Врагу не помогли ни хитрость, ни упрямство. Как бойцы 51-й армии выбивали врага из Доброполья

Боец Варяг (на фото): ВСУ не отступали из Доброполья, опасаясь, что их убьют свои же. Фото Григория КУБАТЬЯНА / кадр видео

Город Доброполье в Донецкой республике освобожден, но боевая работа продолжается. Сейчас наши бойцы штурмуют соседний город Белозерское, из которого противник получал подкрепление… по подземным тоннелям.

О том, как освобождали Доброполье, мне удалось поговорить с военнослужащими 51-й гвардейской Донецкой армии, принимавшими в этом участие.

БРОНЕВИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО

Гвардии майор Денис Шундиков, позывной «Малыш» - командир 80-го отдельного разведбата, наследника легендарной «Спарты». Его бывшие командиры — легенды: Арсен Павлов («Моторола»), Владимир Жога («Воха»), Артём Жога.

Доброполье с камеры дрона-разведчика Фото: Кадр видео.

Под командованием Малыша 80-й разведбат участвовал в битве за Доброполье. На первом этапе операторы БПЛА батальона выбивали логистику противника.

- Когда мы начинали битву за Доброполье, противник заезжал туда без препятствий на бронированной технике, - рассказывает майор. - Потом перешел на легкобронированную. Затем на пикапы - пытался на скорости заскакивать. Дальше пошли наземные роботизированные комплексы. А потом ходил пешком. Мы выявляли его маршруты и наносили удары.

С новыми ударами противник отходил всё дальше в тыл. Уже не рисковал заезжать в Доброполье, а спешивался в Белозерском. Потом перестал ездить и в Белозерское, оставляя технику в соседних селах.

ЦЕННОСТИ В НАТОВСКОЙ ТЕХНИКЕ НЕТ

На втором этапе разведчики «Спарты» уничтожали пункты БПЛА противника, комплексы РЭБ, антенны. По словам Шундикова, за нынешние сентябрь и октябрь им удалось уничтожить больше сотни (!) расчетов БПЛА противника.

Антенна, управляющая работой вражеских БПЛА в жилой квартире в Доброполье Фото: Кадр видео.

Жгли и военную технику, если находили.

- В основном, чисто НАТО. Всякие «Сенаторы», «Макс про» и прочее. Своего у них ничего не осталось, - Малыш перечисляет иностранные модели без интереса, для его батальона это рутина. - Мы гордились, когда эти цели были у нас первыми, 2-3 года назад. Сегодня в них большой ценности нет. Каждый наш расчет уничтожал американские танки, артиллерию, бронемашины.

Российский дрон обнаружил НАТОвскую самоходную установку Фото: Кадр видео.

Зная возможности русских пилотов, противник давно не рискует отправлять дорогую технику на линию боевого соприкосновения. Но в Доброполье она встречалась.

- Против нас стоит «Азов»*, - поясняет майор Шундиков. - Они всегда заходили наскоком. Ехали на сумасшедшей скорости, быстро разгружались и уезжали. Подбирали погодные условия, мониторили небо, ждали «окно», чтобы проскочить. До последнего ездили на машинах, пока не поняли, что в каждый заезд их машина поражается или уничтожается. Я смотрел их видео, когда они так быстро пытались заскочить, что перевернулись на ровном месте.

Несущуюся и маневрирующую машину действительно трудно поразить. Но это зависит от того, сколько дронов её ловят. Противник когда-то хвалился, что у него «стена дронов». Ну, и у нас теперь стена.

Российский дрон таранит вражеский дрон-ретранслятор Фото: Кадр видео.

ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОКРУЖЕНЫ

Рядом со «Спартой» работал 56-й батальон спецназа. Если раньше разведка и спецназ работали на земле, то теперь и те и другие летают по воздуху.

Варяг - начштаба батальона. Во время освобождения Доброполья он слышал радиопереговоры противника. ВСУ-шники жаловались на нехватку воды и еды, требовали эвакуировать их. Но украинское командование отказывало.

Начштаба батальона разведки Варяг Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

- Это и была работа нашего батальона, - говорит Варяг. - Сделать так, чтобы противнику было трудно, чтобы не мог выйти из-под огневого поражения.

- Теперь даже спецназ воюет дронами? - спрашиваю Варяга.

- Если просто направить группу спецназа к ЛБС, она понесет серьезные потери. Сейчас балом правит беспилотная авиация.

Доброполье с камеры дрона-разведчика Фото: Кадр видео.

Всё же без переходов по земле обойтись нельзя. На Доброполье шли с юга, со стороны Родинского и Белицкого, освобожденных раньше. Выставляли снайперские пары, расчеты FPV. Выбивали противника из подвалов, подземных коммуникаций и канализационных труб, где он прятался.

- В каждом подвале, в каждом окне сидел противник. Сопротивлялся яростно, сдавался неохотно.

- Понимали, что проигрывают, но держались до конца. Почему?

- Не знали, что город окружен. Думали, фронт еще впереди. Их управление, благодаря нашим усилиям было нарушено. К тому же боялись своих заградотрядов, бьющих по тем, кто пытается отступить или сдаться. И за семьи, которые пострадают, если солдат побежит.

Вот в чем трагический секрет упрямства и стойкости военнослужащих ВСУ. Им некуда деваться, смерть ждет повсюду. А их близкие - в заложниках.

