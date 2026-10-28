Дмитрий Шепелев высказался о переменах в жизни Платона: вот что случилось с сыном Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал о сыне Платоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Дмитрий Шепелев рассказал о своих детях. У шоумена двое сыновей - Платон от Жанны Фриске и Тихон от Екатерины Тулуповой. Кроме того, он растит дочь нынешней избранницы Ладу.

Дмитрий Шепелев сообщил, что старший сын Платон от Жанны Фриске забросил музыку и сейчас тренируется в школе олимпийского резерва. Он занимается баскетболом.

Подросток растет самостоятельным. С недавних пор стал сам покупать себе одежду. "Он стал сам выбирать себе шмотки. Я думаю, что это главные перемены. И они к лучшему. Я только оплачиваю", - сообщил Дмитрий.

Кроме того, Платон, который снялся во втором сезоне сериала "Плакса", избегает публичности. "Он говорит о том, что ему некомфортно от внимания, не хочет это повторять. Похоже, не для него", - рассуждает многодетный отец.

Шоумен гордится своими детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий также высказался о возможной встрече Ольги Орловой с 13-летним крестником. "Мы ведем эти переговоры один на один, не на камеры. Это очень важно для меня, для Ольги и для той деликатной темы, которую мы обсуждаем", - поведал 43-летний артист.

Шепелев поведал и про увлечения младшего сына Тихона. Пятилетний ребенок ходит в детский сад, а также изучает английский язык. "Он называет много японских имен, которые я не могу запомнить и повторить... Он талантлив в языках. Если ему хватит усердия, то, конечно, японский - на очереди. Он в этом повторяет увлечения старшей сестры", - уточнил мужчина на светской премьере.

По его словам, он наслаждается всем, что происходит с его детьми. "Что бы ни выбрали мои дети, в каком бы стиле они ни ходили, мне комфортно за этим наблюдать. Я очень горжусь своими детьми", - подчеркнул Шепелев.

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