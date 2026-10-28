Где родился, там и оделся: бизнес-дайджест российских массовых и премиальных брендов одежды

После ухода иностранных брендов из России в 2022 году на отечественном рынке вырос спрос на локальных производителей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

После ухода иностранных брендов из России в 2022 году на отечественном рынке вырос спрос на локальных производителей, и на этом фоне российские бренды стали активнее развиваться и конкурировать за освободившиеся ниши. У каждого бренда свой маршрут в гардероб покупателя: одни выросли из советских швейных производств, другие начинались с небольшого магазина или фотографий одежды в соцсетях, третьи строились вокруг авторского почерка. В этом дайджесте — история LIMÉ, Gloria Jeans, Ushatava, Alena Akhmadullina и других брендов, а также анализ финансовых показателей компаний до и после ухода иностранных брендов одежды на основе данных, предоставленных KP.RU сервисом проверки контрагентов Rusprofile.

LIMÉ

Бренд одежды, обуви, аксессуаров для женщин, мужчин и детей в «демократичном» ценовом сегменте. Коллекции компании сочетают в себе повседневные вещи с международными подиумными трендами и линейками премиальной одежды.

LIMÉ был создан в Самаре в 2008 году. Его основатель — предприниматель Дмитрий Хохлов. Первый магазин и офис появились на базе бывшей швейной фабрики имени Володарского, в 2013 году компания перенесла штаб-квартиру в Москву. После ухода иностранных сетей в 2022 году LIMÉ начал активную экспансию и вышел на рынки Армении, Белоруссии и Казахстана.

Так, в 2021 году выручка ООО «Стиль Трейд» составила 6,8 млрд рублей, а чистая прибыль равнялась 555,3 млн рублей. Уже в 2022 году компания выручила 10,2 млрд рублей, при этом чистыми заработала 1,4 млрд рублей. А по итогам 2025 года выручка «Стиль Трейд» достигла 43 млрд рублей, превысив показатель 2021 года в 6 раз, а прибыль за четыре года увеличилась в 8 раз и превысила 4,6 млрд рублей. ООО «Стиль Трейд» основано в марте 2016 года, его учредителем выступает Дмитрий Хохлов.

В сентября 2023 года стало известно, что LIMÉ планирует открыть кафе в своих магазинах. Первое заведение появилось в июле 2024 года в ТЦ «Павелецкая плаза» в Москве — проект LIMÉ Cafe был создан в партнерстве с ресторанной группой gt. Галактиона и Элины Табидзе. В декабре 2025 года открылось второе кафе в ГУМе. Юридическим лицом заведений является ООО «Лайм Кафе», зарегистрированное в сентябре 2023 года. Учредителями организации являются Ирина Хохлова (ей принадлежат 80% компании) и ООО «Стиль Трейд» (доля в компании 20%). Выручка «Лайм Кафе» составила 12,8 млн рублей в 2025 году (10,3 млн в 2024 году), а убыток с момента основания компании увеличился с -553 тыс. в 2023 году до -28,9 млн рублей в 2025 году.

Gloria Jeans

История Gloria Jeans началась в Ростове-на-Дону в 1988 году Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Производитель и ритейлер одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей. Изначально компания специализировалась на дениме, но позднее расширила ассортимент до повседневной одежды для всей семьи.

История Gloria Jeans началась в Ростове-на-Дону в 1988 году, когда предприниматель Владимир Мельников основал кооператив «Глория», ставший первым отечественным производителем джинсов. В дальнейшем компания приобрела швейные фабрики в Ростовской области и других регионах России, развила собственное производство и сеть магазинов.

Деятельность бренда ведется через АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс», генеральным директором обеих компаний является Владимир Мельников.

АО «Глория Джинс» зарегистрирована в апреле 1994 года. В период с 2021 по 2023 годы выручка компании выросла в полтора раза, с 19,9 млрд до 29,2 млрд рублей, однако после стала снижаться: в 2024 году компания выручила 28,9 млрд рублей, а по итогам 2025 года выручка составила 24,4 млрд рублей. Показатели прибыли же резко менялись: в 2021 году «Глория Джинс» заработала чистыми 1,2 млрд рублей, тогда как в 2022 году ушла в минус на -768,5 млн рублей. В последующие годы прибыль юрлица снова стала положительной, и в 2025 году она составила 70,2 млн рублей.

