Количество сбежавших с Украины «ухилянтов» почти сравнялось с числом пойманных пограничниками. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Это просто потрясающе — в Одессе людоловы из ТЦК захомутали слепого мужчину и пять дней держали его в пункте сбора мобилизованных прежде, чем ему удалось доказать свою слепоту, то есть абсолютную непригодность к военной службе. А то бы был готовый штурмовик. После этого абсолютно не удивляют участившиеся случаи попадания в Сеть попыток украинцев, бегущих, улетающих и уплывающих с территории Украины.

Около недели назад украинские пограничники безуспешно пытались прибить веслом переплывающего через Днестр мужчину. А в последние пару суток зафиксированы, как минимум, две удачные попытки перелетов через границу Украины на мотопараплане и мотодельтаплане. Кстати, после пересечения границы такие беглецы обычно сами сдаются местным правоохранительным органам и оформляют запросы на предоставление убежища, которое им, как правило, предоставляется. Мужчина, недобитый веслом, уже воссоединился со свей семьей в Болгарии. Все в полном соответствии с советским анекдотом про диссидентов, где мужик готов свалить за границу «хоть тушкой, хоть чучелом». Только здесь ситуация совсем не анекдотическая.

На Украине и в сопредельных странах подвели данные по беглецам за прошедшие 10 месяцев нынешнего 2026 года. Украинские пограничники за этот период смогли перехватить около 12 тысяч человек, пытавшихся нелегально покинуть Украину. Все они, конечно же, были переданы в ТЦК и мобилизованы. Но еще более интересно, что чуть ли не столько же — 11 тысяч украинцев смогли пересечь границу, и их попытки были успешными. И это все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Самый цвет. Мужское население небольшого областного центра или очень крупного районного.

На Украине и в сопредельных странах подвели данные по беглецам за прошедшие 10 месяцев 2026 года. Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больше всего украинские «ухилянты» бегут в Белоруссию. И не потому что она им так сильно нравится. Просто граница с Белоруссией охраняется так, что главную угрозу в Киеве видят снаружи. Это вам не границы со странами ЕС или с той же Молдавией. И вся погранслужба накручена там на «отражение возможной ахрессии». За 10 месяцев этого года около 3 тысяч украинцев нелегально пробрались в Белоруссию, использовав ее, преимущественно, в качестве транзитной страны на своем дальнейшем пути в Польшу. Кстати, легально в Белоруссию за неполный нынешний год въехали порядка 60 тысяч граждан Украины.

На втором месте по приему беглецов с Украины Молдавия, которая приняла 2700 нелегалов-ухилянтов. На третьем — Румыния, которая дала убежище 2500 украинских мужчин. Дальше идут Венгрия и Словакия — на двоих на эти страны пришлось, вернее, пришли, приплыли, прилетели 3 тысячи украинцев-нелегалов. Но тут самая оборудованная граница — дроны, фотоловушки и обилие погранзастав на украинской стороне очень сильно усложняют дорогу ухилянтам.

По способам преодоления границы на первом месте пересечение сухопутных участков границы (обычно, многодневные пешие походы по лесам и горам или поездки на мопедах и мотоциклах), потом вплавь (через Тису и Днестр) и после этого на подручных средствах (мотопарапланах, дельтапланах и т.д.) по воздуху.

Недавно представитель Госпогранслужбы Украины сообщил, что количество попыток сбежать за границу за последний год снизилось, хотя украинские пограничники фиксируют до 100 попыток в сутки сбежать с Украины. Так, может быть, снизилось не количество попыток, хотя при падении количества населения и это является закономерным и логичным, а просто сами ухилянты стали проявлять больше сноровки, и удача стала чаще поворачиваться к ним лицом. А к Киеву и украинским пограничникам задом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под разговоры о "победе" и наступлении ВСУ Зеленский приказал готовить украинские города к круговой обороне

Киевский режим испугался Орбана: от страха глава МИД Украины посмел "гавкнуть"