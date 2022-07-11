На скорбном вечере памяти Жанны Фриске разгорелся безобразный скандал

Певица Жанна Фриске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в Москве прошел вечер памяти Жанны Фриске. По задумке организаторов, в мероприятии должны были принять участие коллеги умершей от рака певицы. Правда, за появление на сцене нужно было заплатить. Зрителям тоже предлагалось купить билеты на концерт. Кроме того, в фойе зала развернули бойкую товарами под маркой скончавшейся артистки. Поклонники исполнительницы, узнав о поборах, возмутились до глубины души.

Вечер памяти Жанны Фриске завершился безобразным скандалом. Организаторы мероприятия не постеснялись устроить из скорбного шоу "рынок поборов". "Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске", - негодуют поклонники усопшей звезды.

Помимо прочего некий Александр Попов, который намеревался петь на концерте, публично осыпал ругательствами отца Фриске, пишут Дни.Ру. Разъяренный мужчина выкрикивал проклятья в лицо ошеломленному Владимиру Фриске.

Стоит отметить, что никто из звездных коллег и верных подруг покойной Фриске на этом празднике не появился. Даже Ольга Орлова, которая по сей день поддерживает родителей умершей подруги, этот вечер проигнорировала.

Напомним, 8 июля 2022 года Жанне могло бы исполниться 48 лет. В этот день на могиле артистки побывали ее родители и друзья.

А вот Дмитрий Шепелев на кладбище не пришел. Но организовал доставку букета. Телеведущий сейчас отдыхает с сыном Платоном в Сочи.

Он признавался ранее, что рассказывает ребенку о маме, но старается это делать так, чтобы не травмировать детскую психику подробностями. "Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну, - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор", - делился Дмитрий.