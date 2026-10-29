Cоюзники Зеленского получили от России звонкую оплеуху: Европа на переговорах не нужна

Представители Евросоюза собирались поддержать Зеленского на переговорах в Абу-Даби в ноябре Фото: REUTERS.

Евросоюз получил от Москвы звонкую дипломатическую оплеуху. За новостью Euronews о том, что Еврокомиссия и Совет ЕС готовят совместную группу эмиссаров для участия в переговорах по Украине в Абу-Даби в ноябре, из Кремля последовало убийственное для Брюсселя уточнение.

Представителей Европы на трехсторонней встрече по Украине не будет, заявил вчера помощник президента России Юрий Ушаков. «Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», - заявил он.

Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков добавил: Евросоюзу за переговорным столом не место: люди, разжигающие войну, нам не нужны.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ИЛОН МАСК СТАЛ ВРАГОМ ЕВРОПЫ

Вряд ли такая категоричность была бы возможна без согласования этой позиции с американской стороной. А у Зеленского нет таких силенок, чтобы заставить и Россию, и США посадить европейцев за стол переговоров.

Одна из главных тем в европейской прессе – «предательство» Украины Дональдом Трампом. В него самого бросать ругательства боязно, поэтому достается его любимчику Илону Маску (да, они ссорились, но снова воссоединились),

Самый богатый человек мира, подчеркивает журнал The Atlantic со ссылкой на источники, изменил отношение к Украине, перейдя от активной поддержки к критике Киева. Да Маск этого и не скрывает: несколько дней назад он в соцсети признался, что ограничивал работу Starlink для ВСУ, поскольку его сервис не должен использоваться для наступательных действий. Но украинские военные применяли его для нанесения ударов с целью убийства людей.

Принадлежащая ему SpaceX, по словам Маска, сделала для защиты Украины намного больше всех остальных частных компаний. При этом он пожелал гореть в аду «злобным поджигателям войны, которые, напоказ выставляя свою добродетель, выступают за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта».

Очевидно, что это было сказано не о России. Не зря вчера президент РФ назвал Маска «гениальным человеком» и подтвердил, что российская сторона сотрудничает с ним в вопросах космоса.

Европейская пресса ополчилась на Трампа и Маска как "предателей" Украины Фото: REUTERS.

ПАНИКЕРЫ В БЕЛЫХ ПАЛЬТО

Напоказ выставляют «свою добродетель» именно европейские политики, не способные смириться с реальностью, пишет автор американского издания Responsible Statecraft. «Они застряли между морализаторством и паникерством. Серьезного обсуждения возможных компромиссов по-прежнему почти нет».

Отказ Европы от «сделки» по Украине, предсказывает аналитик, «может обернуться тем, что в ближайшие полгода ей останется лишь бессильно наблюдать за окончательным разрушением» незалежной.

Заслуга президента Финляндии Стубба и премьер-министра Норвегии Стёре, отмечает американское издание, в том, что они решились, вопреки официальной позиции Евросоюза, «заменить шапкозакидательскую риторику новым языком терпеливой дипломатии. Этот подход сочетается с историческим опытом обеих стран, выступавших посредниками и пытавшихся наводить мосты в отношениях с Россией».

Действительно, у Дании, премьер которой жестко осудила инициативу скандинавских соседей как «подрыв единства Европы» такого исторического опыта нет. У финнов, несмотря на проукраинскую риторику Стубба, еще недавно оправдывавшего удары ВСУ вглубь России, он имеется.

Заслуга президента Финляндии Стубба и премьер-министра Норвегии Стёрев том, что они решились, вопреки официальной позиции Евросоюза, на дипломатические решения конфликта Фото: REUTERS.

РАЗГОВОРЧИКИ В СТРОЮ

Из статей в западных СМИ следует, что финны и норвежцы допускают «разговорчики в строю» не впервые. Во время недавнего визита в Норвежский институт международных отношений Стубб, отстаивая «реализм с четкими ценностями», заявил: европейские государства должны хранить верность принципам, но добиться урегулирования конфликта, упрямо цепляясь за моральное превосходство, не удастся. То есть не согласился с остальной Европой в том, что «оружие – это путь к миру».

На состоявшемся на прошлой неделе Варшавском форуме по безопасности, напоминает Responsible Statecraft, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отказался от избитого противопоставления победы Украины и ее капитуляции. Он подчеркнул: раз уж европейцы финансируют войну, им следует возглавить и дипломатические усилия по ее прекращению.

Лидеры Финляндии и Норвегии, получается, всячески пытались подтолкнуть своих коллег к пусть трудному, но диалогу с Россией. И не были услышаны. Вот и решили действовать как представители не Евросоюза, а своих стран, потому что поняли, что историческое время Украины Зеленского стремительно уходит.

«РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ДРУГИЕ»

Интересное уточнение сделал Стубб: накануне звонка Владимиру Путину они предупредили лидеров Северной Европы о своем намерении. Какова была их реакция – не сообщается. Но по негативным заявлениям Дании и Швеции можно судить, что они или не поверили, что у Стубба и Стёре что-нибудь получится, или просто решили промолчать, пока ситуация не прояснится.

Да и сам разговор с Кремлем, как утверждает финский премьер, состоялся по просьбе Зеленского – тому позарез надо, чтобы Путин и Трамп с ним поговорили. Тогда вообще какие претензии к Хельсинки и Осло? Только те, что в Европе, кроме них, не оказалось никого, кто мог бы получить ответ из Кремля.

Пресловутое «единство» Европы в украинском вопросе разрушено. Ее способность влиять на ход событий сведена к минимуму.

Еще в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности ее председатель Вольфганг Ишингер заявил в интервью американской CNBС: «У нас нет роли. Решения принимают другие. Я вижу, что Европа самоустранилась в процессе урегулирования конфликта на Украине».

Но тогда европейцы не самоустранилась, а пребывали в грезах о «стратегическом поражении» России. Какие переговоры, когда вот-вот выиграем?

А теперь, как оказалось, поздно пытаться вскочить на подножку уходящего от них переговорного поезда. Пусть сначала билеты купят, а контролер решит, пускать их или нет.

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