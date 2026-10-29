Роман Каграманов рассказал, почему до жути боится леса: «Меня потеряли»

Роман Каграманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась закрытая светская премьера мистического триллера Гамлета Дульяна «Лес» (в прокате с 12 ноября). Картину сняли по одноименному роману-бестселлеру Светланы Тюльбашевой. Главные роли исполнили Лянка Грыу, Карина Разумовская, Никита Кологривый, Роза Хайруллина. Среди гостей был замечен популярный блогер и ведущий, 30-летний Роман Каграманов.

Роман признался, что планирует не только посмотреть фильм «Лес», но и прочитать книгу. По сюжету две подруги (роли Карины Разумовской и Лянки Грыу) теряются в густом и мрачном лесу в Карелии.

«На самом деле я абсолютно каждое кино оцениваю под призмой книги. Мне казалось всегда, если фильм снят не по книге, то из этого получилась бы классная книга. Но насколько мне известно, по данному фильму есть книга «Лес» русского автора. Она у меня лежит в закромах в корзине на маркетплейсах. Я хочу ее почитать, но, видимо, сегодня я посмотрю сначала фильм, потом прочитаю книгу, хотя я делаю вообще наоборот — сначала читаю, а потом посмотрю. Обожаю читать», — рассказал Каграманов.

Роман Каграманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Также блогер признался, что до жути боится леса. В детстве Роман даже потерялся. Это произошло в родном городе Каграманова Гулькевичи в Краснодарском крае.

«Мне было, наверное, лет шесть с половиной. Я с соседской бабушкой пошел собирать березовый сок. И она меня потеряла», — поделился блогер.

Романа нашли лишь через четыре часа. По словам ведущего, от паники его спасла пачка семечек.

«Если вдруг вы нечаянно заблудились в березовой роще, берите с собой пачку семечек. У меня в кармане были отсыревшие семечки. Мне было очень замечательно. Мне было прекрасно», — добавил шоумен.

Кстати, спустя много лет Каграманов даже отмечал день рождения в лесу, но праздник в итоге закончился паническими атаками.

«У меня был отдых дикарем, отмечали день рождения в лесу. Опять-таки у меня были панички и страх, потому что я боюсь леса. Но это интересный экспириенс. А, вообще, в целом, активный отдых у меня заключается, наверное, только в парках аттракционов и в самых страшных американских горках. Для меня это активный отдых. Ну, и прогулки пешком», — рассказал Роман.

Роман Каграманов рассказал, почему боится лесов и воды

Вспомнил певец и еще один жуткий случай из детства. В десять лет он чуть не утонул в реке. К счастью, Романа спасла сестра.

«Я тонул в речке с сестрой… Мне было лет десять. Я еще воды боюсь. Вот после этого я не хожу в море, в воду, даже в бассейне не купаюсь», — признался Каграманов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лянка Грыу рассказала об отношениях с канадским актером на расстоянии: «Мы встречаемся раз в два месяца»

Марат Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой: на лодочке и с ночевкой в палатках

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке