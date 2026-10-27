Вопрос дня: А какая необычная вещь есть на вашем рабочем месте? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Алексей Захаров, основатель SuperJob:

- У меня долго хранилась галька, привезенная с реки Харловка на Кольском полуострове. Я там рыбачил фантастически. Привез ее в Москву, прикасался к ней - и всякий раз были такие приятные ощущения, воспоминания...

Сергей Лукьяненко, писатель:

- Наверное, это аквариум на 20 литров, где живут креветки. Они плавают, а я до сих пор им удивляюсь, учитывая, что аквариум прямо на рабочем столе, наискосок от монитора.

Герман Клименко, основатель MediaMetrics:

- У меня на рабочем месте есть стразы. Это необычно, потому что, как правило, девочки лепят для красоты. Ну а я для смысла: визитки делаю металлизированные и со стразами. И есть клей-герметик Б-7000 - когда его девушки видят в моем кабинете, они офигевают, зная, что это «клей для стразов».

Валентина Сафронова, глава Ассоциации флористов России:

- У меня на рабочем месте присутствуют лягушки в огромном количестве. Я их коллекционирую. Оловянных, деревянных, стеклянных... Несколько лет назад встретила японскую икебанистку, она мне сказала, что я неправильно надеваю кольцо с лягушкой. После чего у меня оказалась особая лягушка на столе. Она мягкая, ее можно тискать, помогает в критических моментах как антистресс.

Владимир Ивлев, бывший начальник «Крестов»:

- Был на моем рабочем месте кусок хрусталя с Дятьковского хрустального завода. Его «выплюнуло» из станка, а я подобрал. Через него солнечный луч преломлялся. Я его повсюду возил - вроде небольшой, невзрачный, а пройдет через него свет, и ты по-другому себя ощущаешь.

Ирина Коржаева, клинический психолог, гипнотерапевт:

- Есть у меня необычный кубик Рубика - у него плоскости разной конфигурации. Это ужас для перфекциониста и вызов для него. И есть макет черепа - он производит сильное впечатление на клиентов, когда его разбирают по запчастям.

Вадим Панов, создатель «Тайного города»:

- Есть удивительный бумажный кораблик маленький. Его соорудила моя дочь лет пять назад из листа, вырванного из блокнота. И он все это время плывет на моем рабочем столе.

Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода:

- У меня рядом со столом на видном месте лежит Присяга главы Нижнего Новгорода и стоит подаренная икона основателя города Георгия Всеволодовича.

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