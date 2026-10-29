Ребенок приносит деньги: вычеты, которые положены каждой семье, но многие о них не догадываются

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Дети - удовольствие дорогое. Но государство готово немного компенсировать расходы: вернуть часть налога, который родители платят с зарплаты. Главное - не забыть оформить налоговые вычеты. Как это устроено, рассказала эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

ГОСУДАРСТВО ДОПЛАЧИВАЕТ ЗА ДЕТЕЙ: ОТ 1400 ДО 13 400 РУБ. В МЕСЯЦ

Стандартный вычет - самый массовый. Работает это так: часть зарплаты не облагается налогом 13%, поэтому на руки вы получаете больше.

- на первого ребенка - 1400 руб. в месяц;

- на второго - 2800 руб.;

- на третьего и последующих - 6000 руб.;

- если ребенок инвалид (до 18 лет, а при очном обучении - до 24 лет) - дополнительно 12 тыс. руб.

Пример: в семье один ребенок-инвалид. Вычет составит 13 400 руб. (1400 руб. за первенца + 12 тыс. руб. за инвалидность). При ставке 13% родитель будет получать на 1742 руб. больше каждый месяц.

Как долго платят

Вычет дают ежемесячно, пока доход с начала года не превысит 450 тыс. руб. Считают только зарплату, премии и вознаграждения по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вклады и дивиденды в лимит не входят.

Кому положено

- обоим родителям, в том числе в разводе;

- отчиму и мачехе в официальном браке с родителем;

- усыновителям, опекунам и приемным родителям.

Единственный родитель получает вычет в двойном размере.

Как получить

- Вычет предоставляется автоматически через работодателя, - пояснила Ольга Дайнеко. - Если работодатель его не предоставлял, можно обратиться самостоятельно после окончания года.

Если на работе вычет не дали, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте через личный кабинет на сайте ФНС, Госуслуги или лично в МФЦ. За 2023-2025 гг. это можно сделать в 2026 г.

УЧИТСЯ РЕБЕНОК - ЭКОНОМИТЕ ВЫ: ДО 14 300 РУБ. В ГОД

Вернуть налог можно за учебу ребенка. Главное, чтобы учился он очно, а у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Лимит расходов - 110 тыс. руб. в год на каждого ребенка (суммарно на обоих родителей). Вернуть можно до 14 300 руб. в год. Этот лимит дается дополнительно и не входит в общий лимит социальных вычетов (150 тыс. руб.).

За что можно вернуть

- вуз, колледж или школу;

- детский сад;

- занятия музыкой, рисованием, иностранными языками;

- подготовительные курсы к школе и другие программы дополнительного образования.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ЗА ЛЕКАРСТВА И ВРАЧЕЙ - ДО 19 500 РУБ. В ГОД

Вернуть налог можно за медицинские услуги для ребенка: приемы врача, анализы, лечение, лекарства.

Вычет входит в общий лимит 150 тыс. руб. в год. Максимальный возврат при ставке 13% - 19 500 руб. Если лечение дорогостоящее, лимита нет: вычет дают по фактическим расходам.

СПОРТ: ВОЗВРАТ ЗА ПЛАВАНИЕ И ФИТНЕС

Вернуть налог можно за услуги, направленные на физическое развитие ребенка: плавание, фитнес и другие занятия. Условие - организация должна быть в специальном перечне Минспорта России.

Расходы на спорт входят в общий лимит 150 тыс. руб. в год.

Важный нюанс

- Поскольку лимит социального вычета в 150 тыс. руб. на лечение и физкультурно-оздоровительные услуги применяется отдельно от вычетов на обучение ребенка (110 тыс. руб.), родитель может получить возврат и за обучение, и за физкультурно-оздоровительные занятия детей, - уточнила Ольга Дайнеко.

Лимит 150 тыс. руб. - общий на всех членов семьи, а не только на детей. Пример: семья потратила 140 тыс. руб. на обучение родителя, 22 тыс. руб. на стоматологию ребенка и 36 тыс. руб. на лечение родителя. Итого 198 тыс. руб. - это больше лимита, поэтому вычет со всей суммы не дадут. Но супруги могут разделить расходы: каждый заявит свою часть в пределах 150 тыс. руб. Так семья вернет больше.

