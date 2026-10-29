20-летняя Валентина Алексеева удивила планами на свадьбу с 50-летним бизнесменом: Модель не хочет роскоши, но есть нюанс

Валентина Алексеева

Обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева объявила, что не собирается устраивать роскошную свадьбу с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом. Несмотря на состоятельного жениха, красавица хочет обойтись без торжества на тысячу гостей. О своих планах она рассказала корреспонденту KP.RU на медиапремии «Жара».

Накануне Алексеева объявила о помолвке с челябинским бизнесменом. Избранник сделал ей предложение руки и сердца, однако дату свадьбы влюбленные пока не раскрывают. Зато у самой Валентины уже есть представление о том, каким должен быть один из главных дней в ее жизни.

Победительница «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева показала помолвочное кольцо

Валентина Алексеева с женихом Ильей Мительманом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Да, конечно, есть, конечно. Я думаю, что каждая девочка, мне кажется, с садика мечтает о своей свадьбе, представляет, как у нее это будет», — призналась модель.

Впрочем, превращать собственное торжество в грандиозный светский фестиваль Алексеева не намерена. По словам красавицы, ей не близки ни свадьбы с тысячей приглашенных, ни слишком скромные церемонии, которые заканчиваются быстрее, чем гости успевают поздравить молодоженов. Правда, конкретными планами будущая невеста пока делиться не спешит.

Валентина Алексеева показала помолвочное кольцо

«Можно же сделать что-то между, необязательно уходить в суперминимализм и в какое-то торжество на 1 000 человек. Я думаю, у меня будет где-то посередине.», — объяснила Валентина.

Кстати, на самой премии журналисты обратили внимание и на украшения Валентины. Девушка появилась в роскошных ювелирных изделиях, а заодно продемонстрировала кольца на пальцах.

«Кольца, правда, красивые. А это - подарок», — рассказала модель, демонстрируя крупный камень на безымянном пальце правой руки.

Разумеется, журналисты тут же поинтересовались, не тот ли это самый помолвочный подарок от Мительмана. Однако красавица предпочла сохранить интригу.

«Может быть, может быть, может быть», — загадочно ответила Валентина.

А вот со свадебным платьем девушке, похоже, придется повозиться. Ведь даже нынешний выход в свет едва не сорвался из-за неудачно подобранного наряда. Изначально Алексеева собиралась блистать перед фотографами в белом платье, но в последний момент оно ей не подошло. Красавица настолько расстроилась, что уже подумывала остаться дома. Спасла положение мама.

«10 минут. Вот только рассказывала историю, что я должна была быть сегодня в другом. Я должна была быть в красивом белом платье, но оно мне не подошло, поэтому мама просто в последний момент... Я уже была готова не ехать. Мама говорит: „Валя, одевай костюм и иди в костюме, все равно будешь самая красивая“», — поделилась Алексеева.

В итоге девушка прислушалась к совету и появилась на премии в костюме. К слову, стилиста к экстренному спасению образа привлекать не пришлось. Валентина призналась, что в большинстве случаев самостоятельно выбирает одежду для светских мероприятий.

Между тем недавно KP.RU выяснил, что Мительман действительно сделал красавице предложение. В интервью журналистке Лауре Джугелии Алексеева рассказала, что помолвка стала для нее неожиданностью и прошла очень красиво. При этом модель подчеркнула, что свадьбы в ближайшее время не ожидается из-за непростой ситуации в стране. А вот родители Валентины комментировать предстоящее замужество дочери отказались. Мама красавицы Ольга Алексеева даже положила трубку после вопроса журналистов.

Любопытно, что еще в сентябре вокруг пары разгорелся настоящий свадебный скандал. Тогда в Сети появились слухи, что Алексеева и Мительман якобы готовят двухдневное торжество в ОАЭ с десятками звезд российской эстрады. Среди предполагаемых гостей называли Григория Лепса, Басту, Ирину Аллегрову, Сергея Лазарева и других знаменитостей. Только на гонорары артистов, по предварительным подсчетам, могло уйти более 100 миллионов рублей. Правда, сама Валентина подобные сообщения опровергла. Получается, свадьбу года журналисты успели организовать раньше самих молодоженов.

А в начале октября красавица вновь возмутилась сообщениям о якобы состоявшейся свадьбе. Тогда Алексеева пожаловалась, что всего за несколько минут получила десятки сообщений от знакомых и родственников. Некоторые даже обиделись на девушку, решив, что она тайно вышла замуж и никого не пригласила. При этом сама модель находилась в Москве и проходила лечение в клинике. Так что вместо свадебного путешествия ей пришлось записывать видео с опровержением слухов.

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