АО «Корпорация Глория Джинс» действует с марта 1997 года. Динамика выручки и прибыли компании в последние пять лет совпадает — в 2021-2023 годах наблюдался стабильный рост финансовых показателей, однако в последние два года происходил спад. Так, с 2021 по 2023 годы выручка выросла с 51,8 млрд до 67 млрд рублей, а прибыль увеличилась с 4,1 млрд до 7,1 млрд рублей. В 2024 году «Корпорация Глория Джинс» выручила 57,6 млрд рублей и чистыми заработала 1,6 млрд рублей, а в 2025 году цифры выручки упали до 55,9 млрд рублей, тогда как прибыль упала вдвое и составила 883,5 млн рублей.

O'STIN

O'STIN основан в 2003 году Владимиром и Николаем Фартушняками, Александром Михальским и Дмитрием Дойхеном и развивался в рамках ГК «Спортмастер». Фото: ИВАНОВА Диана.

Бренд повседневной одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Основу ассортимента составляют базовый гардероб, джинсы, трикотаж, рубашки, верхняя одежда и другие вещи в стиле кэжуал из практичных тканей.

O'STIN основан в 2003 году Владимиром и Николаем Фартушняками, Александром Михальским и Дмитрием Дойхеном и развивался в рамках ГК «Спортмастер», в 2005 году в рамках нее был выделен как отдельная компания. Первый магазин сети был открыт в Екатеринбурге. По данным на март 2026 года, компания сокращает сеть на фоне снижения продаж — так, в 2025 году O'STIN закрыл 62 магазина, чем превысил показатель 2024 года почти в три раза. В прошлом году компания также приняла решение о закрытии собственного молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года.

ООО «Остин» зарегистрировано в июне 2005 года, его учредителем выступает гонконгская фирма Fashion Solutions Limited — до конца ноября 2022 года им являлась сингапурская компания Ostin Operations PTE. LTD. Такая же смена страны учредителя произошла и у юрлица «Спортмастер», которым с начала декабря 2022-го владеет гонконгская Falcon Asia Pacific Ltd. Это объясняется тем, что с конца 2022 года O'STIN, «Спортмастер», «ТВОЕ» и другие российские ритейлеры начали выводить головные структуры из недружественных стран для защиты бизнеса от санкций и упрощения международных расчетов.

Выручка «Остин» в 2021 году составляла 49,8 млрд рублей, а прибыль равнялась 5,8 млрд рублей. В течение следующих трех лет показатель выручки компании вырос с 52,1 млрд до 57,3 млрд рублей, однако в прошлом году снова стал падать — в 2025 году компания выручила 49,9 млрд рублей, почти полностью вернувшись к уровню выручки 2021 года. Прибыль, в свою очередь, показывала рост только в 2022 году, когда достигла 9 млрд рублей. В остальное время она стабильно падала, и в прошлом году снизилась до 887,4 млн рублей.

Melon Fashion Group (SELA, ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, IDOL)

Melon Fashion Group (MFG) — российская fashion-группа, объединяющая пять брендов одежды: ZARINA, Befree, SELA, LOVE REPUBLIC и IDOL. Фото: Архив "КП".

Melon Fashion Group (MFG) — российская fashion-группа, объединяющая пять брендов одежды: ZARINA, Befree, SELA, LOVE REPUBLIC и IDOL. Компания занимается разработкой коллекций, закупками, логистикой и розничной торговлей через собственные, онлайн- и франчайзинговые каналы.

История MFG началась в Санкт-Петербурге в 1990-х годах на базе швейного производства «Первомайская Заря». В развитии бизнеса участвовали Галина Синцова, Михаил Уржумцев и шведский предприниматель Дэвид Келлерманн. В 2005 году была создана Melon Fashion Group.

ZARINA — бренд женской одежды, ориентированный на современный повседневный и деловой гардероб. Основан в 1993 году на базе петербургского швейного производства. В коллекциях сочетаются классические силуэты, женственные модели и сезонные тренды.

Befree — бренд одежды для молодой аудитории. Он запущен в 2002 году и специализируется на повседневной одежде, дениме, трикотаже и моделях, вдохновленных уличной культурой и актуальными трендами.

