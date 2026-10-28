Фото: Андрей КАРА.

Вторые сутки в Сети полыхает негодование по поводу заявления украинской шпрехенфюрерши (языковой омбудсменки) Ивановской, которая оправдала украинских врачей, отказывающих в обслуживании русскоязычных больных и, по сути транслировала запрет на оказание медицинских услуг тем, кто говорит на русском языке.

- Ко мне обращаются многие, например медики, которые говорят, что не готовы оказывать услуги русскоязычным пациентам. Это уже вопрос морали. Но по закону лицо, оказывающее услугу, может предоставлять её на другом языке только по собственному желанию, поскольку гражданин Украины не обязан знать какой-либо другой язык, кроме государственного, - заявила Ивановская, дочь которой в Сети сама общается исключительно на русском, презирая ридную державную мову. Кстати, сама шпрехенфюрерша ничего с дочкой поделать в этом отношении не может.

Люди пытаются воззвать к совести Ивановской, начинают цитировать украинскую конституцию, указывают ей, что «сам мовный закон, на который ссылается Ивановская, тоже не требует языковой сегрегации, а всего лишь оставляет переход на язык клиента на выбор того, кто оказывает услугу», но ничего не говорит о праве на отказ в помощи. Мол, наоборот, дело обстоит таким образом, что за неоказание помощи является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание, не такое уж и маленькое.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Кадр из видео youtube.com/@ukrainian_radio

Бросьте, коллеги! О чем вы говорите? К чему взываете? Кого пытаетесь вразумить? Человеконенавистническую падаль, которая при слове «русский» начинает кипеть от ненависти и желания сделать какую-либо пакость и подлость. Это же Украина, и это не врачи. Там не осталось ни морали, ни права, ни нравственности. Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский ту же конституцию своей страны насилует практически в ежедневном режиме, наплевав на все нормы и правила. И это, не говоря уже о менее значимых законах. Своим поведением он выписал индульгенцию всей своей команде на нарушение законов, если они идут в русле его политики.

О какой морали и нравственности можно говорить с тем, кто отдает приказы кастрировать русских военнослужащих, попавших в плен, как это делал не какой-нибудь штатный политолог или кто-либо другой из этой команды брехунов-пропагандистов бандеровского режима, а врач (!), начальник добровольческого «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко? Причем, делает это признание в прямом эфире телевидения на всю страну.

Вы считаете, что с нацистским преступником доктором Менгеле можно вести дискуссии о нравственности? Это могла бы делать только веревка с петлей на конце. А Друзенко — это, по факту, такой же Менгеле. Только более мелкого масштаба. У того хотя бы знания были и, грубо говоря, «научный интерес», а у этого ничего, кроме животной патологической ненависти. Откровенная падаль. Как выразился Илон Маск про таких, отбросы человечества. Лучшее определение на данный момент.

Разве вам ни о чем не рассказала радость по поводу «жареных колорадов» в Одессе? Вся студия рукоплескала человеческому отбросу, который снимал трупы заживо сожженных людей и глумился над ними. Это было в 2014-м. Но сейчас в 2026-м в Кировограде мать погибшей ВСУшницы отправила жалобу все той же обмудсменке (это не опечатка) Ивановской на то, что рядом с могилой ее дочери на могиле другого погибшего боевика ВСУ надпись на памятнике сделана на русском языке.

Взывать к чему-то человеческому в них — дело бесполезное. Они экстраполируют свою ненависть к русскому даже за пределы жизни, преследуют умерших, не только тех, кто боролся с ними, но и погиб за них. И пора понять, что это не лечится терапевтическими средствами. В отношении нелюдей возможна только «хирургия».

Как говорит постоянно одна весьма известная особа, не будет Украины — не будет проблем.

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