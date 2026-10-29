28 октября 1944 года Восточно-Карпатская операция Красной Армии завершилась полным освобождением территории Украины. И в 2009-м году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал президентский Указ, предписывающий отмечать этот праздник ежегодно. Фото: Global Look Press\Farit Gubaev

Как-то совершенно незаметно вчера прошел на Украине национальный праздник. И я в данном случае говорю про праздник без всякого сарказма. Потому что вчера была очередная годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года Восточно-Карпатская операция Красной Армии завершилась полным освобождением территории Украины. И в 2009-м году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал президентский Указ, предписывающий отмечать этот праздник ежегодно 28 октября.

Понятно, что Ющенко не испытывал особой радости по поводу этой даты, ведь его папа (по собственному признанию Ющенко) впервые попробовал настоящий вкусный кофе в немецком концлагере, а потом регулярно пил его, когда заканчивалась его смена на вышке, и он передавал пулемет своему сменщику и шел пить этот вкусный кофе. Получается, Красная Армия лишила его ежедневного кофе, но ведь, с другой стороны, сынок смог стать президентом страны. Да и 2009-й год был еще тем временем, когда украинским лидерам приходилась соблюдать какие-то нормы морали, следовать правилам, и еще нельзя было проводить откровенно пронацистскую государственную политику.

28 октября 1944 года Восточно-Карпатская операция Красной Армии завершилась полным освобождением территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

17 лет прошло с того момента, и вот в Киеве никто даже и не вспомнил про годовщину освобождения. Ни одного голоса в парламенте, ни слова от членов правительства, заткнули рты и проглотили языки многочисленные политические эксперты, политологи, украинские журнализды (это не опечатка — прим. авт.) и даже общественные деятели, не говоря об ученых-историках. Что же касается самого украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, то ему не до таких мелочей, как историческая память. Плевать, что родной дедушка воевал против оккупантов и освобождал Украину, глубоко наплевать, что, как любит покрасоваться сам «просрочка», гитлеровцы уничтожили практически всех старших родственников (врет, конечно, но он ради красного словца еще и не такое скажет), тем более, ему наплевать что при освобождении Украины погибли более 3,5 миллиона бойцов Красной Армии, а до того свыше 2,5 млн украинцы были угнаны в Германию (впрочем, значительная часть поехала туда добровольно трудиться во славу Третьего рейха).

Но сейчас праздновать освобождение от фашистской оккупации для нынешней Украины как-то даже нелогично. Ведь украинскую бандеровскую власть сейчас кормят потомки тех самых оккупантов. Это ведь только говорится, что оккупанты были немецко-фашистские, а на самом деле среди них присутствовали формирования из Бельгии, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Румынии, Голландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и так далее. Как-то неудобненько ...

Да и не до того сейчас самому «просроченному», он именно в этот день улетел в Нидерланды выпрашивать очередное вспомоществование примерно на 500 миллионов евро, чтобы продолжать венные действия. И даже поздравительную телеграмму оттуда на Украину не прислал.

Да и с чем поздравлять? С тем, что бандеровцы требуют содрать мемориальную доску с дома, где жил знаменитый партизан Сидор Ковпак, что могилы настоящих героев той войны на Украине просто забыты, а выкорчевывают вместе с памятью.

И это еще одно доказательство, что той Украины больше не существует, а с этим псевдогосударственным образованием у нас нет ни общей исторической памяти, ни общих корней. Не братья они нам … Родства не помнящие...

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