SELA — бренд повседневной одежды для взрослых и детей, делающий акцент на семейном гардеробе. Исторически развивался как отдельная сеть, а в 2019 году вошёл в Melon Fashion Group. Ассортимент включает базовую одежду, трикотаж, верхнюю одежду и детские коллекции.

LOVE REPUBLIC — бренд женской одежды, известный вечерними платьями, нарядными образами, аксессуарами и коллекциями для особых случаев. Запущен в 2009 году и позиционируется как более выразительная и ориентированная на женственность марка в портфеле MFG.

IDOL — бренд одежды премиального сегмента внутри MFG, который был запущен в 2023 году. Он предлагает продуманный гардероб для разных жизненных сценариев с акцентом на качество материалов, крой и минималистичный дизайн.

Операционная деятельность брендов до декабря 2025 года велась только через АО «Мэлон Фэшн Груп». Однако в этом же месяце стало известно об изменении корпоративной структуры акционерного общества и том, что компания станет холдинговой структурой как LVMH, Kering или Inditex. В декабре 2025 года были учреждены компании АО «Лав Репаблик МФГ», АО «Бифри МФГ», АО «Зарина МФГ», АО «Сэла МФГ» и АО «Айдол МФГ», которые стали полноценными юридическими структурами для каждого бренда.

АО «Мэлон Фэшн Груп» основано в декабре 2005 года. Выручка компании составила 37,3 млрд рублей в 2021 году, а прибыль равнялась 3,2 млрд рублей. В последующие годы финансовые показатели стабильно росли: в 2025 году «Мэлон Фэшн Груп» выручила 99,9 млрд рублей, а чистыми заработала 11,1 млрд рублей.

Zolla

Бренд массовой одежды для мужчин и женщин, ориентированный на доступные цены и повседневный гардероб. Ассортимент включает одежду для работы и отдыха, джинсы, трикотаж, верхнюю одежду и аксессуары.

Zolla создан в Москве в 2004 году компанией Factor LLC, которую основали Владимир Фартушняк, Николай Фартушняк и Александр Михальский. Бизнес-модель бренда ориентирована на предложение одежды в формате fast fashion. В 2020 году Zolla стала одним из первых российских брендов, которые массово вошли на Wildberries из-за локдауна. Согласно сайту бренда, в настоящее время сеть насчитывает более 450 магазинов по всей России.

Юрлицом Zolla и бренда Nice & Easy является ООО «Фактор», зарегистрированное в сентябре 2006 года. Его учредителем выступает кипрская CZFV CORP. LIMITED. Выручка «Фактора» составила 23,4 млрд в 2021 году, а прибыль равнялась 3,2 млрд рублей. В течение следующих лет компания стабильно выручала больше, и к 2025 году выручка достигла 25,6 млрд рублей. Чистая прибыль росла до 2023 года (4,1 млрд рублей), однако дальше наблюдался спад: в 2024 году «Фактор» заработал чистыми 2,3 млрд рублей, а в 2025 году — уже 429,6 млн рублей.

12 STOREEZ

Бренд одежды, обуви и аксессуаров, ориентированный на премиальный повседневный гардероб. Концепция марки строится на сочетаемости вещей, лаконичном дизайне, качественных материалах и постепенном формировании универсального гардероба.

12 STOREEZ основан в 2014 году в Екатеринбурге сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и мужем Ирины Иваном Хохловым. Название марки отражает концепцию ежемесячного выпуска новых коллекций — по одной в месяц, всего двенадцать в год. Первые коллекции продавались через социальные сети, а домашний шоурум со временем превратился в международный бизнес. На сайте бренда указано, что на данный момент он состоит из «почти 50 магазинов в России и Казахстане и более 1000 талантливых людей, от дизайнеров и технологов до IT и маркетинга».

ООО «12 Историй» основано в апреле 2016 года. Его учредителями на данный момент являются Иван Хохлов (он владеет самой крупной долей компании в 33,33% и занимает должность генерального директора), Ирина Хохлова (Голомаздина) (она владеет 30,83% компании и занимает должность креативного директора), Марина Нуретдинова (Голомаздина) (ей принадлежат 18,83% компании), Вячеслав Беляев (ему принадлежат 5% компании), а также кипрская BIUTY LIMITED, которая владеет 12% компании.