Упрямство не помогло. Оборона ВСУ была сломлена, некоторые из солдат разбежались по частным домам, стараясь спрятаться среди мирного населения.

- Если встречаем мирных, проводим на эвакуацию в тыл, - объясняет Варяг. - Обстановка в городе напряженная. У нас нет времени выяснять, кто есть кто. Этим занимаются другие службы.

Доброполье с камеры дрона-разведчика Фото: Кадр видео.

ТРОЕ В ГРАЖДАНСКОМ, НЕ СЧИТАЯ РОБОТА

Микс - замкомандира разведгруппы, старший над расчетами БПЛА-разведчиков. Его парни прикрывали пехоту. Выявляли и уничтожали гнезда вражеских беспилотников, антенны.

- Свежие расчеты легко увидеть. Им дали пульт, антенну, сказали: идите туда и работайте. Они приходят и ставят на крышу антенну во весь рост. Не маскируют «старлинк» - белое пятно под открытым небом. Оставляют кирпичи на месте взлета беспилотника. Опытные прикроют антенну куском пенопласта или шлакоблока, «старлинк» грязью обмажут. Но и их мы видим всё равно.

Вражеская антенна, управляющая работой БПЛА, на крыше многоквартирного дома в Доброполье Фото: Кадр видео.

- Ваши полеты зависят от погоды?

- В дождь можно летать. В густом тумане есть риск потеряться, но в легкой дымке работаем. Важен ветер. В какую сторону дует, от этого зависит заряд аккумуляторов и дистанция полета.

Не все укрепления противника удалось разбить FPV-шками. Самые серьезные были разрушены ФАБами, планирующими авиабомбами. Но Микс уверен, что там, где жили гражданские, больших разрушений нет.

Старший расчетов БПЛА-разведчиков Микс Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

- Разве противник не пытался специально спрятаться среди гражданских?

- Было такое. Мы сами видели: идут трое в гражданской одежде, а перед ними НРТК едет. И рюкзаки у них военные…

НРТК - это роботизированная тележка для подвоза, чтобы не тащить припасы на плечах. У противника они работают на «старлинке» или радиоуправлении. Если на радио, приходится идти следом с пультом.

- У кого сейчас в воздухе преимущество?

- У нас.

- А штурмовики жалуются, что у противника.

- Понятное дело. Так и противник жалуется. Над каждой штурмовой группой FPV-шки летают. И очень точно бьют. У нас есть оператор, который в воздухе на огромной скорости FPV-шкой сбивает FPV-шку. Уже до такого дошло!

С такими навыками пилотирования идущему пешком бойцу не позавидуешь.

Российский дрон охотится за вражеским НРТК Фото: Кадр видео.

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ ПРОТИВНИКА

Штурмовой работой занимались бойцы 114-й бригады.

- Бригада наступала с восточной части села Анновка. Зачистили Анновку, вышли в северную часть Доброполья и к селу Святогоровка, - рассказывает замначальника штаба 114-й подполковник Алексей Цинклер.

Так удалось замкнуть кольцо вокруг города. С других сторон Доброполье окружили морпехи из 61 бригады, а также бойцы 110-й, 1-й и 5-й бригад. Противник больше не мог подвозить припасы, проводить ротацию. Теперь его уничтожали артиллерией, авиацией, дронами.

Правда, у врага была одна хитрость. Однажды разведчики заметили группу ВСУ-шников, на северной окраине города. Откуда взялись?! Ведь город окружен!

Подполковник Алексей Цинклер, замначштаба 114-й бригады Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

- Там был перекошенный сарайчик, в который зашла группа из пяти человек. Зачем? Ведь там пятеро не поместятся! - вспоминает подполковник. - Начали следить и обнаружили 5-километровый подземный ход, который шел с Белозерского до Доброполья. Был ещё промежуточный выход на шахте. Там были старые шурфы, их называют «нулевые горизонты». Ширина не очень большая, не для машин, но НРТК там ездили. А в основном ходили пешком.

- Неужели эти 5 километров копали вручную?

- Всё было заранее подготовлено до начала СВО. Они переделывали городские, шахтные, производственные коммуникации для скрытного перемещения.

Наши разведчики спускались в эти тоннели. Ничего особенного: обычный тоннель, перекрытый сферическими листами железа, с антидроновыми сетками и укрепленными карманами, куда ВСУ-шники прятались во время сильных обстрелов. Сетки в тоннелях вешали, потому что наши дроны на оптоволокне могли залететь в тоннель через пролом.

Просто засыпать выход было недостаточно, противник его быстро раскапывал. Пришлось разрушить тоннель ФАБами.

- Ваша бригада прошла путь от Авдеевки до Доброполья. Какие особенности были у штурма Доброполья?

- Подземные коммуникации у противника. И то, что ВСУ-шники прикрывались мирным населением, которое ждало прихода российских войск. Противник упертый. У него много FPV-дронов, и он тоже учится, развивается.

- Нет ощущения, что слабеет?

- Кажется, появляется. Раньше крепко стоял, а сейчас оттягивается всё дальше.

Чем быстрее оттягивается, тем больше у него шансов выжить и дождаться мира. Такого мира, в котором не будет нацизма.

* Запрещенная в России террористическая организация

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