Как получить вычет: инструкция по шагам

1. Проверьте документы организации. У образовательной организации или ИП должна быть лицензия. Спортивная организация должна быть в перечне Минспорта России.

2. Запросите справку об оплате. В организации, где учится, лечится или тренируется ребенок, возьмите справку об оплате услуг. Для лечения это справка о стоимости медицинских услуг.

3. Заполните декларацию 3-НДФЛ. Приложите к ней справки и документы, подтверждающие расходы.

4. Подайте документы в налоговую. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги или лично в МФЦ.

Сколько лет дается на возврат

Обратиться за вычетом можно за три предыдущих года. Например, в 2026 году - за расходы 2023, 2024 и 2025 годов.

Важно: про лимиты прошлых лет

В 2023 году лимиты были ниже: 50 тыс. руб. на обучение ребенка и 120 тыс. руб. на лечение и фитнес. Повышенные лимиты (110 тыс. и 150 тыс. руб.) применяются к расходам 2024 года и позднее.

ЕСЛИ КОПИТЕ НА РЕБЕНКА: ВЫЧЕТ ВЫРАСТЕТ ДО 500 ТЫС. РУБ.

С 1 сентября 2026 года максимальная сумма вычета на долгосрочные сбережения увеличивается с 400 тыс. до 500 тыс. руб. Но повышенный лимит получат только родители, которые оформляют сбережения в пользу своих детей.

- Если общая сумма уплаченных взносов превышает 400 тыс. руб., лимит может быть увеличен только на сумму взносов, внесенных по договорам, заключенным в пользу детей (в том числе усыновленных), - пояснила Дайнеко. - При этом общий лимит не может быть больше 500 тыс. руб. за год.

Новые правила касаются только договоров, оформленных в пользу детей.

ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ: КАК НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ

Некоторые семьи с детьми могут продать жилье раньше минимального срока владения (3 или 5 лет) и не платить НДФЛ с дохода.

Пять условий:

1. В семье не менее двух детей до 18 лет (до 24 при очном обучении или независимо от возраста, если ребенок недееспособен);

2. Семья покупает новое жилье не позже 30 апреля следующего за годом продажи года;

3. Стоимость проданного жилья (кадастровая) не больше 50 млн руб.;

4. Новое жилье больше или дороже проданного;

5. Другого жилья у семьи нет (можно иметь не более 50% площади приобретаемого).

- С 2026 года льгота распространяется на случаи, когда второй ребенок родился не в году продажи жилья, но и позже (до 30 апреля года, следующего за годом продажи), - пояснила Дайнеко.

Если условия не выполняются, можно уменьшить доход на подтвержденные расходы по покупке или применить фиксированный вычет 1 млн руб.

МНОГОДЕТНЫЕ ПЛАТЯТ МЕНЬШЕ: НАЛОГ НА ЖИЛЬЕ И ЗЕМЛЮ СНИЖАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Семьям с тремя детьми и более налог на жилье и землю снижают автоматически. Скидка считается от кадастровой стоимости и действует на каждый объект. Заявление писать не нужно - налоговая применяет льготу сама.

Налог на имущество

Налоговая база (сумма, с которой считают налог) уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры и 7 кв. м площади жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Земельный налог

База уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м площади участка.

- Льготы предоставляются в беззаявительном порядке до достижения старшим ребенком 23 лет при условии его очного обучения, - отмечает эксперт.

СЕМЬЯМ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ ВЕРНУТ 7% НДФЛ - КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ

С 1 января 2026 года ежегодную выплату - 7% от НДФЛ, уплаченного за прошлый год, - могут получить семьи, где не меньше двух детей. Но есть условие: средний доход на каждого члена семьи должен быть не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе.

- Это не налоговый вычет, а социальное пособие, которое выплачивает Соуиальныц фонд России, - заключила Ольга Дайнеко. - При этом оно не лишает права на другие налоговые вычеты.

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