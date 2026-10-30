От арабских террористов до украинских мошенников: самые интересные дела Росфинмониторинга за четверть века

1 ноября Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исполняется ровно четверть века. Фото: Александр Ярик/ТАСС

Их работа и опасна, и трудна, и при этом исключительно важна - и для финансовой системы страны, и для международной безопасности, и для наших с вами кошельков, чтобы в них не залезали всякие строители финансовых пирамид и прочие аферисты. Речь - про Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 1 ноября этой службе исполняется ровно четверть века.

За это время сотрудники ведомства провели тысячи финансовых расследований. Как громких и резонансных, так и тех, что требуют тишины, но оттого не менее значительных. Сегодня мы в подробностях вспоминаем одни из самых интересных (на наш взгляд) дел за эти 25 лет.

Век «Беневоленс» не видать

Это было первое крупное международное дело в практике Росфинмониторинга. В 2001 году при помощи финразведки России правоохранительным органам США удалось пресечь деятельность фонда «Беневолес». Его лидер оказался причастен к финансированию террористов.

Фонд был создан в Америке в 1992 году. Основал его Энаам Арнаут – гражданин США сирийского происхождения, и, как стало известно позже, сподвижник Усамы бен Ладена. Организация работала официально, была освобождена от налогов, имела порядка 20 филиалов по всему миру. По документам фонд занимался сбором пожертвований и оказанием помощи пострадавшим от конфликтов в мусульманских странах. За девять лет Арнаут собрал около $20 млн. Но после событий 11 сентября 2001 года выяснилось: часть этих денег получили международные террористические организации.

Один из филиалов «Беневоленс» работал в Москве. В 2001 году Росфинмониторинг получил ориентировку от американской финансовой разведки (FinCEN) в отношении этого фонда. Российские финразведчики взяли счета московского филиала фонда под мониторинг-контроль. И зафиксировали, что из головного офиса поступило около миллиона долларов – на закупку одеял, обуви, одежды, лекарств и т. д. Однако деньги из московского филиала фонда оказались у фирмы, которая поставляла амуницию для чеченских и боснийских боевиков.

В 2003 году суд Чикаго приговорил Энаама Арнаута к 11 годам лишения свободы за финансирование терроризма и штрафу в $315 тысяч долларов. В приговор вошел и «российский» эпизод.

Фонд «Беневолес» основал Энаам Арнаут – гражданин США сирийского происхождения, и, как стало известно позже, сподвижник Усамы бен Ладена. Фото: Aynsley Floyd/Getty Images

Томограмма мошенничества

В 2010 году материалы Росфинмониторинга легли в основу десятка уголовных дел о многомиллионных хищениях бюджетных средств при закупках медицинского оборудования.

Одна из таких историй с подачи финразведчиков закончилась тюремным сроком для бывшего министра здравоохранения Ульяновской области Федора Прокина. На скамье подсудимых оказались и сообщники чиновника - руководители коммерческих фирм.

В 2008 году в рамках нацпроекта «Здоровье» для больниц Ульяновска за счет федерального бюджета закупили томографы и ангиографический комплекс (медицинская система для диагностики сосудов и проведения неинвазивных операций). Поставщики получили по этим контрактам более 200 млн рублей, хотя реальная стоимость не превышала 110 млн рублей.

Финразведка установила, что двукратная накрутка цены появилась из-за участия в сделке нескольких фирм-однодневок. Эти фиктивные организации были специально созданы компаниями, которые победили в аукционе, для оказания эфемерных услуг. Ульяновский министр был в сговоре с преступниками. И в итоге получил 7,5 лет колонии за мошенничество. Также его с подельниками обязали возместить казне ущерб в 90 млн рублей.

Крипта, да не та

Это расследование прогремело летом 2026 года. Тогда в столице накрыли целую банду криптомошенников. В столичном «Москва-Сити» силовики задержали больше 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Через них украинские колл-центры переводили в крипту и легализовывали деньги, украденные мошенниками у россиян.

Задержаны не только менялы, но и несколько курьеров (всем им от 18 до 25 лет), которым жертвы мошенников отдавали свои кровные. Эти деньги они передавали в обменники, чтобы их перевели в криптовалюту и отправили на Украину. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сотрудникам криптообменника и курьерам грозит до 10 лет тюрьмы.

