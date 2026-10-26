Виктор Орбан может стать генсеком ООН. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все же хамство украинской власти, особенно, на ниве международных отношений трудно не заметить, даже если у кого-то имеется такое желание. Причем, наглые и хамские высказывания представителей Киева звучат даже тогда, когда их никто не спрашивает. Кажется, ну, хочешь сойти за умного — промолчи. Но такой вариант явно был придуман не для киевской верхушки.

Известное американское издание «Уолл-стрит джорнэл» (WSJ) сообщило, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ООН. Нынешний, Антониу Гутерриш, скоро оставит эту должность. Срок его полномочий истекает 31-го декабря нынешнего года, и это его вторая каденция, а обычно более, чем на два срока руководителей ООН не выбирают.

По сложившейся практике Генсеком ООН не может быть гражданин одной из стран — постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. К тому же обычно соблюдают принцип региональной ротации. Но сейчас второй принцип может быть не соблюден, потому что из имеющихся кандидатов из Африки и Латинской Америки ни один не набирает необходимых голосов. А во всем остальном Орбан вполне отвечает всем критериям.

Повторим, это всего лишь информация, утечка или даже слух, всего лишь распространенный американской газетой, пусть и влиятельной. Кандидатура Орбана даже еще не внесена официально. Но у Киева уже несварение желудка, изжога и жесткий приступ безудержной диареи. По всей видимости, сама фамилия Орбана или его персона оказывает на украинских бандеровцев неизгладимое и несмываемое (как их диарея) впечталение.

- Уверен, что Виктор Орбан на посту Генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа — тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе. А остальному миру мы могли бы передать наш богатый опыт: как в нужный момент предложить ему выйти за чашечкой кофе, - публично заявил не какой-то дрищ вроде советника Офиса президента Украины Михаила «грязногорта» Подоляка, а аж целый глава МИД Украины (впрочем, оно у них называется Министерством внешних сношений, что, наверное, многое объясняет) пан Андрий Сибига.

Сибига обхамил Орбана, оскорбив его и назвав шантажистом. Фото: REUTERS.

И ведь он считает, что это «шутка юмора», да еще и приправленная сарказмом. Ну как же, вспомнил, как на саммите ЕС в 2023-м году канцлер Германии Олаф Шольц (та еще «обиженная ливерная колбаса», по определению украинского же хама-дипломата, посла в Германии Мельника) призвал Орбана «выйти за кофе» на время голосования, когда обсуждение членства Украины в Евросоюзе зашло в тупик. И сейчас Сибига, с одной стороны, обхамил Орбана, оскорбив его и назвав шантажистом. А с другой — анонсировал, что на важных обсуждениях Киев будет просто «выключать» Орбана, если тот зай мет пост Генсека ООН.

Напомним, на Орбана ранее всегда пытался напрыгнуть и нынешний шеф Сибиги, «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Он то пытался шутить, что «один Виктор» может решать, как ему увеличить свой живот, то грозился передать террористам из ВСУ адрес и прочие данные венгерского премьера, чтобы они с ним «поговорили по-своему» и сделали Орбана более сговорчивым.

Хотя Орбан уже не занимает никаких должностей ни в Венгрии, ни где-либо еще, обиженные «свидомые украинцы» не могут до сих простить ему неуступчивость и несговорчивость. Между тем, нынешнее правительство Петера Мадьяра ведет себя по отношению к Украине ничуть не более комплиментарно, чем его предшественники. Но лезть на Мадьяра в Киеве откровенно боятся — в каких-то вопросах нынешний премьер еще жестче, чем Орбан. И может послать Украину вместе с ее «просроченным» главарем бандеровского режима.

Вот и остается для бандеровцев только вариант тявкать на тех, на кого им это делать безопасно. Даже если глава МИД страны превращается при этом в дешевого деревенского гопника в вышиванке. Впрочем, Сибига, судя по всему, всегда и был именно таким.

Впрочем, не уходит мысль о том, что хамство и оскорбления Орбана в данном случае со стороны главы украинской дипломатии — это непроизвольная защитная реакция организма на испытываемый страх. Вырвавшийся наружу, словно струйка от внезапно расслабившегося мочевого пузыря. Только на этот раз изо рта.

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