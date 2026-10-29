Владимир Зеленский не может заместить важнейшие свободные должности, потому что все кандидаты, которым он предлагал новые посты, отказались с редким единодушием Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не может заместить важнейшие свободные должности, потому что все кандидаты, которым он предлагал новые посты, отказались с редким единодушием.

Никто не хочет быть послом Украины в США, пожаловался «просроченный». И это, мол, звоночек. Посол в Вашингтоне — раньше за такую должность в Киеве могли, если не пристрелить, то уж знатную драку, на худой конец, интригу затеять совершенно точно. А сейчас...

- Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: «На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду». Будем продолжать консультации по этому поводу», - рассказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, когда Украина, наконец-то, обзаведется собственным послом в Соединенных Штатах Америки, и на предположение, что эту должность может занять экс-премьер Украины Арсений «кулявлоб» Яценюк.

По словам Зеленского, "Палиса был бы хорошим послом, но не хочет". Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Место посла Киева в Вашингтоне пустует с 3-го августа, когда его оставила Ольга Стефанишина, которой сразу по ее возвращению в Киев НАБУ объявило «пидозру» по обвинению в коррупции.

Аналогично обстоит дело и с новым главой Киевской городской администрации. Сейчас эту должность занимает один из главных противников и недоброжелателей Зеленского Виталий Кличко. Военную администрацию столицы Украины возглавляет назначенный Зеленским Тимур Ткаченко.

Один из главных противников и недоброжелателей Зеленского ​— Виталий Кличко. Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Pres

«Просроченный» уже провел ряд бесед с кандидатами и на эту должность. Он даже не скрывал, что предлагал занять ее экс-министру инфраструктуры Кубракову, бывшему премьер-министру Гройсману, бывшему главе СБУ Малюку, экс-главе Госагентства по восстановлению Сухомлину. И, надо же — какое совпадение, все они точно так же решительно отказались, как и кандидаты на переселение в Вашингтон.

Примечательно. И очень многозначительно. Возглавлять Киев и становиться тем, на кого посыпятся все шишки за неготовность города к зиме, отвечать за катастрофу столицы в условиях блэкаута и отсутствия тепла и воды никто не хочет. А еще предстоит воевать с теми, кто тесно сотрудничал с Кличко и «осваивал» городские бюджеты Киева. Этого не хотят даже те, кто входит в команду Зеленского и находится в близком окружении «просроченного». Тут можно и жизни лишиться. А другого варианта здесь нет. И все это ради того, чтобы взять в руки финансовые потоки, которые «просроченный» пока еще не взял под свой контроль.

Аналогично и с должностью главного представителя (кем является посол в стране пребывания) Украины в США. Если функционеры из офиса президента Украины явно не хотят менять свои нынешние хлебные должности на некий умозрительный статус, то, например, кадровый дипломат Кулеба явно не в восторге, что ему придется расхлебывать последствия истерической «наступательной» украинской дипломатии, которую Зеленский сделал приоритетной. Тем более, что «просроченный» экс-комик может еще такого наворотить в любой момент, что никаким бульдозером будет не разгрести. Быть между двумя нарциссами, завися от них чуть более, чем полностью, та еще перспектива. Это еще хуже, чем лепешке между молотом и наковальней. Украинские дипломаты еще 2-3 года назад отказывались возвращаться домой после окончания сроков своих зарубежных командировок. Но вот чтобы отказываться ехать в служебные командировки за рубеж, такое впервые.

Кадровый дипломат Кулеба явно не в восторге, что ему придется расхлебывать последствия истерической «наступательной» украинской дипломатии, которую Зеленский сделал приоритетной. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

- Никто не хочет быть соприкасающимся, потому что потом никто спасибо не скажет, и будут постоянно говорить другие - о политике, - заявил Зеленский.

И ведь верно подметил, подлец эдакий. Только уточнил не до конца — не хотят быть соприкасающимся с ним, с самим «просроченным». В том, что кандидаты отказываются занимать предложенные им должности, истерический «просрочка»-наркоман может винить только себя. Впрочем, пока команда еще не начала разбегаться, но, похоже, скоро начнется и этот этап крушения украинской так называемой «государственности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cоюзники Зеленского получили от России звонкую оплеуху: Европа на переговорах не нужна

Зеленский ищет четвертый «угол» в трехстороннем формате переговоров: причина всего одна, но очень важная

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Европа нагло рвется на переговоры Трампа, Путина и Зеленского