«Мёртвая зона» впервые ожила: епископ объехал приходы Алешек в первый день тишины

Епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф

27 октября, в первый же день режима тишины, епископ Скадовский и Алешкинский Иосиф со священниками Специального гуманитарного центра Крымской митрополии объехал приходы Голопристанского благочиния. Владыка на кафедре всего два месяца. Эти сёла в гуманитарном центре последние полгода называют «мёртвой зоной».

Маршрут — как сводка с левого берега.

Новая Збурьевка, старинный храм Успения Пресвятой Богородицы. В 2023-м Патриаршая гуманитарная миссия поставила в нём переносное отопление. Весной, перед Страстной седмицей, храм раз за разом целенаправленно атаковали дроны. Купола, кровля, фасад, всё внутреннее убранство — в решето.

В Голой Пристани храм Святого Духа затопило после подрыва Каховской плотины. Восстановили. В начале октября прилетели украинские дроны — выгорел полностью.

Великая Кардашинка, 14 километров от Алешек. Покровский храм после той же большой воды поднимали специалисты миссии.

Дальше — Малая Кардашинка. Вода, огонь, дроны. Три года на одних и тех же приходах.

В храмах оставили продуктовые и бытовые наборы. Помощь, как честно пишут в самом центре, небольшая.

«Впервые за долгое время нам удалось проехать по многим населённым пунктам Голопристанского района… Ещё несколько дней назад доступ туда был крайне опасен. Сейчас мы действительно видим локальное затишье», — рассказал руководитель центра протоиерей Димитрий Кротков. Больше 200 гуманитарных выездов в Херсонскую область с 2023 года — и, судя по всему, первый за долгое время без оглядки на небо.

В тот же день владыка спустился в блиндажный храм. Отслужил молебен о здравии воинов, сказал им архипастырское слово. Наутро, 28 октября, возглавил литургию в селе Клины Алешкинского благочиния. Праздновали икону Божией Матери «Спорительница хлебов». Перед ней молятся об умножении плодов земных и небесных, об избавлении от засухи, гибели хлебов, голода.

Для самих Алешек священники передали в миссию при епархии отдельный груз: подгузники большого размера, медицинские пелёнки, одежду, обувь, инвалидные коляски. В городе остались в основном старики.

Тишину объявляли ради Алешек, а выдохнула вся округа. Сёла, куда неделю назад священник ехать не рисковал, получили еду без международных переговоров и эксклюзивной съёмки. Просто над дорогой перестало жужжать.

О бедственном положении других российских городов и сел на Днепре — в моем канале в МАКС.

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