Доля кипрской компании в ООО «12 Историй» и месяц, когда она стала учредителем, совпадают с данными о доле фонда Baring Vostok, которую он в июле 2021 года выкупил у соосновательницы бренда Марины Нуретдиновой (Голомаздиной) — тогда модельер сообщила, что приняла решение о продаже части своей доли фонду на фоне декретного отпуска. Baring Vostok — фонд частных капиталовложений, который инвестирует в разные отрасли экономики, в том числе в России. В портфель фонда входят такие компании, как Bla-Bla-Car, банки Revolut, Plata и Kaspi, в прошлом в нем находились акции российских компаний Ozon, «ВкусВилл», Тинькофф Банк, «Яндекс», Avito и др.

В 2021 году выручка «12 Историй» составила 5,8 млрд рублей и далее продолжала стабильно расти, в 2025 году увеличившись в 2,3 раза и достигнув 13,5 млрд рублей. Чистыми организация заработала 543,2 млн рублей в 2021 году, однако в 2022 году ушла в минус на 53,1 млн рублей. В прошлом же году прибыль достигла 1,1 млрд рублей.

Alena Akhmadullina и DREAMS by Alena Akhmadullina

Alena Akhmadullina — дизайнерский модный дом, выпускающий женскую одежду, обувь, сумки и аксессуары. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Alena Akhmadullina — дизайнерский модный дом, выпускающий женскую одежду, обувь, сумки и аксессуары. Визуальный язык бренда сочетает в себе элементы высокой моды, авторские принты, сказочную образность и мотивы русского культурного наследия.

Бренд основан в Санкт-Петербурге в 2001 году дизайнером Аленой Ахмадуллиной после окончания Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. В том же году состоялся показ первой коллекции prêt-à-porter на Российской неделе моды, а в 2005 году на Неделе моды в Париже была представлена коллекция бренда «Муха Цокотуха» по мотивам сказки Корнея Чуковского. В дальнейшем компания участвовала в создании костюмов для крупных культурных и спортивных мероприятий.

DREAMS by Alena Akhmadullina — бренд повседневной одежды «с художественной ДНК и русским культурным кодом», который появился на базе модного дома в 2017 году. В его основе лежит идея красивой дизайнерской одежды, доступной более широкой аудитории.

Операционную деятельность брендов ведут две разных компании: юрлицом Alena Akhmadullina является ООО «Сирин», а интересы DREAMS by Alena Akhmadullina представляет ООО «Дримс Ритейл». Единственным учредителем выступает Елена (Алена) Ахмадуллина.

ООО «Сирин» зарегистрировано в феврале 2014 года. Выручка компании в 2021 году составила 101,7 млн рублей, а прибыль достигла 1,4 млн рублей. В последующие годы динамика выручки и прибыли была нестабильной. В итоге в 2025 году «Сирин» выручила 207,2 млн рублей (231,4 млн в 2024 году), а чистыми заработала 1,7 млн рублей (8,8 млн в 2024 году). Отметим также, что 2023 год стал вторым периодом с момента основания компании, когда прибыль стала отрицательной — по итогам этого года убыток составил 18,8 млн рублей, тогда как в 2014 году минусовая прибыль достигла -1,6 млн рублей.

ООО «Дримс Ритейл» действует с марта 2017 года. В предыдущие пять лет выручка компании стабильно росла: в 2021 году «Дримс Ритейл» выручила 658,9 млн рублей, а в прошлом году выручка выросла в два раза по сравнению с показателем четырехлетней давности и достигла 1,4 млрд рублей (1,1 млрд в 2024 году). В то же время, в 2021 году убыток компании составил 34,8 млн рублей, после чего с 2022-го по 2024-го прибыль выросла до 28,2 млн рублей, однако в 2025 году «Дримс Ритейл» снова ушла в минус на 40,8 млн рублей.

Ushatava

Модный бренд, создающий женскую и мужскую одежду с акцентом на экспериментальный дизайн, выразительные силуэты и функциональность. Сочетает в себе минимализм, архитектурный крой и необычные пропорции.

Ushatava основан в Екатеринбурге в 2015 году Нино Шаматавой и Алисой Ушаковой. Название образовано соединением фамилий двух основательниц. Описание бренда на сайте подчеркивает, что Ushatava «не декорирует, но украшает», и предлагает как повседневные коллекции, так и более концептуальные дизайнерские модели.

