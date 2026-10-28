Российские дети сходят с ума по пылесосам: Хотят играть только с ними. Что происходит

Дети в Москве и других городах по стране зацикливаются на пылесосах Фото: Иван МАКЕЕВ.

Родительские чаты кипят: дети в Москве и других городах по стране зацикливаются на пылесосах. Хотят играть только с ними, просят их в качестве подарка по любому поводу и собирают свои техноколлекции клининговой техники, ещё будучи в детсаду.

Как выяснил KP.RU, в разных сообществах родителей в соцсетях подняли тему нетривиальных игрушек. Мамы делятся, что современные дошколята очень любят играть с пылесосами. Мальчики (в основном техника привлекает именно их) с полутора до семи лет фанатеют от такой техники.

Родители рассказывают, что дети отказываются играть с более привычными динозаврами, машинками, роботами. Вместо этого на любой праздник просят подарить им новый пылесос — причём настоящий. У некоторых семей из за этого собираются целые коллекции разных моделей: ручных, аккумуляторных, проводных, роботов, мойщиков пола.

Дети уверенно ориентируются в функциях приборов и их отличиях. Одна из мам поделилась: когда семья приводит сына в игровую комнату, тот всё время проводит у угла, где владельцы хранят промышленный пылесос. Другая рассказала, что из за обилия пылесосов им пришлось выделить отдельную кладовую в доме, где хранятся все «игрушки».

На любой праздник дети просят подарить им новый пылесос — причём настоящий Фото: Евгения ГУСЕВА.

Есть дети, которые пылесосам предпочитают стиральные машинки и кондиционеры. В этом случае семья, правда, не покупает к каждому празднику новую модель. Дети просто весь день играют с дисплеями устройств, а когда приходят к кому то в гости, первым делом идут тестировать технику хозяев.

Семейный психолог Галина Рейнталь объяснила KP.RU, что детям в принципе интересны предметы из мира взрослых. Правда, чем младше ребёнок, тем меньше он сознаёт реальный функционал устройств. Вместо этого придумывает им свои функции: роль фантастического оружия, транспорта или чудовища, которое нужно одолеть. Отчасти об этом — «Мойдодыр» Корнея Чуковского.

— Взрослые часто покупают детям готовые игрушки, у которых уже есть определённое назначение. Но главный интерес игры в другом: придумать собственный мир, создать историю. Листики превращаются в деньги, тазик для стирки — в летающую тарелку, а под столом можно устроить настоящий дом. Бытовая техника для этого прекрасно подходит: у неё нет жёстко заданного игрового сценария. Есть и ещё один момент: вещи из взрослого мира детям запрещают трогать. Всё, что нельзя, закономерно вызывает интерес. Поэтому возможность включить такой предмет в игру приносит ребёнку особенное удовольствие, — рассказала KP.RU психолог Галина Рейнталь.

Возможность включить предмет из взрослого мира в игру приносит ребёнку особенное удовольствие. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Эксперт призывает родителей не переживать, если ребёнок игнорирует обычные игрушки и увлечён только пылесосами или иной техникой. Такие игры стимулируют воображение, креативность, мышление и способность находить нестандартные решения.

— Из пылесоса, подушек, табуреток и покрывала можно построить такую ракету, которой не будет ни в одном магазине игрушек. Главное для родителей — позаботиться о безопасности. Нужно объяснить ребёнку, что можно и нельзя делать с бытовой техникой, не разрешать самостоятельно включать приборы в розетку, разбирать их. Взрослый может не только контролировать, но и включаться в игру. Лучше делать это не в роли проверяющего, который постоянно поправляет ребёнка, а в роли участника, готового принять предложенные правила, — отмечает Галина Рейнталь.

В перспективе игры с бытовой техникой могут положительно сказаться на развитии полезных навыков уже для взрослой жизни. И речь не о стремлении к идеальной чистоте в доме, а о нестандартном мышлении и творческом подходе к разным активностям.

— Конечно, нельзя утверждать, что любовь к играм с пылесосом сама по себе сделает ребёнка изобретателем. Но возможность свободно фантазировать, исследовать и экспериментировать создаёт хорошую основу для развития этих способностей, — рассказала семейный психолог KP.RU.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько игрушек для счастья нужно и как сделать игру полезной

— Важно не только покупать игрушки, но и показывать ребёнку варианты игры. Например, из конструктора можно собрать не только то, что изображено на коробке. А полоски на ковре вполне могут стать дорогой для машинок. Я бы советовала родителям не стремиться окружить ребёнка огромным количеством игрушек. Когда их слишком много, они могут превращаться в сенсорный шум: ребёнок переключается с одного предмета на другой, не успевая придумать собственную игру. Полезно часть игрушек убирать на время, а потом возвращать, — рассказала Галина Рейнталь.

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