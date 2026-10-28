Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре (в центре) почуяли конец Зеленского Фото: REUTERS.

Один телефонный звонок в Кремль взбудоражил всю Европу — зачем и от чьего имени президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре напросились на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным?

Чтобы повторить ему требования по завершению украинского конфликта на условиях Киева? Но Москва и так прекрасно знает эти неприемлемые ультиматумы.

Чтобы предложить что-то новое по поиску мирного соглашения? Но Брюссель не уполномочивал скандинавов на это. Неужели решили выйти из общего строя и поговорить с Кремлем, исходя из интересов собственных стран?

РАЗГОВОР ПУТИНА, СТУББА И СТЁРЕ РАСКОЛОЛ ЕВРОПУ

Чувство стаи провоцирует даже самых слабых считать себя всемогущими. Эстонский министр иностранных дел Цахкна — яркий тому пример. Он любит порассуждать, как наказать Россию за непослушание. Эстонка Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, тоже топает ножкой, уверенная, что русские испугаются мощи стран, которые она представляет.

Но когда это чувство ставится под сомнение, то нервничают игроки и посильней Эстонии.

Дания и Швеция резко осудили телефонный разговор финна и норвежца с президентом России, заявив, что он «может привести к расколу в Европе».

«Я очень скептически отношусь к этой независимой инициативе Норвегии и Финляндии, — заявила премьер Дании Метте Фредериксен. — Она не была согласована ни с кем из нас». Реакция на ее заявление норвежской Aftenposten была понятной сразу из заголовка статьи — «Заткнись, Метте!»

Премьер Дании Метте Фредериксен Фото: REUTERS.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже скептически высказался по поводу «несогласованной» инициативы: «Проводить переговоры, которые могут привести к расколу в Европе, рискованно». И тут же уточнил, какие контакты с Москвой его бы устроили: те, «которые заставят Россию заключить достойный мир на условиях Украины».

Четыре северных страны, переругавшиеся на тему «говорить с Кремлем или нет», числятся среди самых стойких сторонников Зеленского.

Что же развело в разные стороны членов «стаи»?

ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ ПО УКРАИНЕ: ОТ ЭЙФОРИИ К ДЕПРЕССИИ

Еще летом настрой у Европы был боевой. На саммите G7 во Франции президент США Трамп пообещал ввести санкции против российской нефтянки и передать Украине лицензию на производство ракет для комплексов ПВО Patriot.

Западная пресса взахлеб расписывали «военные успехи» Украины, называла ее победительницей. На саммите ЕС участники раскритиковали председателя Евросовета Антониу Кошту за попытку наладить канал связи с Кремлем. Дескать, еще не время — вот когда Зеленский пойдет на Москву, то деваться ей уже будет некуда.

На саммите G7 Трамп пообещал ввести санкции против российской нефтянки. Полугода не прошло, а ситуация кардинально поменялась. Фото: Isaac Apon/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полугода не прошло, а ситуация кардинально поменялась. Трамп заключает с Путиным сделку по дизелю, отменяет санкции, требует сменить Зеленского и провести на Украине выборы. Тут еще Starlink для Киева забарахлил, а ракеты для Patriot, уже оплаченные европейцами, американцы все не шлют и не шлют.

«Европейские чиновники осознали, что контакты между Вашингтоном и Москвой более обширны, чем они предполагали ранее», — объясняет перемены Euronews. Стороны обсуждают новые сделки, связанные с активами «Лукойла», ядерными технологиями, проектом «Арктик СПГ» и даже перезапуском газопровода «Северный поток». Плюс возвращение замороженных российских активов. Известная ситуация: «Шеф, все пропало!»

И тут — следите за руками! — курс ЕС резко меняется.

ЕВРОПА РВЕТСЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ

«Это объясняет, почему Европа после нескольких месяцев колебаний готова усилить свою роль и напрямую общаться с Россией», — делает вывод Euronews. Присутствие за переговорным столом «стало необходимым для защиты позиции Украины, которая становится все более уязвимой, для противодействия все более дерзкому подходу США и продвижения европейских интересов, которые все больше отодвигаются на второй план».

С этой целью ЕС, сообщает издание, намерен направить совместную делегацию Еврокомиссии и Евросовета на предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби.

Заявления Кремля свидетельствуют, что требования России остаются в силе, отмечают западные СМИ. При этом Москва не стала отказываться от участия Европы в переговорном процессе. «Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает», — цитирует иностранная пресса заявление, которое сделал на прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков.

Но представить переговоры с Эстонией по Украине просто невозможно. Нужны более вменяемые собеседники.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СТУББ И СТЁРЕ?

Финский президент Стубб недавно одобрил удары ВСУ вглубь нашей страны, не устает повторять, что полностью на стороне Киева. Но он все же представляет государство, у которого среди всех членов Евросоюза и НАТО самая протяженная граница с Россией. И он должен помнить историю: после Второй мировой, в которой финны были на стороне Гитлера, Москва и Хельсинки договорились сотрудничать, а не враждовать. И страна Суоми вскоре стала одной из самых процветающих в Европе.

Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре Фото: REUTERS.

С Норвегией граница у нас значительно меньше. Но и с Осло Москва умела ладить даже во времена, когда Норвегия была единственным государством НАТО, граничащим с Советским Союзом.

Поэтому есть основания говорить, что состоявшийся разговор Стубба и Стёре с Путиным дает им возможность в будущем действовать в интересах прежде всего их собственных стран, даже оставаясь в европейской «стае».

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