Деятельность бренда представлена ООО Торговый Дом «Ушатава» и ООО Модный Дом «Ушатава», зарегистрированными в октябре 2019 года. Их учредителями в равных долях выступают Нино Игнатьева (Шаматава) и Алиса Ушакова.

Выручка ООО Торговый Дом «Ушатава» составила 174,2 млн рублей в 2021 году, а прибыль равнялась 1,2 млн рублей. По итогам 2022 года выручка и прибыль снизились и достигли 92,9 млн рублей и 955 тыс. рублей соответственно, однако далее по этим показателям наблюдался почти стабильный рост. Так, в 2025 году Торговый Дом «Ушатава» выручил 1,2 млрд рублей, а чистыми заработал 5,1 млн рублей.

ООО Модный Дом «Ушатава» выручил в 2021 году 312,1 млн рублей, а чистыми заработал 30,3 млн рублей. В 2022 году выручка и прибыль так же, как и у предыдущей организации, снизились, однако далее наблюдался рост. Так, в прошлом году выручка достигла 801,9 млн рублей (786,4 млн в 2024 году), а прибыль за год упала вдвое с 141,8 млн до 77,2 млн рублей.

UNIQUE FABRIC

Бренд женской одежды, ориентированный на концепцию медленной моды, натуральные материалы и собственное производство. В ассортимент входят платья, костюмы, трикотаж, верхняя одежда и другие элементы повседневного гардероба.

История марки началась в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда предприниматель Алексей Прокопенко запустил бренд «Черешня» и создал первое платье «Йоко», которое стало визитной карточкой компании. В 2013 году появился магазин Hopeshop, а в 2019 году он получил название UNIQUE FABRIC. Впоследствии компания развила собственную разработку коллекций, интернет-магазин и розничную сеть в Санкт-Петербурге и Москве.

ООО «Йоко и КО» действует с августа 2016 года, оно полностью принадлежит Алексею Прокопенко. Выручка компании в 2021 году составила 807 тыс. рублей, а убыток достиг 6,9 млн рублей. Спустя несколько лет финансовые показатели «Йоко и КО» улучшились: так, в 2025 году организация выручила 604,8 млн рублей (207,1 млн в 2024 году), а чистыми заработала 79,2 млн рублей (2,4 млн в 2024 году).

«ТВОЕ»

Массовый бренд одежды, ориентированный на молодежную аудиторию и повседневный гардероб. Ассортимент включает футболки, толстовки, джинсы, трикотаж, одежду для дома и другие предметы гардероба для взрослых и детей. «ТВОЕ» также известен тематическими коллаборациями и лицензированными коллекциями по мотивам поп-культуры, аниме и популярных медиапроектов.

«ТВОЕ» создан в 2001 году предпринимателем Игорем Юшкевичем в составе российского холдинга «Русский трикотаж». Согласно сайту, в настоящее время сеть имеет производственные комплексы в России, Белоруссии, Молдавии и насчитывает более 340 розничных магазинов в четырех странах СНГ.

ООО «Твое» зарегистрировано в июле 2010 года, его учредителями выступают компания из ОАЭ Aljamal Limited (доля в компании 99,6%) и кипрская Mercerized Polo Factory Limited (ей принадлежат 0,4% компании). Вместе с последней иностранной организацией (26,95%) и Игорем Юшкевичем (0,15%) ООО «Твое» (72,9%) владеет компанией «Русский Трикотаж», которая специализируется на аренде и управлении недвижимостью. В сентябре 2026 года стало известно о намерении контрагента сети ООО «Поволжье-Транс» обанкротить ООО «ТВОЕ» в связи с задолженностью в размере 40,8 млн рублей. Судебные решения по двум искам, связанным с разбирательством, пока не вынесены.

Выручка ООО «Твое» составила 18,6 млрд рублей в 2021 году, а прибыль достигла 1,3 млрд рублей. И если в последующие годы компания выручала примерно ту же сумму — например, в 2025 году «Твое» выручила 17,8 млрд рублей (17,4 млрд в 2024 году), то прибыль стабильно падала. Организация уже второй год несет убытки: в 2024-м они составили 372,3 млн рублей, а в 2025-м достигли уже 620,8 млн рублей.

«Снежная Королева»

Магазин «Снежная Королева» открылся в 1998 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сеть мультибрендовых магазинов одежды, специализирующаяся на верхней одежде, изделиях из кожи и меха, пуховиках, пальто и аксессуарах.

