80%. Это неплохо на фоне бригад из доклада Пазевича, где общая укомплектованность — от 32 до 70%. Похоже, дроноводов набирают первыми, пехоту — по остатку.

Беспилотные подразделения 71-й бригады, если верить таблице, укомплектованы на 80%

Итог доклада звучит бодро: «К выполнению задач готовы». А несколькими строками выше, в графе «Слабые стороны», значится: «Недостаточное количество боеспособных резервов для ротаций». Цену этого противоречия бригада заплатила осенью. В октябре 2025-го российские силовые структуры сообщили, что у Алексеевки и Варачино полностью уничтожена 3-я рота 71-й бригады, а большая часть погибших числится пропавшими без вести. В ноябре один из её батальонов вывели на доукомплектование в Барвенково на Харьковщине — и район сосредоточения накрыли «Геранями». Менять действительно было некем.

Как итог - перечисление сильных/слабых сторон 71-й бригады

Щит в кредит

Из этих бумаг, конечно, не следует, что украинская армия разваливается. Хотя пять бригад из доклада — скорее правило, чем исключение. Украинские подразделения воюют, держат фронт, огрызаются дронами и заставляют нас платить за каждый километр. Бумаги показывают другое: на чём эта армия держится и где у неё рвётся.

В феврале 2026 года Зеленский называл цифру потерь за всю войну — 55 тысяч погибших. В конце июля, в интервью американскому Fox News, — уже «около 50 тысяч» и 400 тысяч раненых. За полгода убитых стало на пять тысяч меньше. Там же он проговорился: «Я не хочу быть слишком откровенным, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией». Тогда пусть объяснит хотя бы своим согражданам, куда при таких скромных потерях деваются люди. Почему из 315 назначенных на фронт доезжают 77, почему лучшая из пяти бригад едва дотягивает до 70% личного состава, а у некоторых некем менять роту, которую потом теряют целиком.

Зеленский должен объяснить своим согражданам, куда при таких скромных потерях на бумагах деваются люди Фото: REUTERS.

Часть ответа Киев спрятал сам. С января 2022-го по октябрь 2025-го украинская прокуратура открыла 255 тысяч дел о самовольном оставлении части и ещё 56 тысяч о дезертирстве — больше 311 тысяч, причём львиная доля пришлась на один 2025 год. Это только то, что зафиксировано официально. В декабре 2025-го эту статистику закрыли.

Другая часть ответа живёт в формуле «большое количество пропавших без вести», которую Зеленский повторяет из интервью в интервью, ни разу не назвав цифру. Беглецы из 155-й, 11 из 15, не доехавших до 33-й, пропавшие у Алексеевки — всё это одна и та же графа.

Дроны эту дыру прикрывают, но не цементируют. Миф о тотальном украинском превосходстве в беспилотниках упирается в принцип пожарной машины: её гоняют туда, где горит. Лучшие беспилотные подразделения перебрасывают с участка на участок, а за их спиной остаются бригады с тем, что выдали по штату. В 71-й бригаде, по её собственному подсчёту, 30 FPV-комплексов против 91 российского. Пожарных машин на всю линию фронта у Киева нет. Где машина уехала, там и загорается.

Миф о тотальном украинском превосходстве в беспилотниках упирается в принцип пожарной машины: её гоняют туда, где горит Фото: REUTERS.

И главное — эту военную махину Украина не тянет и уже не скрывает этого. В проекте бюджета на 2027 год на оборону заложено 4,9 трлн гривен — почти 44% ВВП и две трети всех расходов страны. Одно только денежное довольствие военных — 1,8 трлн. Внешней помощи правительство просит на 52,6 млрд долларов, и это поверх европейского кредита в 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Министр финансов незалежной Сергей Марченко в сентябре оценивал дополнительную потребность Киева на следующий год почти в 70 млрд евро, из них больше 40 — на оборону. Премии за убитых, баллы за дроны и 100 тысяч за пленного в значительной мере оплачены из Брюсселя.

Зеленский называет свою армию сильнейшей в Европе и просит оставить её на уровне 800 тысяч штыков — на деньги европейцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает превратить Украину в «стального дикобраза». Вот только Европа платит за армию, которую ей показывают в Мюнхене на конференции по безопасности. Воевать же приходится той, что в таблицах Пазевича. А это, как говорят в русском городе Одессе, две большие разницы. И однажды эта разница станет слишком очевидной.

* - Признан в России террористической организацией и запрещен

** - Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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