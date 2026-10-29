Первомайское с высоты птичьего полета Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

ЗАХОДИЛИ С ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ

Вроде бы очередное небольшое село в Донецкой республике на полсотни домов, но оно имеет значение. Село Первомайское вплотную примыкает к городу Белозерское, превращенному противником в укрепленный плацдарм. Именно отсюда противник прорывался на Доброполье. Два города вместе — важнейший логистический узел, открывающий путь к Краматорску.

Весь этот район (и это обычная история для Донецкой республики) — территория промзон и угольных шахт, которые легко оборонять, прячась под землю. В советское время их строили надежно, с учетом возможной войны с Западом. Война действительно началась, но не так, как мы рассчитывали. И теперь наши бойцы штурмуют советско-НАТОвские крепости, в которых засел противник.

От села Первомайского до Белозерского каких-то 300 метров. Можно сказать, окраина города. И туда ворвались бойцы 9-й бригады 51-й армии группировки «Центр», практически на плечах частей ВСУ, отступающих из Доброполья. Хотя какие там части! Мы уже давно в будущем, и сейчас идет война летающих роботов, как предсказывали западные фантасты, рисовавшие в книжках мрачные антиутопии. Они знали своё общество лучше, чем кремлевские политики начала 90-х, бездумно отдавшие Западу советские окраины.

Исправлять старые ошибки приходится армии, что она и делает, не жалея себя.

Как рассказал начальник штаба 9-й бригады с позывным «Аксиос», пока наша артиллерия, беспилотники и авиация наносили удары по позициям противника, штурмовики прошли по лесополкам и, войдя с двух направлений, заняли село Первомайское, зачищая один дом за другим. Вся операция по освобождению села заняла около двух недель.

Начштаба 9-й бригады, позывной "Аксиос" Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Сложнее всего было противодействовать вражеским октокоптерам типа «Баба Яга». Но их научились сбивать как из автоматов, так и FPV-дронами.

ПОСЛЕДНИЙ УКРЕПРАЙОН НА ПУТИ

Через Первомайское противник пытался зайти в тыл нашим войскам, штурмующим Доброполье. Там стояли боевики 425-го штурмового полка ВСУ. Он известен как «Скала», но позже его переименовали, и он стал «Скеля», так звучит более по-украински, более зловеще, да и по смыслу точнее. В полку «Скеля» практиковали пытки и садистские издевательства над пленными, мирными и над собственными бусифицированными новобранцами, многие из которых погибают ещё в учебке.

Кроме того, в Белозерском стоит 4-я бригада «швидкого реагування» нацгвардии Украины, довольно подготовленная и мотивированная, считающаяся одной из элитных. Так что освобождение Доброполья и Первомайского не было легким.

Но сейчас начинается новый этап операции — освобождение Белозерского. Бои за город уже начались. По размеру он не очень велик, но всё же когда-то здесь было 14 тысяч жителей, обогатительная фабрика, асфальтобетонный завод, угольные шахты, завод минеральных вод, восемь санаториев и пять школ. Всё это наследие противник превратил в сплошной укрепрайон. Если его удастся освободить (не если, а когда — и, даст Бог, в ближайшие недели!), это откроет путь в любом направлении — на север или запад. Дальше крупных населенных пунктов нет, и противнику негде прятаться, кроме лесополок и крошечных сел.

ДРОНОВЫЕ ЗАСАДЫ

Штурмовые группы 9-й бригады поддерживает 56-й батальон специального назначения, активно использующий беспилотные системы. Его начштаба с позывным «Варяг» уже рассказывал «Комсомолке» про освобождение Доброполья. Но теперь перед батальоном стоит новая задача, не менее сложная.

- Белозерская - важнейший логистический хаб противника, он обороняет его ожесточенно, не сдает ни метра без боя. Использует каждый подвал, каждое железобетонное укрытие, - рассказывает Варяг.

Впереди холода, распутица, грязь. Если противник уйдет из Белозерского, то потеряет маршруты подвоза, а значит весь участок фронта. Поэтому и нам нужно взять его как можно скорее.

"Варяг", начальник штаба 56-го батальона спецназа Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вслед за штурмовиками идут расчеты FPV-дронов, перемещаясь на ближние рубежи. Подтягиваются тылы, пополняются боеприпасы, продовольствие. К сожалению, после отключения «старлинка», нам стало сложно использовать НРТК, роботов-доставщиков. Приходится вести их на радиосигнале в зоне прямой видимости. Оператор идет следом, а с ним один или два стрелка, готовых сбивать пикирующие с неба дроны.

Белозерскую охраняет несколько полков, отдельных батальонов и рот беспилотных систем противника. Приходится выбивать десятки пунктов управления БПЛА и расчищать дроновые засады.

Варяг рассказывает, что недавно противник устроил такую засаду на штурмовиков батальона. На терриконе сидела целая стая дронов на оптоволокне с крутящимися пропеллерами. Как только кто-то появлялся, они взлетали и атаковали. Наши операторы FPV-шек спикировали на «ждунов» и поразили 7 штук.

Операторы этих «ждунов» вероятно сидели не в Белозерском, а на расстоянии 50-70 километров от ЛБС. Дроны готовят к вылету саперы, инженеры расчетов, выпуская их один за другим. Это позволяет обезопасить пилотов, сидящих в тапочках далеко в тылу. До них сложно дотянуться, и вместо человека приходится поражать очередную антенну. К счастью, такие технологии есть не во всех вражеских подразделениях, а только в элитных. И наши пилоты с битвой за небо справляются.

Но главная задача наших беспилотчиков — расчистить землю. Они прокладывают путь штурмовикам, чтобы перед ними вырастали не залитые бетоном огневые точки, а разбитые пустые блиндажи. Так от блиндажа к блиндажу двигаются наши штурмовики, а с ними границы России.

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