Первый магазин открылся в Москве в 1998 году. Основателями бренда стали предприниматели Вугар Исаев и Денис Кулиев. Первоначально сеть специализировалась на продаже кожаной и меховой верхней одежды, а позднее стала развивать более широкий ассортимент и собственные торговые марки. В настоящее время сеть насчитывает 128 магазинов в более чем 50 городах России.

Юридическими лицами сети выступают три организации: ООО «Снежная Королева ТМ», ООО «СК Трейд», ООО «СК Тех». ООО «Снежная Королева ТМ» действует с апреля 2004 года как холдинговая компания, ее учредителями выступают Вугар Исаев (доля в компании 45%), Виктория Исаева (40%) и Ильхам Исаев (15%). В 2021 году организация выручила 41,4 млн рублей, во все последующие годы выручка «Снежная Королева ТМ» равнялась 51,5 млн рублей. Прибыль компании стабильно росла с 2021 года, по итогам которого «Снежная Королева ТМ» заработала чистыми 395,6 млн рублей, и в 2024 году достигла 1,3 млрд рублей. Однако в прошлом году этот показатель резко упал до 295,2 млн рублей.

ООО «СК Трейд» зарегистрировано в мае 2005 года и специализируется на розничной торговли одеждой. Владельцами компании являются ООО «Снежная Королева ТМ» (ему принадлежит 99,9% организации) и Вугар Исаева (0,1% организации). Выручка «СК Трейд» составила 25,3 млрд рублей в 2021 году и стабильно продолжала расти, достигнув 33,1 млрд рублей в 2025 году. Прибыль компании в 2021-2023 годах выросла с 1,9 млрд до 2,6 млрд рублей, однако после снова пошла на спад: в 2024-м «СК Трейд» заработала чистыми 727,8 млн рублей, а в 2025-м прибыль увеличилась до 734,3 млн рублей.

ООО «СК Тех» основано в сентябре 2023 года для ведения деятельности по управлению компьютерным оборудованием. Единственным учредителем компании выступает ООО «Снежная Королева ТМ». За три года существования финансовые показатели компании стабильно росли. С 2023 по 2025 годы выручка «СК Тех» увеличилась в 18 раз, с 25,2 млн до 458,3 млн рублей, а чистая прибыль выросла в 13 раз — с 1,6 млн до 21,1 млн рублей.

HENDERSON

Бренд мужской одежды в сегменте доступного люкса.

История бизнеса началась в 1993 году, когда предприниматель Рубен Арутюнян создал компанию — дистрибьютора зарубежной одежды и детских игрушек ГК HENDERSON-Россия, а также в Польше была создана первая коллекция рубашек HENDERSON. В 1996 году компания Арутюняна стала эксклюзивным дистрибьютором HENDERSON и партнером польской компании LPP Group в России, а в 1998-м открыла первый фирменный салон в Москве. В 2003 году компания получила права на торговую марку и начала разрабатывать собственный дизайн. Сегодня в ассортименте бренда находятся одежда, обувь, аксессуары и другие товары для мужчин, помимо этого компания развивает флагманские магазины и услуги индивидуального пошива.

В октябре 2023 года стало известно, что HENDERSON планирует выйти на IPO, став первым российским fashion-ритейлером, который котируется на бирже. В ходе первичного публичного предложения акций на Московской бирже HENDERSON привлекла 3,8 млрд рублей.

Если говорить о юридических лицах бренда, то ООО «Тами и КО» управляет розничной сетью HENDERSON, а за корпоративную структуру отвечает ПАО «Эйч Эф Джи» («Хэндерсон Фэшн Групп»). ООО «Тами и КО» основано в апреле 2003 года, его учредителем выступает ПАО «Эйч Эф Джи». В 2021 году «Тами и КО» выручила 9,5 млрд рублей, к 2025 году выручка достигла 23,9 млрд рублей. Прибыль компании в 2021 году составила 577 млн рублей, а через четыре года она достигла 2,3 млрд рублей. ПАО «Эйч Эф Джи» действует на рынке с июля 2022 года. Выручка в 2022 году была нулевой, а прибыль составила 43 млн рублей. В 2025 году «Эйч Эф Джи» выручила 1,3 млрд рублей (1,5 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 1,7 млрд до 1,3 млрд рублей.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

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