Раскрыть преступление помогли данные финансовой разведки. С помощью сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» сотрудники финразведки проанализировали переводы и установили связь подозреваемых с иностранной криптобиржей. Полученные материалы они передали в правоохранительные органы.

Разговор по веществу

А эта банда - на сей раз торговцев наркотиками - орудовала с 2018 по 2023 год. Запрещенные вещества они продавали через интернет-магазин и отправляли их в разные регионы страны.

В ходе финансового расследования установлено, что деньги, заработанные на этой торговле, поступали на криптовалютные кошельки. Чтобы отмыть средства, их переводили на «промежуточные» кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между соучастниками. Криптооперации выявили с использованием сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».

По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственные органы возбудили уголовное дело по факту легализации более 10 млрд (!) рублей, полученных от наркоторговли.

В столичном «Москва-Сити» силовики задержали больше 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Удар по должностному лицу

Хитроумный план придумал чиновник администрации одного из районов Санкт-Петербурга. Он заставлял директоров школ своего района заключать контракты на проведение периодических медосмотров работников только с двумя фирмами. Руководил этими фирмами один и тот же гендиректор – знакомый этого чиновника.

В реальности никакие осмотры не проводились, в медкнижки педагогов вносили ложные сведения и ставили липовые печати и подписи врачей. В результате должностное лицо со своим другом – подельником с 2021 по 2023 год похитили больше 50 млн бюджетных рублей. Раскрыть это преступление также помогли сотрудники Росфинмониторинга.

С три короба инвестиций

Уж сколько раз твердили миру: если кто-то обещает вам слишком высокие доходы от торговли на бирже - бегите, иначе останетесь без денег. И тем не менее, доверчивые люди продолжают покупаться на обещания быстрого заработка. А жулики - наживаться на них.

Яркий пример – деятельность компании «Sincere Systems Group LTD». Аферисты организовали сеть филиалов в разных регионах России. Их сотрудники искали клиентов, проводили с ними семинары, вебинары и собрания. Гостей убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX, а помогает ей в этом искусственный интеллект.

Тем, кто согласится вложить деньги в проект, обещали доход от 3 до 30 процентов в месяц. «Клиенты» (или, как говаривал Сергей Мавроди, партнеры) вносили депозит переводом на сервис по покупке криптовалюты. Затем крипта переводилась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы компании, которые не имели никакой реальной ценности. А вывести вложенные деньги клиентам не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

В 2024 году сотрудники МВД, ФСБ и Росфинмониторинга пресекли деятельность компании. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», организаторы схемы арестованы, им грозит до 10 лет тюрьмы. А общая сумма денег, которую они выманили у россиян, превышает $100 млн (больше 8 млрд рублей).

ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ

Федеральная служба по финансовому мониторингу контролирует соблюдение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Финансовая разведка в нашей стране появилась 1 ноября 2001 года. Именно в этот день вышел Указ Президента «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этим указом образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

На тот момент Россия была в «черном списке» ФАТФ - межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Благодаря работе финразведки уже осенью 2002 года Россия была выведена из «черного списка», летом 2003-го стала членом ФАТФ, а в 2013-2014 годах председательствовала в этой организации.

В 2004 году КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

- За четверть века пройден большой путь, и главный итог: российскую экономику невозможно представить вне национальной системы финансовой безопасности, ставшей гарантом прозрачности и защищенности финансовых операций, - говорит директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. - За эти годы финансовой разведкой совместно с другими участниками антиотмывочной системы раскрыты тысячи криминальных схем и преступлений, в бюджет вернулись сотни миллиардов рублей. Россия продолжает оставаться приверженной профессиональному деполитизированному сотрудничеству и принимает все необходимые меры для защиты государства и его граждан от преступных посягательств.

«Комсомолка» поздравляет всех сотрудников Росфинмониторинга с профессиональным праздником! Желаем успехов в вашей службе на страже финансовой безопасности страны, а сложные задачи пусть решаются легко и с достойным результатом. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

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